https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/rtuk-kararini-acikladi-tusasa-saldiri-sonrasi-gelen-yasaga-uymayan-kanallara-ust-sinirdan-ceza-1090137766.html
RTÜK kararını açıkladı: TUSAŞ'a saldırı sonrası gelen yayın yasağına uymayan kanallara üst sınırdan ceza kesti
RTÜK kararını açıkladı: TUSAŞ'a saldırı sonrası gelen yayın yasağına uymayan kanallara üst sınırdan ceza kesti
Sputnik Türkiye
TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla ilgili RTÜK, yayın yasağına uymayan kanallara para cezası kesti. Para cezalarının tümü üst sınırdan verildi. 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T15:04+0300
2024-11-07T15:04+0300
2024-11-07T15:04+0300
türkiye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
ceza
yayın yasağı
tusaş
terör saldırısı
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Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı gerçekleşmiş, saldırıda beş kişi şehit olmuştu. Saldırının hemen ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), saldırıyla ilgili 'yayın yasağı' kararı açıklamıştı. Bu karara rağmen bir çok televizyon kanalının yayın yasağına uymadığını belirten RTÜK, bu kanallara üst sınırdan yaptırım kararı ve üst sınırdan idari para cezası verdi.RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantısını yapan Üst Kurul, gündüz kuşağı programları için TV 8, Kanal D, NOW, Beyaz TV, Show TV, ATV ve Star TV'ye üst sınırdan yaptırım kararı aldı. Yayın yasağına uymayan Akit TV, Beyaz TV, tv100, Kanal 3, Meltem TV, NTV, Show TV, Tele1, CNN Türk, TGRT Haber, SZC, Halk TV ve Flash Haber'e de yine üst sınırdan idari para cezası verildi.Ayrıca, Halk TV, NOW, Bursada Bugün, Tele1, SZC ve Flash Haber hakkında, yayınladıkları haber programlarındaki ihlaller için de üst sınırdan müeyyide kararı uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tusastaki-teror-saldirisina-iliskin-yayin-yasagi-geldi-1089575985.html
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ceza, yayın yasağı, tusaş, terör saldırısı
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ceza, yayın yasağı, tusaş, terör saldırısı
RTÜK kararını açıkladı: TUSAŞ'a saldırı sonrası gelen yayın yasağına uymayan kanallara üst sınırdan ceza kesti
TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla ilgili RTÜK, yayın yasağına uymayan kanallara para cezası kesti. Para cezalarının tümü üst sınırdan verildi.
Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı gerçekleşmiş, saldırıda beş kişi şehit olmuştu. Saldırının hemen ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), saldırıyla ilgili 'yayın yasağı' kararı açıklamıştı. Bu karara rağmen bir çok televizyon kanalının yayın yasağına uymadığını belirten RTÜK, bu kanallara üst sınırdan yaptırım kararı ve üst sınırdan idari para cezası verdi.
RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantısını yapan Üst Kurul, gündüz kuşağı programları için TV 8, Kanal D, NOW, Beyaz TV, Show TV, ATV ve Star TV'ye üst sınırdan yaptırım kararı aldı. Yayın yasağına uymayan Akit TV, Beyaz TV, tv100, Kanal 3, Meltem TV, NTV, Show TV, Tele1, CNN Türk, TGRT Haber, SZC, Halk TV ve Flash Haber'e de yine üst sınırdan idari para cezası verildi.
Ayrıca, Halk TV, NOW, Bursada Bugün, Tele1, SZC ve Flash Haber hakkında, yayınladıkları haber programlarındaki ihlaller için de üst sınırdan müeyyide kararı uygulandı.