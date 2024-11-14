https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/rus-asker-ukraynalilarin-saldirilarina-karsi-3-hafta-tek-basina-catisti-teslim-olmalarini-soyledim-1090372217.html

Rus asker, Ukraynalıların saldırılarına karşı 3 hafta tek başına çatıştı: ‘Teslim olmalarını söyledim’

Rus asker, Ukraynalıların saldırılarına karşı 3 hafta tek başına çatıştı: ‘Teslim olmalarını söyledim’

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin keşifçisi ve istihkam eri olan Zekeriya Aliyev, Zaporojye yönünde Rus taarruz grubunun ele geçirdiği bir mukavemet noktasına... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T07:49+0300

2024-11-14T07:49+0300

2024-11-14T07:59+0300

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Sputnik’e konuşan Aliyev, Ukraynalı militanların söz konusu mukavemet noktasının bir sığınak olarak sandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Üç hafta boyunca bu mukavemet noktasını Ukraynalılara karşı savunduğunu söyleyen Rus asker, “Onlara bağırarak teslim olmalarını, aksi halde saldıracağımı söyledim. Onlar ateş açıyorlardı” ifadesini kullandı.Tahliye ekibinin bu noktaya yaklaşamadığını, çünkü tüm yolların Ukraynalı militanların kontrolünde olduğunu belirten Aliyev, şunu dedi:Daha önce Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Melikov, bölge sakini Zekeriya Aliyev’in üç hafta boyunca tek başına düşman saldırılarına karşı koyduğunu açıkladı. Ukraynalı mukavemet noktası ele geçirildikten sonra burada tek başına kalan Aliyev'in, üç hafta boyunca yiyecek ve su olmadan, sadece bulduğu soğanı yiyerek hayatta kalmayı başardığını anlatan Melikov, neredeyse her gün düşman tarafından ateşe tutulan askerin sadece mevzii savunmakla kalmayıp kendisinin de saldırılar düzenlediğini kaydetti. Birkaç hafta bu şekilde dayandıktan sonra Rus askerlerin ona İHA yardımıyla yiyecek ulaştırmaya başardığını ve havadan koruma sağladığını belirten Dağıstan lideri, Rus İHA’ları takip eden Aliyev'in mayın tarlasından geçip birliğine geri dönmeyi başardığını ifade etti.Genç adam şimdi doktorların gözetimi altında. Melikov, askerin annesi Halisat ile telefonda görüşerek böyle oğul yetiştirdiği için ona teşekkür etti.

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