https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/rus-senator-kosacev-trump-rusya-icin-rahatsiz-edici-bir-ortak-1090406669.html
Rus Senatör Kosaçev: Trump, Rusya için rahatsız edici bir ortak
Rus Senatör Kosaçev: Trump, Rusya için rahatsız edici bir ortak
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Konstantin Kosaçev, Trump'ı Rusya için rahatsız edici bir ortak olarak nitelendirdi. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T18:15+0300
2024-11-14T18:15+0300
2024-11-14T18:14+0300
görüş
konstantin kosaçev
donald trump
abd
rusya
stratejik istikrar
joe biden
çin
iran
kuzey kore
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Sputnik'e verdiği demeçte ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın, her şeyden önce stratejik istikrar alanındaki anlaşmaları ele alırken Rusya için zor ve rahatsız edici bir ortak olacağını söyledi.‘Trump'ın Rusya için en çok hangi konularda rahatsız edici olduğu’ sorusunu Kosaçev, “Benim açımdan ilki, stratejik istikrar alanındaki anlaşmalardır” yanıtını verdi.Başta silahların kontrolü olmak üzere stratejik istikrar alanındaki anlaşmaların akit tarafların eşitliğini öngördüğünü belirten Kosaçev, şu değerlendirmede bulundu:Bunun Trump'ın zihniyet ve tutum düzeyinde kafa karışıklığına neden olduğunu vurgulayan Kosaçev, Trump’ın ilk döneminde başladığı ve daha sonra Joe Biden tarafından devam ettirildiği gibi, eşit haklar, eşit sorumluluklar ve enönemlisi tarafların eşitçıkarlarını sağlayacak her türlü anlaşmadan sürekli olarak uzaklaşacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/eski-cia-analisti-trumpin-dis-politika-ekibi-ukrayna-ortadogu-ve-cin-konusunda-aptalliklari-iki-1090403610.html
rusya
çin
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konstantin kosaçev, donald trump, abd, rusya, stratejik istikrar, joe biden, çin, iran, kuzey kore, müzakere, eşitlik
konstantin kosaçev, donald trump, abd, rusya, stratejik istikrar, joe biden, çin, iran, kuzey kore, müzakere, eşitlik
Rus Senatör Kosaçev: Trump, Rusya için rahatsız edici bir ortak
Rus Senatör Konstantin Kosaçev, Trump'ı Rusya için rahatsız edici bir ortak olarak nitelendirdi.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Sputnik'e verdiği demeçte ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın, her şeyden önce stratejik istikrar alanındaki anlaşmaları ele alırken Rusya için zor ve rahatsız edici bir ortak olacağını söyledi.
‘Trump'ın Rusya için en çok hangi konularda rahatsız edici olduğu’ sorusunu Kosaçev, “Benim açımdan ilki, stratejik istikrar alanındaki anlaşmalardır” yanıtını verdi.
Başta silahların kontrolü olmak üzere stratejik istikrar alanındaki anlaşmaların akit tarafların eşitliğini öngördüğünü belirten Kosaçev, şu değerlendirmede bulundu:
Amerika'yı hala büyük gören ve elbette onu daha da büyütmek isteyen Trump için eşitlik yaklaşımı benim açımdan belli bir içsel reddedişe, bir tür kafa karışıklığına neden oluyor. Ruslarla eşitler olarak mı müzakere edeceğiz? Çinlilerle eşitler olarak mı müzakere edeceğiz? İranlılarla bunu mu yapacağız? Ya da Kuzey Kore ile eşitler olarak mı müzakere edeceğiz?”
Bunun Trump'ın zihniyet ve tutum düzeyinde kafa karışıklığına neden olduğunu vurgulayan Kosaçev, Trump’ın ilk döneminde başladığı ve daha sonra Joe Biden tarafından devam ettirildiği gibi, eşit haklar, eşit sorumluluklar ve enönemlisi tarafların eşitçıkarlarını sağlayacak her türlü anlaşmadan sürekli olarak uzaklaşacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Benim görüşüme göre, ülkemize ve Çin'e, ABD'nin bir tür üstünlüğünü koruyacak ve ABD'nin liderliğinin devamını sağlayacak bazı yapıları dayatmaya devam etmeye çalışacaktır”