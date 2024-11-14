https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/eski-cia-analisti-trumpin-dis-politika-ekibi-ukrayna-ortadogu-ve-cin-konusunda-aptalliklari-iki-1090403610.html

Eski CIA analisti: Trump'ın dış politika ekibi Ukrayna, Ortadoğu ve Çin konusunda 'aptallıkları' iki katına çıkarabilir

Eski CIA analisti: Trump'ın dış politika ekibi Ukrayna, Ortadoğu ve Çin konusunda 'aptallıkları' iki katına çıkarabilir

Sputnik Türkiye

Emekli CIA Analisti ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Johnson, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın yeni yönetimi için yaptığı dış politika... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T17:25+0300

2024-11-14T17:25+0300

2024-11-14T17:26+0300

dünya

cia

abd

donald trump

rusya

çin

ukrayna

ortadoğu

islam işbirliği teşkilatı (iit)

filistin

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Emekli CIA Analisti Larry Johnson, Trump'ın savunma bakanı olarak seçtiği Pete Hegseth'in 'absürt bir şaka' olduğunu dile getirdi. Açıklamasında diğer atamalara ilişkin de yorumda bulunan Johnson, ulusal güvenlik danışmanı olarak atanan Florida Kongre üyesi Michael Waltz'un 'bir felaket' olduğunu belirterek Waltz'un 'Donald Trump'ın karşı olduğunu söylediği her şeyi temsil ettiğinin' altını çizdi.Johnson açıklamasında, “Trump, kampanya sırasında gereksiz savaşları sona erdirmekten bahsetmişti ancak yine eski fikirlere saplanıp kalmış bir sürü genç insanla çalışıyor” dedi.Johnson, ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak atanan New York Kongre Üyesi Elise Stefanik'in de 'çok katı bir Siyonist yanlısı bakış açısıyla geldiğini' belirterek Trump'ın böyle bir dış politika ekibiyle Ukrayna, Ortadoğu ve Çin gibi konularda 'aptallıklarını ikiye katlayacağını' öne sürdü.'Rusya ile Çin'i kolayca ayırabileceklerine inanıyorlar'Johnson açıklamasında, “Dünyanın değiştiğini anlamıyor. Hala aptalca ve safça, Rusya'yı Çin'den kolayca ayırabileceklerine, Rusya ile Çin arasında doğal bir ittifak olmadığına ve böylece Rusya'nın Çin'i yenmek için üzere Batı'ya katılmaya yönlendirebileceğine inanıyorlar. Bunu anlamıyorlar" cümlelerini altını çizdi.Sputnik'e konuşan Johnson değerlendirmelerini şu cümleler ile sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/trumpin-ekibi-belli-oluyor-disisleri-bakani-ulusal-istihbarat-direktoru-ve-adalet-bakani-adaylari-1090367379.html

rusya

çin

ukrayna

filistin

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Sputnik Türkiye

cia, abd, donald trump, rusya, çin, ukrayna, ortadoğu, islam işbirliği teşkilatı (iit), filistin, siyonizm, elise stefanik, pete hegseth