https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/mhpden-vakit-tamamdir-afisi-1090349555.html

MHP'den 'vakit tamamdır' afişi

MHP'den 'vakit tamamdır' afişi

Sputnik Türkiye

MHP’nin sosyal medya hesabından dikkat çeken "Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır" başlıklı videonun paylaşılmasının ardından şimdi de afiş paylaşımı geldi... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T16:00+0300

2024-11-13T16:00+0300

2024-11-13T16:00+0300

politika

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

afiş

klip

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MHP’nin sosyal medya hesabından yayınlanan, “Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır” başlığı taşıyan video gündemde konuşulan başlıklar arasına girdi. Paylaşılan video, "Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen. En yakınınız bile anlamaz sizi" ifadesiyle başlıyor. Videoda, değişmeyen prensipler ve ödünsüz ilkeler başlığında tavizsiz bir dik duruşa da vurgu yapılırken “Bozkurt'a ne düşerse hesapsız atılması. Aldırmadan güruhun artan uğultusuna.” ifadelerinin yer aldığı video, “Sen, bir adım ayrılmadan inandığın doğrudan. Görecekler. Millet nasıl toplanacak. Üç hilalin ardından. Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır” ifadeleri de yer alıyor. MHP'nin sosyal medya hesabından bu kez de dikkat çeken afiş paylaşımı geldi. Söz konusu afişte "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; vakit tamamdır, söz konusu vatandır" ifadeleri yer aldı.Bahçeli ne söylemişti?MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklaması gündemdeki yerini koruyor. Bahçeli geçen günlerde, “Şayet terörist başının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/mhpden-dikkat-ceken-vakit-tamam-paylasimi-yalniz-kalsan-da-vazgecme-bazen-en-yakinin-bile-anlamaz-1090325413.html

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, afiş, klip