https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/rus-senator-kosacev-trump-rusya-icin-rahatsiz-edici-bir-ortak-1090406669.html

Rus Senatör Kosaçev: Trump, Rusya için rahatsız edici bir ortak

Rus Senatör Kosaçev: Trump, Rusya için rahatsız edici bir ortak

Sputnik Türkiye

Rus Senatör Konstantin Kosaçev, Trump'ı Rusya için rahatsız edici bir ortak olarak nitelendirdi. 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T18:15+0300

2024-11-14T18:15+0300

2024-11-14T18:14+0300

görüş

konstantin kosaçev

donald trump

abd

rusya

stratejik istikrar

joe biden

çin

iran

kuzey kore

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Sputnik'e verdiği demeçte ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın, her şeyden önce stratejik istikrar alanındaki anlaşmaları ele alırken Rusya için zor ve rahatsız edici bir ortak olacağını söyledi.‘Trump'ın Rusya için en çok hangi konularda rahatsız edici olduğu’ sorusunu Kosaçev, “Benim açımdan ilki, stratejik istikrar alanındaki anlaşmalardır” yanıtını verdi.Başta silahların kontrolü olmak üzere stratejik istikrar alanındaki anlaşmaların akit tarafların eşitliğini öngördüğünü belirten Kosaçev, şu değerlendirmede bulundu:Bunun Trump'ın zihniyet ve tutum düzeyinde kafa karışıklığına neden olduğunu vurgulayan Kosaçev, Trump’ın ilk döneminde başladığı ve daha sonra Joe Biden tarafından devam ettirildiği gibi, eşit haklar, eşit sorumluluklar ve enönemlisi tarafların eşitçıkarlarını sağlayacak her türlü anlaşmadan sürekli olarak uzaklaşacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/eski-cia-analisti-trumpin-dis-politika-ekibi-ukrayna-ortadogu-ve-cin-konusunda-aptalliklari-iki-1090403610.html

rusya

çin

iran

kuzey kore

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konstantin kosaçev, donald trump, abd, rusya, stratejik istikrar, joe biden, çin, iran, kuzey kore, müzakere, eşitlik