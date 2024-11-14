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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/nato-genel-sekreteri-rutte-ukrayna-kaybediyor-daha-fazla-silah-tedarik-edilmeli-1090368453.html
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna kaybediyor, daha fazla silah tedarik edilmeli
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna kaybediyor, daha fazla silah tedarik edilmeli
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Rutte, Kiev'in kontrolündeki bölgelerden çekilmeyi durdurması için Ukrayna’ya silah tedarikinin artırılması gerektiğini belirtti. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T01:22+0300
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Polonya ziyareti sırasında gazetecilere konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kiev'in kontrolündeki bölgelerden geri çekilmeyi durdurması ve hatta kaybettiği bölgeleri geri alma pozisyonuna geçebilmesi için Ukrayna'ya silah akışının devam etmesinin sağlanması gerektiğini söyledi.Rutte, “Ukrayna'nın toprak kaybetmekten cepheyi istikrara kavuşturma ve ardından kaybettiği bölgeleri Ruslardan geri alabilme pozisyonuna geçebilmesi için Ukrayna'ya savunma yardımı akışının devam etmesini sağlamamız gerekiyor” dedi.Moskova defalarca Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının çözüm sürecini engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oynamak’ olduğunu ifade ederek, Batı'dan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının müzakereler açısından olumsuzluk teşkil edeceğini vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/eski-nato-komutani-trump-kievi-yeni-rus-bolgelerini-tanimaya-zorlayacak-1090224236.html
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mark rutte, nato, ukrayna, silah tedariki, kiev, polonya, rusya, batı, moskova, abd, sergey lavrov, ingiltere, almanya, italya
mark rutte, nato, ukrayna, silah tedariki, kiev, polonya, rusya, batı, moskova, abd, sergey lavrov, ingiltere, almanya, italya

NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna kaybediyor, daha fazla silah tedarik edilmeli

01:22 14.11.2024
Mark Rutte
Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
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NATO Genel Sekreteri Rutte, Kiev'in kontrolündeki bölgelerden çekilmeyi durdurması için Ukrayna’ya silah tedarikinin artırılması gerektiğini belirtti.
Polonya ziyareti sırasında gazetecilere konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kiev'in kontrolündeki bölgelerden geri çekilmeyi durdurması ve hatta kaybettiği bölgeleri geri alma pozisyonuna geçebilmesi için Ukrayna'ya silah akışının devam etmesinin sağlanması gerektiğini söyledi.
Rutte, “Ukrayna'nın toprak kaybetmekten cepheyi istikrara kavuşturma ve ardından kaybettiği bölgeleri Ruslardan geri alabilme pozisyonuna geçebilmesi için Ukrayna'ya savunma yardımı akışının devam etmesini sağlamamız gerekiyor” dedi.
Moskova defalarca Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının çözüm sürecini engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oynamak’ olduğunu ifade ederek, Batı'dan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının müzakereler açısından olumsuzluk teşkil edeceğini vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu dile getirmişti.
NATO'nun eski Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı James Stavridis - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
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