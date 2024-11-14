https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ingiliz-medyasi-zelenskiyin-cevresi-cephedeki-durum-hakkinda-ona-yalan-soyluyor-1090373934.html

İngiliz medyası: Zelenskiy’in çevresi cephedeki durum hakkında ona yalan söylüyor

İngiliz medyası: Zelenskiy’in çevresi cephedeki durum hakkında ona yalan söylüyor

Sputnik Türkiye

İngiliz The Economist dergisi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in çevresinin, cephedeki durumun kötüleşmesi nedeniyle ona savaş bölgesinden güncel... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T09:01+0300

2024-11-14T09:01+0300

2024-11-14T09:07+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

rusya

özel askeri harekat

çatışma

ihtilaf

the economist

motivasyon

sansür

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Bir üst düzey Ukraynalı yetkili, The Economist’e açıklamasında, “Mesele onun sıcak bir banyoda tutulması bile değil, saunada tutuyorlar” ifadesini kullandı.Askeri din görevlisi Dmitriy Povorotnıy da cephe hattında kötüleşen durumun halkı etkilediğini ve vatandaşların savaşı sürdürme motivasyonunu kaybettiğini dile getirdi.Povorotnıy, “Bir sürü motivasyonu olmayan adam. Savaşıyorlar çünkü hayatta kalmanın tek yolu bu. Ordu, evde (Ukrayna’da) yangın çıkmaması için en olumsuz haberleri sansürlüyor” diye itiraf etti.Medyada, Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne ilişkin seçeneklerle ilgili bilgiler günden güne artıyor.The Economist dergisi, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın Kiev'e, Ukrayna'nın NATO üyeliğinden ve Rusya’nın kontrolündeki topraklardan vazgeçmeyi öngören ‘Vance Formülü’ temelinde müzakereler önereceğini öne sürürken New York Times gazetesi de Ukrayna için güvenlik garantilerinin toprak meselesinden daha önemli hale geldiğini yazdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/rus-asker-ukraynalilarin-saldirilarina-karsi-3-hafta-tek-basina-catisti-teslim-olmalarini-soyledim-1090372217.html

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ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, özel askeri harekat, çatışma, ihtilaf, the economist, motivasyon, sansür