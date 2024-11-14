https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/eski-cia-analisti-trumpin-dis-politika-ekibi-ukrayna-ortadogu-ve-cin-konusunda-aptalliklari-iki-1090403610.html
Eski CIA analisti: Trump'ın dış politika ekibi Ukrayna, Ortadoğu ve Çin konusunda 'aptallıkları' iki katına çıkarabilir
Eski CIA analisti: Trump'ın dış politika ekibi Ukrayna, Ortadoğu ve Çin konusunda 'aptallıkları' iki katına çıkarabilir
Sputnik Türkiye
Emekli CIA Analisti ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Johnson, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın yeni yönetimi için yaptığı dış politika... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T17:25+0300
2024-11-14T17:25+0300
2024-11-14T17:26+0300
dünya
cia
abd
donald trump
rusya
çin
ukrayna
ortadoğu
islam işbirliği teşkilatı (iit)
filistin
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Emekli CIA Analisti Larry Johnson, Trump'ın savunma bakanı olarak seçtiği Pete Hegseth'in 'absürt bir şaka' olduğunu dile getirdi. Açıklamasında diğer atamalara ilişkin de yorumda bulunan Johnson, ulusal güvenlik danışmanı olarak atanan Florida Kongre üyesi Michael Waltz'un 'bir felaket' olduğunu belirterek Waltz'un 'Donald Trump'ın karşı olduğunu söylediği her şeyi temsil ettiğinin' altını çizdi.Johnson açıklamasında, “Trump, kampanya sırasında gereksiz savaşları sona erdirmekten bahsetmişti ancak yine eski fikirlere saplanıp kalmış bir sürü genç insanla çalışıyor” dedi.Johnson, ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak atanan New York Kongre Üyesi Elise Stefanik'in de 'çok katı bir Siyonist yanlısı bakış açısıyla geldiğini' belirterek Trump'ın böyle bir dış politika ekibiyle Ukrayna, Ortadoğu ve Çin gibi konularda 'aptallıklarını ikiye katlayacağını' öne sürdü.'Rusya ile Çin'i kolayca ayırabileceklerine inanıyorlar'Johnson açıklamasında, “Dünyanın değiştiğini anlamıyor. Hala aptalca ve safça, Rusya'yı Çin'den kolayca ayırabileceklerine, Rusya ile Çin arasında doğal bir ittifak olmadığına ve böylece Rusya'nın Çin'i yenmek için üzere Batı'ya katılmaya yönlendirebileceğine inanıyorlar. Bunu anlamıyorlar" cümlelerini altını çizdi.Sputnik'e konuşan Johnson değerlendirmelerini şu cümleler ile sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/trumpin-ekibi-belli-oluyor-disisleri-bakani-ulusal-istihbarat-direktoru-ve-adalet-bakani-adaylari-1090367379.html
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cia, abd, donald trump, rusya, çin, ukrayna, ortadoğu, islam işbirliği teşkilatı (iit), filistin, siyonizm, elise stefanik, pete hegseth
cia, abd, donald trump, rusya, çin, ukrayna, ortadoğu, islam işbirliği teşkilatı (iit), filistin, siyonizm, elise stefanik, pete hegseth
Eski CIA analisti: Trump'ın dış politika ekibi Ukrayna, Ortadoğu ve Çin konusunda 'aptallıkları' iki katına çıkarabilir
17:25 14.11.2024 (güncellendi: 17:26 14.11.2024)
Emekli CIA Analisti ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Johnson, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın yeni yönetimi için yaptığı dış politika atamalarının, 'ilk döneminde hiçbir şey öğrenmediğini' gösterdiğini söyledi.
Emekli CIA Analisti Larry Johnson, Trump'ın savunma bakanı olarak seçtiği Pete Hegseth'in 'absürt bir şaka' olduğunu dile getirdi.
Açıklamasında diğer atamalara ilişkin de yorumda bulunan Johnson, ulusal güvenlik danışmanı olarak atanan Florida Kongre üyesi Michael Waltz'un 'bir felaket' olduğunu belirterek Waltz'un 'Donald Trump'ın karşı olduğunu söylediği her şeyi temsil ettiğinin' altını çizdi.
Johnson açıklamasında, “Trump, kampanya sırasında gereksiz savaşları sona erdirmekten bahsetmişti ancak yine eski fikirlere saplanıp kalmış bir sürü genç insanla çalışıyor” dedi.
Johnson, ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak atanan New York Kongre Üyesi Elise Stefanik'in de 'çok katı bir Siyonist yanlısı bakış açısıyla geldiğini' belirterek Trump'ın böyle bir dış politika ekibiyle Ukrayna, Ortadoğu ve Çin gibi konularda 'aptallıklarını ikiye katlayacağını' öne sürdü.
'Rusya ile Çin'i kolayca ayırabileceklerine inanıyorlar'
Johnson açıklamasında, “Dünyanın değiştiğini anlamıyor. Hala aptalca ve safça, Rusya'yı Çin'den kolayca ayırabileceklerine, Rusya ile Çin arasında doğal bir ittifak olmadığına ve böylece Rusya'nın Çin'i yenmek için üzere Batı'ya katılmaya yönlendirebileceğine inanıyorlar. Bunu anlamıyorlar" cümlelerini altını çizdi.
Sputnik'e konuşan Johnson değerlendirmelerini şu cümleler ile sonlandırdı:
Ortadoğu'da insanlara 'patronluk' taslayabileceklerine ve ne yapacaklarını kontrol edebileceklerine inanıyorlar. İki yıl önce araları açık olan Suudi Arabistan ve İran'ın şimdi diplomatik ilişkilerini yeniden kurduklarını, savunma bakanlarının birbirlerinin başkentini ziyaret ettiklerini ve ortak askeri tatbikatlar planladıklarını görmezden geliyorlar. İslam İşbirliği Teşkilatı, bir Filistin devleti kurulana ve Filistinliler güvende olana kadar İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmemesi gerektiğini açıkça ortaya koydu. Trump'ın ekibi ise bunu anlamıyor ve muhtemelen uyanmaları ve yeni gerçekliği kavramaları için yüzlerine yumruk yemeleri gerekecek.