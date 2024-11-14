https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/rusya-ankara-travelexpo-fuarinin-en-buyuk-katilimcisi-oldu-1090410202.html
Rusya, Ankara TravelExpo fuarının en büyük katılımcısı oldu
Rusya, Ankara TravelExpo fuarının en büyük katılımcısı oldu
Sputnik Türkiye
Dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan TravelExpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açtı. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T20:34+0300
2024-11-14T20:34+0300
2024-11-14T20:33+0300
dünya
ankara
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turizm
seyahat
rusya
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
tataristan
çeçenistan
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Bu yıl 7’si düzenlenen TravelExpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Rusya'nın 6 büyük bölgesi temsil ediliyor.Fuarın organizatörü İnat Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İnat Bilgin açılışta yaptığı konuşmada, “Fuara en aktif katılımı Rusya sağladı. Rusya'dan yaklaşık 60 şirket, acente ve otel stant açtı. Bu büyük ülkenin altı bölgesi temsil ediliyor. Bunlar Tataristan, Çeçenistan Cumhuriyeti, Adıgey, Moskova, St Petersburg ve Tver bölgesi. Önümüzdeki günlerde ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin potansiyel gelişimini ele alacağız” dedi.Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ise yaptığı konuşmada, turizmin Rusya-Türkiye ilişkilerinde çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, şunları ifade etti:Bu yıl Türkiye'ye gelen Rusların sayısına da değinen Yerhov, istatistiklere göre bu yılın ilk dokuz ayında 5.5 milyon Rus vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve Rusya'nın bu göstergede ilk sırada yer aldığını belirterek, “Ancak yıl henüz bitmedi ve yıl sonunda en azından geçen yılki rakamlar olan 6.3 milyona ulaşacağımızı, hatta aşabileceğimizi umuyoruz” ifadelerini kullandı.17 Kasım'a kadar sürecek olan TravelExpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Türkiye'den yüzlerce seyahat acentesi, otel ve bölgenin yanı sıra Rusya, Afrika, Latin Amerika, Avrupa ve Asya ülkelerinin de stantları bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/helal-expo-2024-dunya-helal-zirvesi-istanbulda-gerceklesecek-1089907502.html
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ankara, fuar, turizm, seyahat, rusya, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, tataristan, çeçenistan, moskova, st. petersburg, rosatom, afrika, latin amerika, avrupa, asya
ankara, fuar, turizm, seyahat, rusya, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, tataristan, çeçenistan, moskova, st. petersburg, rosatom, afrika, latin amerika, avrupa, asya
Rusya, Ankara TravelExpo fuarının en büyük katılımcısı oldu
Dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan TravelExpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açtı.
Bu yıl 7’si düzenlenen TravelExpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Rusya'nın 6 büyük bölgesi temsil ediliyor.
Fuarın organizatörü İnat Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İnat Bilgin açılışta yaptığı konuşmada, “Fuara en aktif katılımı Rusya sağladı. Rusya'dan yaklaşık 60 şirket, acente ve otel stant açtı. Bu büyük ülkenin altı bölgesi temsil ediliyor. Bunlar Tataristan, Çeçenistan Cumhuriyeti, Adıgey, Moskova, St Petersburg ve Tver bölgesi. Önümüzdeki günlerde ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin potansiyel gelişimini ele alacağız” dedi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ise yaptığı konuşmada, turizmin Rusya-Türkiye ilişkilerinde çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, şunları ifade etti:
Bu, her iki tarafın da kazan-kazan ilkesini benimsediği klasik bir durum. Ancak turizm sadece tatil için Türkiye'ye gelen Ruslarla sınırlı değil ve olmamalı. Türk vatandaşlarını ülkemizi ziyaret etmek üzere Rusya'ya gelmeye davet ediyoruz. Sizi görülecek bir şeyler, ilgi ile vakit geçirilecek bir yerler olduğuna temin ederim. Fuarda çok ilgi çekici ve güzel bölgelerimiz temsil ediliyor. Ayrıca nükleer endüstrimize ayrılmış bir Rosatom standı da var. Bu fuarın tüm konuklarını, Türk turizm sektörünün tüm temsilcilerini stantlarımızı ziyaret etmeye ve Rusya'yı ziyaret etmek için ne gibi fırsatlar sunduğumuzu öğrenmeye davet ediyorum.”
Bu yıl Türkiye'ye gelen Rusların sayısına da değinen Yerhov, istatistiklere göre bu yılın ilk dokuz ayında 5.5 milyon Rus vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve Rusya'nın bu göstergede ilk sırada yer aldığını belirterek, “Ancak yıl henüz bitmedi ve yıl sonunda en azından geçen yılki rakamlar olan 6.3 milyona ulaşacağımızı, hatta aşabileceğimizi umuyoruz” ifadelerini kullandı.
17 Kasım'a kadar sürecek olan TravelExpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Türkiye'den yüzlerce seyahat acentesi, otel ve bölgenin yanı sıra Rusya, Afrika, Latin Amerika, Avrupa ve Asya ülkelerinin de stantları bulunuyor.