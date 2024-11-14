https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/rusya-ankara-travelexpo-fuarinin-en-buyuk-katilimcisi-oldu-1090410202.html

Rusya, Ankara TravelExpo fuarının en büyük katılımcısı oldu

Rusya, Ankara TravelExpo fuarının en büyük katılımcısı oldu

Sputnik Türkiye

Dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan TravelExpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açtı. 14.11.2024, Sputnik Türkiye

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Bu yıl 7’si düzenlenen TravelExpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Rusya'nın 6 büyük bölgesi temsil ediliyor.Fuarın organizatörü İnat Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İnat Bilgin açılışta yaptığı konuşmada, “Fuara en aktif katılımı Rusya sağladı. Rusya'dan yaklaşık 60 şirket, acente ve otel stant açtı. Bu büyük ülkenin altı bölgesi temsil ediliyor. Bunlar Tataristan, Çeçenistan Cumhuriyeti, Adıgey, Moskova, St Petersburg ve Tver bölgesi. Önümüzdeki günlerde ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin potansiyel gelişimini ele alacağız” dedi.Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ise yaptığı konuşmada, turizmin Rusya-Türkiye ilişkilerinde çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, şunları ifade etti:Bu yıl Türkiye'ye gelen Rusların sayısına da değinen Yerhov, istatistiklere göre bu yılın ilk dokuz ayında 5.5 milyon Rus vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve Rusya'nın bu göstergede ilk sırada yer aldığını belirterek, “Ancak yıl henüz bitmedi ve yıl sonunda en azından geçen yılki rakamlar olan 6.3 milyona ulaşacağımızı, hatta aşabileceğimizi umuyoruz” ifadelerini kullandı.17 Kasım'a kadar sürecek olan TravelExpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Türkiye'den yüzlerce seyahat acentesi, otel ve bölgenin yanı sıra Rusya, Afrika, Latin Amerika, Avrupa ve Asya ülkelerinin de stantları bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/helal-expo-2024-dunya-helal-zirvesi-istanbulda-gerceklesecek-1089907502.html

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