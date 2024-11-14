https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/polonya-cumhurbaskani-duda-mig-29-savas-ucaklarinin-ukraynaya-transferi-icin-sart-kostu-1090369210.html
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya transferi için şart koştu
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya transferi için şart koştu
Sputnik Türkiye
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, NATO ülkelerinin uçaklarını Polonya’ya... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T03:24+0300
2024-11-14T03:24+0300
2024-11-14T03:24+0300
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Duda, "Bu uçaklar şu anda Polonya tarafından kullanılıyor ve Hava Polisliği misyonu kapsamında Polonya hava sahasında düzenli devriyeler gerçekleştiriyorlar" dedi.Duda, hava sahasının korunmasının temel şartlardan biri olduğunu vurgulayarak, NATO’ya olası bir uçak transferinin Polonya’nın ve doğu kanadındaki diğer NATO ülkelerinin hava sahasını güvence altına almak için gerekli olduğunu belirtti.Daha önce Vladimir Zelenskiy , Polonyalı yetkililerin ülkenin cephaneliğinde bulunan MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya devretmeyi reddetmeleri nedeniyle tepki göstermişti. Zelenskiy, Polonya'nın hava kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla NATO'dan bir misyon talebinde bulunduğunu ve bu konunun daha önce eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğünü öne sürmüştü.Polonya hükümeti, önceki açıklamalarında, Varşova'nın Ukrayna'ya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) oranı bakımından diğer tüm ülkelerden daha fazla askeri yardım sağladığını duyurmuştu.MiG-29 savaş uçaklarıyla ilgili olarak Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, kalan uçakların yalnızca Polonya Hava Kuvvetleri’nin ABD’den sipariş ettiği F-35 savaş uçaklarıyla takviye edilmesinin ardından Ukrayna’ya transfer edilebileceğini belirtmişti. Ayrıca Bakan, bu uçakların Polonya’ya en erken 2026’da ulaşabileceğini de sözlerine eklemişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya gönderilen silah içeren tüm yüklerin Rusya için yasal hedef haline geleceğini söyleyerek, ABD ve NATO’nun bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu, bunun sadece silah göndermekle kalmayıp, aynı zamanda Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde askeri personel eğitimi ile gerçekleştiğini ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson ile yaptığı bir röportajda, Moskova’nın NATO ülkelerine saldırmayı düşünmediğini ve bunun mantıklı olmadığını belirterek, Batılı politikacıların, iç sorunlardan dikkatleri başka yöne çekmek amacıyla halklarını hayali bir Rus tehdidiyle korkuttuklarını ancak 'zeki insanların bunun sahte olduğunu gayet iyi anladığını' vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/nato-genel-sekreteri-rutte-ukrayna-kaybediyor-daha-fazla-silah-tedarik-edilmeli-1090368453.html
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rusya, polonya, ukrayna, mig-29, mig-29 savaş uçakları, varşova
rusya, polonya, ukrayna, mig-29, mig-29 savaş uçakları, varşova
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya transferi için şart koştu
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, NATO ülkelerinin uçaklarını Polonya’ya taşımaları durumunda Varşova’nın, Ukrayna’ya kalan MiG-29 savaş uçaklarını verebileceğini belirtti.
Duda, "Bu uçaklar şu anda Polonya tarafından kullanılıyor ve Hava Polisliği misyonu kapsamında Polonya hava sahasında düzenli devriyeler gerçekleştiriyorlar" dedi.
Duda, hava sahasının korunmasının temel şartlardan biri olduğunu vurgulayarak, NATO’ya olası bir uçak transferinin Polonya’nın ve doğu kanadındaki diğer NATO ülkelerinin hava sahasını güvence altına almak için gerekli olduğunu belirtti.
Daha önce Vladimir Zelenskiy , Polonyalı yetkililerin ülkenin cephaneliğinde bulunan MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya devretmeyi reddetmeleri nedeniyle tepki göstermişti. Zelenskiy, Polonya'nın hava kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla NATO'dan bir misyon talebinde bulunduğunu ve bu konunun daha önce eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğünü öne sürmüştü.
Polonya hükümeti, önceki açıklamalarında, Varşova'nın Ukrayna'ya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) oranı bakımından diğer tüm ülkelerden daha fazla askeri yardım sağladığını duyurmuştu.
MiG-29 savaş uçaklarıyla ilgili olarak Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, kalan uçakların yalnızca Polonya Hava Kuvvetleri’nin ABD’den sipariş ettiği F-35 savaş uçaklarıyla takviye edilmesinin ardından Ukrayna’ya transfer edilebileceğini belirtmişti. Ayrıca Bakan, bu uçakların Polonya’ya en erken 2026’da ulaşabileceğini de sözlerine eklemişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya gönderilen silah içeren tüm yüklerin Rusya için yasal hedef haline geleceğini söyleyerek, ABD ve NATO’nun bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu, bunun sadece silah göndermekle kalmayıp, aynı zamanda Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde askeri personel eğitimi ile gerçekleştiğini ifade etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson ile yaptığı bir röportajda, Moskova’nın NATO ülkelerine saldırmayı düşünmediğini ve bunun mantıklı olmadığını belirterek, Batılı politikacıların, iç sorunlardan dikkatleri başka yöne çekmek amacıyla halklarını hayali bir Rus tehdidiyle korkuttuklarını ancak 'zeki insanların bunun sahte olduğunu gayet iyi anladığını' vurgulamıştı.