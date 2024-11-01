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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/helal-expo-2024-dunya-helal-zirvesi-istanbulda-gerceklesecek-1089907502.html
'Helal Expo 2024': Dünya Helal Zirvesi İstanbul'da gerçekleşecek
'Helal Expo 2024': Dünya Helal Zirvesi İstanbul'da gerçekleşecek
Sputnik Türkiye
İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Dünya Helal Zirvesi’nin özel alanlarından biri olan Helal Expo, bu yıl 60 ülkenin ticari heyetini... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T01:43+0300
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Dünya Helal Zirvesi Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde 'Helalde Başarılı 10 Yıl' mottosuyla 27-30 Kasım 2024'te İstanbul Fuar Merkezi’nde Dünya Helal Zirvesi’nin özel alanlarından biri olan 'Helal Expo 2024' gerçekleştirilecek.'Helal Expo 2024'Zirve, Helal gıda, finans, moda, sağlık, turizm, private label gibi dünya genelindeki çeşitli sektörlerden uzmanları bir araya getirerek, iş fırsatlarını artırmayı, sürdürülebilir helal uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.Helal Expo 2024'te, çeşitli ülkelerin iş forumları, ülkeler arası potansiyellerin keşfedilmesi ve iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek. Bu forumlar, katılımcılara güncel gelişmeler hakkında bilgi sunarken, aynı zamanda ticari fırsatları değerlendirme imkanı sağlayacak.Global ölçekte helal pazarını İstanbul’da buluşturacak Helal Expo, geçen yıl 100’den fazla ülkeden 30 binden fazla ziyaretçi etkinliğe katılmış, 15 bin metrekareye yakın stant alanı kurularak 45’ten fazla katılımcı ülke etkinlikte yer aldı. Bu yıl ise benzer seviyede yüksek katılım ve etkileşim bekleniyor.10 trilyon dolarlık sektör buluşmasıBu yıl 10 trilyon dolara yaklaşan küresel helal pazarının gelecek dönemde hızla büyümesi beklenirken, fuarda Ticaret Bakanlığının davetiyle dünya helal gıda pazarının yüzde 70’ini oluşturan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ve gözlemci statüsündeki 60 ülkenin bakanları ve ticaret heyetleri, Uluslararası Bakanlar Oturumu'nda ağırlanacak.Fuarda, yerli ve yabancı market zincirlerinin kategori satın alma müdürleri, uluslararası tur operatörleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, tedarikçiler ve uluslararası ticaret odalarından iş insanları ile birlikte gıda ve içecek, sağlık ve güzellik, tekstil, finans, turizm, otelcilik ve eğitim sektörlerinden profesyoneller de yer alacak.
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'Helal Expo 2024': Dünya Helal Zirvesi İstanbul'da gerçekleşecek

01:43 01.11.2024
© https://www.worldhalalsummit.com.tr/Dünya Helal Zirvesi İstanbul'da gerçekleşecek
Dünya Helal Zirvesi İstanbul'da gerçekleşecek - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© https://www.worldhalalsummit.com.tr/
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İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Dünya Helal Zirvesi’nin özel alanlarından biri olan Helal Expo, bu yıl 60 ülkenin ticari heyetini ağırlayacak.
Dünya Helal Zirvesi Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde 'Helalde Başarılı 10 Yıl' mottosuyla 27-30 Kasım 2024'te İstanbul Fuar Merkezi’nde Dünya Helal Zirvesi’nin özel alanlarından biri olan 'Helal Expo 2024' gerçekleştirilecek.

'Helal Expo 2024'

Zirve, Helal gıda, finans, moda, sağlık, turizm, private label gibi dünya genelindeki çeşitli sektörlerden uzmanları bir araya getirerek, iş fırsatlarını artırmayı, sürdürülebilir helal uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.
Helal Expo 2024'te, çeşitli ülkelerin iş forumları, ülkeler arası potansiyellerin keşfedilmesi ve iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek. Bu forumlar, katılımcılara güncel gelişmeler hakkında bilgi sunarken, aynı zamanda ticari fırsatları değerlendirme imkanı sağlayacak.
Global ölçekte helal pazarını İstanbul’da buluşturacak Helal Expo, geçen yıl 100’den fazla ülkeden 30 binden fazla ziyaretçi etkinliğe katılmış, 15 bin metrekareye yakın stant alanı kurularak 45’ten fazla katılımcı ülke etkinlikte yer aldı. Bu yıl ise benzer seviyede yüksek katılım ve etkileşim bekleniyor.

10 trilyon dolarlık sektör buluşması

Bu yıl 10 trilyon dolara yaklaşan küresel helal pazarının gelecek dönemde hızla büyümesi beklenirken, fuarda Ticaret Bakanlığının davetiyle dünya helal gıda pazarının yüzde 70’ini oluşturan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ve gözlemci statüsündeki 60 ülkenin bakanları ve ticaret heyetleri, Uluslararası Bakanlar Oturumu'nda ağırlanacak.
Fuarda, yerli ve yabancı market zincirlerinin kategori satın alma müdürleri, uluslararası tur operatörleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, tedarikçiler ve uluslararası ticaret odalarından iş insanları ile birlikte gıda ve içecek, sağlık ve güzellik, tekstil, finans, turizm, otelcilik ve eğitim sektörlerinden profesyoneller de yer alacak.
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