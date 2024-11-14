Rusya, Ankara TravelExpo fuarının en büyük katılımcısı oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: 'Türk takımları kupanın biraz uzağında gibi görünüyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk yoksulluğunun görünmeyen yüzü: 5 çocuk yangında öldü
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
90’larda izleyicileri Ekran Başına Kilitleyen Unutulmaz Pembe Diziler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Pankreas kanseri ve tedavi başarısı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump ekibinde Türkiye’ye sempati besleyen veya Türk yanlısı bir profil ile karşılaşamıyoruz’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kurtlar Vadisi MHP
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
Suriye'ye operasyonun eli kulağında mı?
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
20:34
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Roma'da teknik direktör arayışı sürüyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Vatandaşlardan ‘Çözüm hangi partide?’ sorusuna yanıt: Hiçbiri
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tip-1 diyabet hastalarında sensörün önemi: Bize alarm veriyor, hemen müdahale etme şansımız oluyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'larda Moda
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
The Beatles’ın 50 yıl sonra yapay zeka ile düzenlenen şarkısı Grammy’ye aday gösterildi
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'de ne oluyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
AİDS kabusu geri mi döndü
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
19:17
8 dk
ÖZEL HABER
Veteriner Hekimler Derneği'nden kuş gribi tehdidine karşı uyarı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
19:33
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Bir Garip Orhan Veli'
19:43
13 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/rusya-ankara-travelexpo-fuarinin-en-buyuk-katilimcisi-oldu-1090410202.html
Rusya, Ankara TravelExpo fuarının en büyük katılımcısı oldu
Rusya, Ankara TravelExpo fuarının en büyük katılımcısı oldu
Sputnik Türkiye
Dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan TravelExpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açtı. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T20:34+0300
2024-11-14T20:33+0300
dünya
ankara
fuar
turizm
seyahat
rusya
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
tataristan
çeçenistan
moskova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060686892_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_11a36b273443190e62d2ad73c57b0ef4.jpg
Bu yıl 7’si düzenlenen TravelExpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Rusya'nın 6 büyük bölgesi temsil ediliyor.Fuarın organizatörü İnat Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İnat Bilgin açılışta yaptığı konuşmada, “Fuara en aktif katılımı Rusya sağladı. Rusya'dan yaklaşık 60 şirket, acente ve otel stant açtı. Bu büyük ülkenin altı bölgesi temsil ediliyor. Bunlar Tataristan, Çeçenistan Cumhuriyeti, Adıgey, Moskova, St Petersburg ve Tver bölgesi. Önümüzdeki günlerde ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin potansiyel gelişimini ele alacağız” dedi.Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ise yaptığı konuşmada, turizmin Rusya-Türkiye ilişkilerinde çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, şunları ifade etti:Bu yıl Türkiye'ye gelen Rusların sayısına da değinen Yerhov, istatistiklere göre bu yılın ilk dokuz ayında 5.5 milyon Rus vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve Rusya'nın bu göstergede ilk sırada yer aldığını belirterek, “Ancak yıl henüz bitmedi ve yıl sonunda en azından geçen yılki rakamlar olan 6.3 milyona ulaşacağımızı, hatta aşabileceğimizi umuyoruz” ifadelerini kullandı.17 Kasım'a kadar sürecek olan TravelExpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Türkiye'den yüzlerce seyahat acentesi, otel ve bölgenin yanı sıra Rusya, Afrika, Latin Amerika, Avrupa ve Asya ülkelerinin de stantları bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/helal-expo-2024-dunya-helal-zirvesi-istanbulda-gerceklesecek-1089907502.html
ankara
rusya
tataristan
çeçenistan
moskova
st. petersburg
latin amerika
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060686892_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_744793bc4d5f973985e6cee5bff16fb7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, fuar, turizm, seyahat, rusya, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, tataristan, çeçenistan, moskova, st. petersburg, rosatom, afrika, latin amerika, avrupa, asya
ankara, fuar, turizm, seyahat, rusya, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, tataristan, çeçenistan, moskova, st. petersburg, rosatom, afrika, latin amerika, avrupa, asya

Rusya, Ankara TravelExpo fuarının en büyük katılımcısı oldu

20:34 14.11.2024
© Sputnik / Selin UludağWorldFood İstanbul Fuarı
WorldFood İstanbul Fuarı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© Sputnik / Selin Uludağ
Abone ol
Dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan TravelExpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açtı.
Bu yıl 7’si düzenlenen TravelExpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Rusya'nın 6 büyük bölgesi temsil ediliyor.
Fuarın organizatörü İnat Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İnat Bilgin açılışta yaptığı konuşmada, “Fuara en aktif katılımı Rusya sağladı. Rusya'dan yaklaşık 60 şirket, acente ve otel stant açtı. Bu büyük ülkenin altı bölgesi temsil ediliyor. Bunlar Tataristan, Çeçenistan Cumhuriyeti, Adıgey, Moskova, St Petersburg ve Tver bölgesi. Önümüzdeki günlerde ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin potansiyel gelişimini ele alacağız” dedi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ise yaptığı konuşmada, turizmin Rusya-Türkiye ilişkilerinde çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, şunları ifade etti:

Bu, her iki tarafın da kazan-kazan ilkesini benimsediği klasik bir durum. Ancak turizm sadece tatil için Türkiye'ye gelen Ruslarla sınırlı değil ve olmamalı. Türk vatandaşlarını ülkemizi ziyaret etmek üzere Rusya'ya gelmeye davet ediyoruz. Sizi görülecek bir şeyler, ilgi ile vakit geçirilecek bir yerler olduğuna temin ederim. Fuarda çok ilgi çekici ve güzel bölgelerimiz temsil ediliyor. Ayrıca nükleer endüstrimize ayrılmış bir Rosatom standı da var. Bu fuarın tüm konuklarını, Türk turizm sektörünün tüm temsilcilerini stantlarımızı ziyaret etmeye ve Rusya'yı ziyaret etmek için ne gibi fırsatlar sunduğumuzu öğrenmeye davet ediyorum.”

Bu yıl Türkiye'ye gelen Rusların sayısına da değinen Yerhov, istatistiklere göre bu yılın ilk dokuz ayında 5.5 milyon Rus vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve Rusya'nın bu göstergede ilk sırada yer aldığını belirterek, “Ancak yıl henüz bitmedi ve yıl sonunda en azından geçen yılki rakamlar olan 6.3 milyona ulaşacağımızı, hatta aşabileceğimizi umuyoruz” ifadelerini kullandı.
17 Kasım'a kadar sürecek olan TravelExpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Türkiye'den yüzlerce seyahat acentesi, otel ve bölgenin yanı sıra Rusya, Afrika, Latin Amerika, Avrupa ve Asya ülkelerinin de stantları bulunuyor.
Dünya Helal Zirvesi İstanbul'da gerçekleşecek - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
TÜRKİYE
'Helal Expo 2024': Dünya Helal Zirvesi İstanbul'da gerçekleşecek
1 Kasım, 01:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала