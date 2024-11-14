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Rus asker, Ukraynalıların saldırılarına karşı 3 hafta tek başına çatıştı: ‘Teslim olmalarını söyledim’
Rus asker, Ukraynalıların saldırılarına karşı 3 hafta tek başına çatıştı: ‘Teslim olmalarını söyledim’
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin keşifçisi ve istihkam eri olan Zekeriya Aliyev, Zaporojye yönünde Rus taarruz grubunun ele geçirdiği bir mukavemet noktasına... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T07:49+0300
2024-11-14T07:49+0300
2024-11-14T07:59+0300
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Sputnik’e konuşan Aliyev, Ukraynalı militanların söz konusu mukavemet noktasının bir sığınak olarak sandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Üç hafta boyunca bu mukavemet noktasını Ukraynalılara karşı savunduğunu söyleyen Rus asker, “Onlara bağırarak teslim olmalarını, aksi halde saldıracağımı söyledim. Onlar ateş açıyorlardı” ifadesini kullandı.Tahliye ekibinin bu noktaya yaklaşamadığını, çünkü tüm yolların Ukraynalı militanların kontrolünde olduğunu belirten Aliyev, şunu dedi:Daha önce Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Melikov, bölge sakini Zekeriya Aliyev’in üç hafta boyunca tek başına düşman saldırılarına karşı koyduğunu açıkladı. Ukraynalı mukavemet noktası ele geçirildikten sonra burada tek başına kalan Aliyev'in, üç hafta boyunca yiyecek ve su olmadan, sadece bulduğu soğanı yiyerek hayatta kalmayı başardığını anlatan Melikov, neredeyse her gün düşman tarafından ateşe tutulan askerin sadece mevzii savunmakla kalmayıp kendisinin de saldırılar düzenlediğini kaydetti. Birkaç hafta bu şekilde dayandıktan sonra Rus askerlerin ona İHA yardımıyla yiyecek ulaştırmaya başardığını ve havadan koruma sağladığını belirten Dağıstan lideri, Rus İHA’ları takip eden Aliyev'in mayın tarlasından geçip birliğine geri dönmeyi başardığını ifade etti.Genç adam şimdi doktorların gözetimi altında. Melikov, askerin annesi Halisat ile telefonda görüşerek böyle oğul yetiştirdiği için ona teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/nato-genel-sekreteri-rutte-ukrayna-kaybediyor-daha-fazla-silah-tedarik-edilmeli-1090368453.html
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rusya, ukrayna, rus ordusu, ukrayna ordusu, rus askeri, savunma, dağıstan
Rus asker, Ukraynalıların saldırılarına karşı 3 hafta tek başına çatıştı: ‘Teslim olmalarını söyledim’
07:49 14.11.2024 (güncellendi: 07:59 14.11.2024)
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin keşifçisi ve istihkam eri olan Zekeriya Aliyev, Zaporojye yönünde Rus taarruz grubunun ele geçirdiği bir mukavemet noktasına Ukraynalı militanların düzenlediği karşı saldırıları tek başına nasıl püskürttüğünü anlattı.
Sputnik’e konuşan Aliyev, Ukraynalı militanların söz konusu mukavemet noktasının bir sığınak olarak sandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Ama bunun bir sığınak değil bir tünel olduğu ortaya çıktı. Sığınak da tünelden geçerken başka yerde bulunuyordu. Onlar orayı bombaladıklarında benim öldüğümü sandılar. Ben tünellerden gidip her defasında başka yerde boy gösterince orayı bombalıyorlardı ve bir kez daha benim öldüğümü düşünüyorlardı. Sonunda çok sağlam bir sığınak buldum, onu bir türlü yıkamadılar.
Üç hafta boyunca bu mukavemet noktasını Ukraynalılara karşı savunduğunu söyleyen Rus asker, “Onlara bağırarak teslim olmalarını, aksi halde saldıracağımı söyledim. Onlar ateş açıyorlardı” ifadesini kullandı.
Tahliye ekibinin bu noktaya yaklaşamadığını, çünkü tüm yolların Ukraynalı militanların kontrolünde olduğunu belirten Aliyev, şunu dedi:
Bizimkiler bana yaklaşamıyorlardı, çünkü mevziyi ele geçirdiğimi ve etrafının havan topları, tanklar ve toplarla çevrili olduğunu biliyorlardı. Oraya yaklaşmak imkansızdı. İçeri girmeye çalışan olursa hemen saldırıya uğruyordu. Genelde bana yardım geleceğini umuyordum ama bana ulaşmak zordu. İki seçeneğim vardı, ya kendi başıma bir şekilde çıkacaktım ya da saldıracaktım. Tüm bu süre boyunca da ya saldırdım ya da sessiz kaldım.
Daha önce Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Melikov, bölge sakini Zekeriya Aliyev’in üç hafta boyunca tek başına düşman saldırılarına karşı koyduğunu açıkladı. Ukraynalı mukavemet noktası ele geçirildikten sonra burada tek başına kalan Aliyev'in, üç hafta boyunca yiyecek ve su olmadan, sadece bulduğu soğanı yiyerek hayatta kalmayı başardığını anlatan Melikov, neredeyse her gün düşman tarafından ateşe tutulan askerin sadece mevzii savunmakla kalmayıp kendisinin de saldırılar düzenlediğini kaydetti. Birkaç hafta bu şekilde dayandıktan sonra Rus askerlerin ona İHA yardımıyla yiyecek ulaştırmaya başardığını ve havadan koruma sağladığını belirten Dağıstan lideri, Rus İHA’ları takip eden Aliyev'in mayın tarlasından geçip birliğine geri dönmeyi başardığını ifade etti.
Genç adam şimdi doktorların gözetimi altında. Melikov, askerin annesi Halisat ile telefonda görüşerek böyle oğul yetiştirdiği için ona teşekkür etti.