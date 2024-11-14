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Özgür Özel CHP'li belediyelerle ilgili açıklama yapıyor: 'Biz hiçbir denetimden kaçmadık'
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özgür özel, chp, belediye, soruşturma, idari soruşturma, inceleme, ankara büyükşehir belediyesi, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

Özgür Özel CHP'li belediyelerle ilgili açıklama yapıyor: 'Biz hiçbir denetimden kaçmadık'

14:56 14.11.2024 (güncellendi: 15:31 14.11.2024)
© AA / CHP/Alp Eren KayaCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© AA / CHP/Alp Eren Kaya
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Konser harcamaları sebebiyle CHP'li belediyeler hakkında başlatılan soruşturmalar hakkında basın açıklaması yapan Özel, "Biz hiçbir denetimden kaçmadık. ABB, İBB birçok suç duyurusunda bulundular, tık yok. AK Partili belediyelere tek müfettiş yollamadılar." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelere başlatılan incelemeler için açıklama yaptı.

"Tayyip Bey kendi belediyelerine CHP'li belediyeleri örnek gösterdi. Biz de meclis toplantılarını canlı yayınlamalıyız dediğini hatırlatırım. Siz ne anlatıyorsunuz tüm Türkiye kent lokantalarını konuşuyor. 31 Mart günü kantara çıktık, sana nüfusun yüzde yirmisini verdiler, bize 602ını verdiler. Kabul edecek örnek alacaksın. İstanbul üzerinde helikopterle gezip kupon arsa dağıtmadık. Biz hiçbir denetimden kaçmadık. ABB, İBB birçok suç duyurusunda bulundular, tık yok. AK Partili belediyelere tek müfettiş yollamadılar. Namusunuzla denetleyin, namussuzluk varsa çıkartın. Ama namussuzlukla verilen siyasi talimatla suç icat etmeye çalışmayın"

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