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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/olasi-muzakerelerde-ukrayna-icin-en-onemli-mesele-guvenlik-garantileri-1090369914.html
'Olası müzakerelerde Ukrayna için en önemli mesele güvenlik garantileri'
'Olası müzakerelerde Ukrayna için en önemli mesele güvenlik garantileri'
Sputnik Türkiye
New York Times gazetesi, Ukrayna için güvenlik garantilerinin toprak meselesinden daha önemli olduğunu yazdı. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T05:29+0300
2024-11-14T05:29+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
kiev
müzakere
güvenlik
donald trump
nato
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New York Times gazetesinin haberine göre, üst düzey bir Ukraynalı yetkili, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferiyle olası ateşkes müzakereleri bağlamında Kiev için güvenlik garantilerinin toprak meselesinden daha önemli olduğunu söyledi. Gazetenin aktardığına göre yetkili, "Toprak meselesi son derece önemli ama yine de ikinci bir mesele. İlk mesele güvenlik garantileridir" dedi. Yetkiliye göre Kiev, herhangi bir ateşkes hattının, örneğin sanayi bölgelerini yatırım için güvensiz hale getirerek Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasına zarar vermeyeceğinden emin olmak istediğini söyleyerek, askerden arındırılmış bölgenin genişliğinin de Kiev için önemli olacağını ekledi.Haberde ayrıca, Ukrayna'nın müzakerelerin garantilere dayanması gerektiğini, çünkü Ukrayna için 'hiçbir şeyin daha önemli olmadığını' yazdı. Aynı zamanda Kiev'in Rusya kontrolündeki topraklar üzerindeki hak iddialarından resmen vazgeçmeyeceği de belirtildi.Trump daha önce Ukrayna ihtilafına müzakere yoluyla bir çözüm getirebileceği sözünü vermişti. Ayrıca Ukrayna'daki çatışmayı bir gün içinde çözebileceğini de defalarca dile getirmişti. Rusya ise sorunun bu kadar basit bir çözüm için fazla karmaşık olduğunu belirtmişti. Buna ek olarak Trump, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya yaklaşımını defalarca eleştirmiş ve Zelenskiy'i her ziyareti Washington'dan milyarlarca dolarlık yardımla biten bir 'işportacı' olarak nitelendirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için girişimlerde bulunmuştu. Moskova, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşi keseceğini ve müzakerelere hazır olduğunu açıklamıştı.Putin ayrıca, Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçmesi, askerden arındırma ve silahsızlandırmayı gerçekleştirmesi ve tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statü benimsemesi gerektiğini de sözlerine eklemiş, bu bağlamda Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasından da bahsetmişti.Ukrayna'nın Kursk bölgesine yönelik terör saldırısının ardından Putin, 'Ayrım gözetmeksizin sivillere, sivil altyapıya saldıran ya da nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturanlarla' müzakerelerin imkansız olduğunu belirtmişti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Moskova’nın daha önce yaptığı barış önerilerinin halen geçerli olduğunu ancak 'bu macera dikkate alındığında' şu aşamada Ukrayna ile müzakere etmeyeceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ukrayna-nukleer-silah-edinme-planlarini-reddetti-1090369354.html
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rusya, ukrayna, kiev, müzakere, güvenlik, donald trump, nato
rusya, ukrayna, kiev, müzakere, güvenlik, donald trump, nato

'Olası müzakerelerde Ukrayna için en önemli mesele güvenlik garantileri'

05:29 14.11.2024
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrayna, Kiev
Ukrayna, Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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New York Times gazetesi, Ukrayna için güvenlik garantilerinin toprak meselesinden daha önemli olduğunu yazdı.
New York Times gazetesinin haberine göre, üst düzey bir Ukraynalı yetkili, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferiyle olası ateşkes müzakereleri bağlamında Kiev için güvenlik garantilerinin toprak meselesinden daha önemli olduğunu söyledi.
Gazetenin aktardığına göre yetkili, "Toprak meselesi son derece önemli ama yine de ikinci bir mesele. İlk mesele güvenlik garantileridir" dedi.
Yetkiliye göre Kiev, herhangi bir ateşkes hattının, örneğin sanayi bölgelerini yatırım için güvensiz hale getirerek Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasına zarar vermeyeceğinden emin olmak istediğini söyleyerek, askerden arındırılmış bölgenin genişliğinin de Kiev için önemli olacağını ekledi.
Haberde ayrıca, Ukrayna'nın müzakerelerin garantilere dayanması gerektiğini, çünkü Ukrayna için 'hiçbir şeyin daha önemli olmadığını' yazdı. Aynı zamanda Kiev'in Rusya kontrolündeki topraklar üzerindeki hak iddialarından resmen vazgeçmeyeceği de belirtildi.
Trump daha önce Ukrayna ihtilafına müzakere yoluyla bir çözüm getirebileceği sözünü vermişti. Ayrıca Ukrayna'daki çatışmayı bir gün içinde çözebileceğini de defalarca dile getirmişti.
Rusya ise sorunun bu kadar basit bir çözüm için fazla karmaşık olduğunu belirtmişti. Buna ek olarak Trump, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya yaklaşımını defalarca eleştirmiş ve Zelenskiy'i her ziyareti Washington'dan milyarlarca dolarlık yardımla biten bir 'işportacı' olarak nitelendirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için girişimlerde bulunmuştu. Moskova, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşi keseceğini ve müzakerelere hazır olduğunu açıklamıştı.
Putin ayrıca, Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçmesi, askerden arındırma ve silahsızlandırmayı gerçekleştirmesi ve tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statü benimsemesi gerektiğini de sözlerine eklemiş, bu bağlamda Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasından da bahsetmişti.
Ukrayna'nın Kursk bölgesine yönelik terör saldırısının ardından Putin, 'Ayrım gözetmeksizin sivillere, sivil altyapıya saldıran ya da nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturanlarla' müzakerelerin imkansız olduğunu belirtmişti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Moskova’nın daha önce yaptığı barış önerilerinin halen geçerli olduğunu ancak 'bu macera dikkate alındığında' şu aşamada Ukrayna ile müzakere etmeyeceğini belirtmişti.
Odessa Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
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