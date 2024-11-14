https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/rtukten-normal-dogum-videosuna-aciklama-bizim-icin-de-ters-1090413042.html

RTÜK'ten 'normal doğum' videosuna açıklama: 'Bizim için de ters'

RTÜK'ten 'normal doğum' videosuna açıklama: 'Bizim için de ters'

Sputnik Türkiye

Radyo Televiyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplantısında, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T23:22+0300

2024-11-14T23:22+0300

2024-11-14T23:22+0300

türkiye

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

doğum

kamu spotu

reklam

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Radyo Televiyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplantısında gelen sorular üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 'normal doğum' videosu ile ilgili açıklamalarda bulundu.'Bizim için de ters bir şeydi'RTÜK Başkanı Şahin, ilgili video hakkında, "Normal ya da vajinal doğumla ilgili yayını biz yayınlamadık. Bizim için de ters bir şeydi" ifadelerini kullandı. Ayrıca Şahin açıklamasında, iki kamu spotu olduğunu söyleyerek, "İki kamu spotu vardı, biri bizim oy birliğiyle kabul ettiğimiz ve yayınlayabileceğimiz bir kamu spotuydu. Anlattık bunu Bakanlık yetkileri ve Bakanımıza ve yayınlamadık. Farklı algılanabileceği için yayınlamadık" dedi.'Reklam gibi yayınlandı'Şahin, söz konusu videonun kamu spotu olmadığını söyleyerek, "Bu video da kamu spotu olarak değil satın alınan bölüm olarak yayınlandı. Yani satın alınan bir bölüm olarak, reklam gibi yayınlandı. Kamu spotu değildi. Bizim uyarımız üzerine de televizyonda değil sosyal medyada yayınlandı. Bizim de aynı sebeplerden kabul etmediğimiz bir kamu spotuydu, tavsiye kararı vermedik" şeklinde konuştu.'Kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın sorumluluğunu artırma çalışmaları'Şahin, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda medyanın sorumluluğunu artırmak amacıyla çeşitli eylem planları hazırladıklarını belirterek, "Üst Kurul olarak kadın sorunlarına ilişkin basın ve yayın organlarıyla düzenli toplantılar yapıyoruz. RTÜK, medyada kadına yönelik şiddetin aktarımında özen gösterilmesi gereken etik ilkelere dair rehber oluşturmuştur" dedi.'Kanal ayrımı yapmaksızın tüm gündüz kuşağı programlarına üst sınırdan ceza verdik'Şahin yaptığı açıklamada, gündüz kuşağı programlarına yönelik yapılan 518 cezayı, şikayetler ve başvurular doğrultusunda verdiklerini söyledi. Şahin, bazı milletvekillerinin 'muhalif kanallara fazla ceza verildiği' eleştirilerine yanıt vererek, RTÜK'ün ceza dağıtımını kanun ve ilkelere göre yaptığını vurguladı. Verilen cezalar hakkında Şahin, "Son yaptığımız toplantıda kanal ayrımı yapmaksızın, bundan da gurur duymuyorum ama, tüm gündüz kuşağı programlarına üst sınırdan ceza verdik" şeklinde konuştu.'Biz, bir program durdurma cezası verince bile üzülüyoruz'RTÜK Başkanı, "Biz geldiğimiz günden beri Açık Radyo hariç, hiçbir radyoyu ve televizyonu kapatmadık, lisansını iptal etmedik. Açık Radyo'nun da teknik bir sebebi var. Onu da özel sebeplerden dolayı kapatmadık. Biz, bir program durdurma cezası verince bile üzülüyoruz" diyerek, cezaların sadece ihlaller durumunda uygulandığını söyledi. Kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve nefret söylemleriyle mücadeleye devam edeceklerini belirten Şahin, ilke kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunu ve 2023 Faaliyet Raporu'nun yakında yayınlanacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/rtuk-kararini-acikladi-tusasa-saldiri-sonrasi-gelen-yasaga-uymayan-kanallara-ust-sinirdan-ceza-1090137766.html

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