MHP'den 'vakit tamamdır' afişi

Türkiye
İzmir'in ardından bu kez de Antalya'da 3 kardeş apartman dairesinde ölü bulundu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, ağaçlandırma konusunda ne durumda?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Avukat Özkurt: ‘TFF’nin yasa dışı bahise karşı bir yaptırımı yok’
09:05
95 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Güliz Ayla, diyabet hastalarında sensörün önemine değindi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İktisatçı Oyan: İzlenen ekonomi programında krizin yükü sabit gelirlilere yükleniyor
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Biden dönemi, Türk-Amerikan ilişkilerinin en kötü dönemiydi. Biden Türk karşıtı değil, adeta Türk düşmanıydı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adaleti
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
19:32
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: 'Türk takımları kupanın biraz uzağında gibi görünüyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk yoksulluğunun görünmeyen yüzü: 5 çocuk yangında öldü
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
90’larda izleyicileri Ekran Başına Kilitleyen Unutulmaz Pembe Diziler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Pankreas kanseri ve tedavi başarısı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
20:34
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/mhpden-vakit-tamamdir-afisi-1090349555.html
MHP'den 'vakit tamamdır' afişi
MHP'den 'vakit tamamdır' afişi
Sputnik Türkiye
MHP’nin sosyal medya hesabından dikkat çeken "Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır" başlıklı videonun paylaşılmasının ardından şimdi de afiş paylaşımı geldi... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T16:00+0300
2024-11-13T16:00+0300
politika
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
afiş
klip
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088853045_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_871cc20f9ef7fabd506346fe311bcb7b.jpg
MHP’nin sosyal medya hesabından yayınlanan, “Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır” başlığı taşıyan video gündemde konuşulan başlıklar arasına girdi. Paylaşılan video, "Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen. En yakınınız bile anlamaz sizi" ifadesiyle başlıyor. Videoda, değişmeyen prensipler ve ödünsüz ilkeler başlığında tavizsiz bir dik duruşa da vurgu yapılırken “Bozkurt'a ne düşerse hesapsız atılması. Aldırmadan güruhun artan uğultusuna.” ifadelerinin yer aldığı video, “Sen, bir adım ayrılmadan inandığın doğrudan. Görecekler. Millet nasıl toplanacak. Üç hilalin ardından. Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır” ifadeleri de yer alıyor. MHP'nin sosyal medya hesabından bu kez de dikkat çeken afiş paylaşımı geldi. Söz konusu afişte "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; vakit tamamdır, söz konusu vatandır" ifadeleri yer aldı.Bahçeli ne söylemişti?MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklaması gündemdeki yerini koruyor. Bahçeli geçen günlerde, “Şayet terörist başının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/mhpden-dikkat-ceken-vakit-tamam-paylasimi-yalniz-kalsan-da-vazgecme-bazen-en-yakinin-bile-anlamaz-1090325413.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088853045_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3b0e19c99f93d7579ba935c653b8d0f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, afiş, klip
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, afiş, klip

MHP'den 'vakit tamamdır' afişi

16:00 13.11.2024
© AABahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AA
Abone ol
MHP’nin sosyal medya hesabından dikkat çeken "Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır" başlıklı videonun paylaşılmasının ardından şimdi de afiş paylaşımı geldi. Söz konusu afişte "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; vakit tamamdır, söz konusu vatandır" ifadeleri kullandı.
MHP’nin sosyal medya hesabından yayınlanan, “Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır” başlığı taşıyan video gündemde konuşulan başlıklar arasına girdi.
Paylaşılan video, "Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen. En yakınınız bile anlamaz sizi" ifadesiyle başlıyor. Videoda, değişmeyen prensipler ve ödünsüz ilkeler başlığında tavizsiz bir dik duruşa da vurgu yapılırken “Bozkurt'a ne düşerse hesapsız atılması. Aldırmadan güruhun artan uğultusuna.” ifadelerinin yer aldığı video, “Sen, bir adım ayrılmadan inandığın doğrudan. Görecekler. Millet nasıl toplanacak. Üç hilalin ardından. Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır” ifadeleri de yer alıyor.
MHP'nin sosyal medya hesabından bu kez de dikkat çeken afiş paylaşımı geldi. Söz konusu afişte "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; vakit tamamdır, söz konusu vatandır" ifadeleri yer aldı.

Bahçeli ne söylemişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklaması gündemdeki yerini koruyor. Bahçeli geçen günlerde, “Şayet terörist başının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” ifadelerini kullanmıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
POLİTİKA
MHP’den dikkat çeken ‘vakit tamam’ paylaşımı: 'Yalnız kalsan da vazgeçme, bazen en yakının bile anlamaz seni'
08:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала