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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/eski-nato-komutani-trump-kievi-yeni-rus-bolgelerini-tanimaya-zorlayacak-1090224236.html
Eski NATO komutanı: Trump Kiev'i yeni Rus bölgelerini tanımaya zorlayacak
Eski NATO komutanı: Trump Kiev'i yeni Rus bölgelerini tanımaya zorlayacak
Sputnik Türkiye
Eski NATO komutanı James Stavridis, Trump’ın Kiev'i yeni Rus bölgelerini tanımaya zorlayacağını öne sürdü. 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T00:51+0300
2024-11-10T00:51+0300
ukrayna krizi
james stavridis
nato avrupa müttefik kuvvetleri
abd
donald trump
rusya federasyonu
ukrayna
kiev
müzakere
wall street journal (wsj)
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NATO'nun eski Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı James Stavridis, CNN televizyonuna verdiği demeçte ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın, yerine getirme sözü verdiği anlaşma kapsamında Kiev'i Rusya Federasyonu’nun yeni bölgelerini tanımaya zorlayacağını söyledi.Stavridis, “Bence Trump her iki tarafı da müzakere masasına oturmaya zorlayacak. Sonuç olarak Rusya şu anda kontrol ettiği yerleri elinde tutacak” dedi.Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesiyle birlikte NATO içinde Kiev'in finanse edilmesi konusunda gerginlikler yaşanacağını belirten Stavridis, Trump'ın kendisinin de Ukrayna'nın bu konuda desteklenmesine şüpheyle yaklaşacağını vurguladı.Daha önce Wall Street Journal (WSJ) kaynaklarına atıfla, Trump'ın ekibinin Ukrayna'daki çatışmaları dondurmayı, cephe hattı boyunca askerden arındırılmış bir bölge oluşturmayı ve Kiev'in NATO'ya geçici olarak katılma arzusundan vazgeçme karşılığında yeni silah yardımları yapmayı teklif ettiğini ileri sürmüştü. WSJ, askerden arındırılmış bölgede güvenliği tam olarak kimin sağlayacağını belirtmemiş ancak kaynaklarından biri, bunun ABD ordusu ya da BM barış gücü askerleri olabileceği ihtimalini dışlamamıştı.Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik girişimlerde bulunmuş ve Moskova’nın Ukrayna birliklerinin Rusya’nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşkes ilan edeceğini ve müzakerelere hazır olduğunu duyuracağını belirtmişti. Rus lider ayrıca, Kiev’in NATO’ya katılma niyetinden vazgeçmesi, demilitarizasyon ve denazifikasyon yapması, nötr, blok dışı ve nükleersiz statüyü kabul etmesi gerektiğini kaydederek, Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine düzenlediği terör saldırısının ardından Putin,sivillere, sivil altyapıya ayrım gözetmeksizin saldıran veya nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturmaya çalışanlarla müzakere yapılmasının mümkün olmadığını dile getirmişti. Daha sonra Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Moskova’nın daha önce yaptığı barış önerilerinin halen geçerli olduğunu ancak “bu macera dikkate alındığında” şu aşamada Ukrayna ile müzakere etmeyeceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/eski-pentagon-danismani-trump-ukraynadaki-catismayi-rusyanin-kazandigini-anliyor-1090223679.html
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james stavridis, nato avrupa müttefik kuvvetleri, abd, donald trump, rusya federasyonu, ukrayna, kiev, müzakere, wall street journal (wsj), abd ordusu, bm barış gücü, vladimir putin, yuriy uşakov
james stavridis, nato avrupa müttefik kuvvetleri, abd, donald trump, rusya federasyonu, ukrayna, kiev, müzakere, wall street journal (wsj), abd ordusu, bm barış gücü, vladimir putin, yuriy uşakov

Eski NATO komutanı: Trump Kiev'i yeni Rus bölgelerini tanımaya zorlayacak

00:51 10.11.2024
© AP Photo / Kevin HagenNATO'nun eski Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı James Stavridis
NATO'nun eski Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı James Stavridis - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Kevin Hagen
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Eski NATO komutanı James Stavridis, Trump’ın Kiev'i yeni Rus bölgelerini tanımaya zorlayacağını öne sürdü.
NATO'nun eski Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı James Stavridis, CNN televizyonuna verdiği demeçte ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın, yerine getirme sözü verdiği anlaşma kapsamında Kiev'i Rusya Federasyonu’nun yeni bölgelerini tanımaya zorlayacağını söyledi.
Stavridis, “Bence Trump her iki tarafı da müzakere masasına oturmaya zorlayacak. Sonuç olarak Rusya şu anda kontrol ettiği yerleri elinde tutacak” dedi.
Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesiyle birlikte NATO içinde Kiev'in finanse edilmesi konusunda gerginlikler yaşanacağını belirten Stavridis, Trump'ın kendisinin de Ukrayna'nın bu konuda desteklenmesine şüpheyle yaklaşacağını vurguladı.
Daha önce Wall Street Journal (WSJ) kaynaklarına atıfla, Trump'ın ekibinin Ukrayna'daki çatışmaları dondurmayı, cephe hattı boyunca askerden arındırılmış bir bölge oluşturmayı ve Kiev'in NATO'ya geçici olarak katılma arzusundan vazgeçme karşılığında yeni silah yardımları yapmayı teklif ettiğini ileri sürmüştü. WSJ, askerden arındırılmış bölgede güvenliği tam olarak kimin sağlayacağını belirtmemiş ancak kaynaklarından biri, bunun ABD ordusu ya da BM barış gücü askerleri olabileceği ihtimalini dışlamamıştı.
Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik girişimlerde bulunmuş ve Moskova’nın Ukrayna birliklerinin Rusya’nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşkes ilan edeceğini ve müzakerelere hazır olduğunu duyuracağını belirtmişti. Rus lider ayrıca, Kiev’in NATO’ya katılma niyetinden vazgeçmesi, demilitarizasyon ve denazifikasyon yapması, nötr, blok dışı ve nükleersiz statüyü kabul etmesi gerektiğini kaydederek, Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine düzenlediği terör saldırısının ardından Putin,sivillere, sivil altyapıya ayrım gözetmeksizin saldıran veya nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturmaya çalışanlarla müzakere yapılmasının mümkün olmadığını dile getirmişti. Daha sonra Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Moskova’nın daha önce yaptığı barış önerilerinin halen geçerli olduğunu ancak “bu macera dikkate alındığında” şu aşamada Ukrayna ile müzakere etmeyeceğini belirtmişti.
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