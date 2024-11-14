https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ingiliz-medyasi-zelenskiyin-cevresi-cephedeki-durum-hakkinda-ona-yalan-soyluyor-1090373934.html
İngiliz medyası: Zelenskiy’in çevresi cephedeki durum hakkında ona yalan söylüyor
İngiliz medyası: Zelenskiy’in çevresi cephedeki durum hakkında ona yalan söylüyor
Sputnik Türkiye
İngiliz The Economist dergisi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in çevresinin, cephedeki durumun kötüleşmesi nedeniyle ona savaş bölgesinden güncel... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T09:01+0300
2024-11-14T09:01+0300
2024-11-14T09:07+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
rusya
özel askeri harekat
çatışma
ihtilaf
the economist
motivasyon
sansür
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Bir üst düzey Ukraynalı yetkili, The Economist’e açıklamasında, “Mesele onun sıcak bir banyoda tutulması bile değil, saunada tutuyorlar” ifadesini kullandı.Askeri din görevlisi Dmitriy Povorotnıy da cephe hattında kötüleşen durumun halkı etkilediğini ve vatandaşların savaşı sürdürme motivasyonunu kaybettiğini dile getirdi.Povorotnıy, “Bir sürü motivasyonu olmayan adam. Savaşıyorlar çünkü hayatta kalmanın tek yolu bu. Ordu, evde (Ukrayna’da) yangın çıkmaması için en olumsuz haberleri sansürlüyor” diye itiraf etti.Medyada, Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne ilişkin seçeneklerle ilgili bilgiler günden güne artıyor.The Economist dergisi, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın Kiev'e, Ukrayna'nın NATO üyeliğinden ve Rusya’nın kontrolündeki topraklardan vazgeçmeyi öngören ‘Vance Formülü’ temelinde müzakereler önereceğini öne sürürken New York Times gazetesi de Ukrayna için güvenlik garantilerinin toprak meselesinden daha önemli hale geldiğini yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/rus-asker-ukraynalilarin-saldirilarina-karsi-3-hafta-tek-basina-catisti-teslim-olmalarini-soyledim-1090372217.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, özel askeri harekat, çatışma, ihtilaf, the economist, motivasyon, sansür
ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, özel askeri harekat, çatışma, ihtilaf, the economist, motivasyon, sansür
İngiliz medyası: Zelenskiy’in çevresi cephedeki durum hakkında ona yalan söylüyor
09:01 14.11.2024 (güncellendi: 09:07 14.11.2024)
İngiliz The Economist dergisi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in çevresinin, cephedeki durumun kötüleşmesi nedeniyle ona savaş bölgesinden güncel bilgi vermediğini belirtti.
Bir üst düzey Ukraynalı yetkili, The Economist’e açıklamasında, “Mesele onun sıcak bir banyoda tutulması bile değil, saunada tutuyorlar” ifadesini kullandı.
Askeri din görevlisi Dmitriy Povorotnıy da cephe hattında kötüleşen durumun halkı etkilediğini ve vatandaşların savaşı sürdürme motivasyonunu kaybettiğini dile getirdi.
Povorotnıy, “Bir sürü motivasyonu olmayan adam. Savaşıyorlar çünkü hayatta kalmanın tek yolu bu. Ordu, evde (Ukrayna’da) yangın çıkmaması için en olumsuz haberleri sansürlüyor” diye itiraf etti.
Medyada, Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne ilişkin seçeneklerle ilgili bilgiler günden güne artıyor.
The Economist dergisi, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın Kiev'e, Ukrayna'nın NATO üyeliğinden ve Rusya’nın kontrolündeki topraklardan vazgeçmeyi öngören ‘Vance Formülü’ temelinde müzakereler önereceğini öne sürürken New York Times gazetesi de Ukrayna için güvenlik garantilerinin toprak meselesinden daha önemli hale geldiğini yazdı.