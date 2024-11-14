https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/mhp-teklif-sundu-universiteye-giriste-sinav-kaldirilsin-1090408993.html
MHP teklif sundu: 'Üniversiteye girişte sınav kaldırılsın'
MHP teklif sundu: 'Üniversiteye girişte sınav kaldırılsın'
Sputnik Türkiye
Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üniversite sınavının kaldırılmasını istedi. MHP Milletvekili Filiz Kılıç Milli Eğitim Bakanlığı... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T19:46+0300
2024-11-14T19:46+0300
2024-11-14T19:46+0300
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türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
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Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Filiz Kılıç, Meclis'te üniversite sınavının kaldırılmasını istedi.Üniversite sınavının kaldırılmasını talep Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Filiz Kılıç Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslendi. Üniversitelerde kontenjan sayısının 1 milyonu aştığını açıklayan MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ''Üniversite giriş sınavının kaldırılması ve yerine ilköğretim ve ortaöğretimde etkili bir yönlendirmeye bağlı uygulanacak müfredatla ortaöğretim sonunda olgunlaşma sınavını esas alan bir eğitim modelini tahayyül ediyoruz. Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek zenginliğe geldi. MHP olarak üniversiteye giriş sınavının kaldırılmasını talep ediyoruz'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/osym-baskani-acikladi-2025-yks-tarihi-belli-oldu-1090333605.html
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MHP teklif sundu: 'Üniversiteye girişte sınav kaldırılsın'
Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üniversite sınavının kaldırılmasını istedi. MHP Milletvekili Filiz Kılıç Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Türkiye'nin sınavsız üniversiteye geçiş için vaktinin geldiğini belitti.
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Filiz Kılıç, Meclis'te üniversite sınavının kaldırılmasını istedi.
Üniversite sınavının kaldırılmasını talep Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Filiz Kılıç Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslendi. Üniversitelerde kontenjan sayısının 1 milyonu aştığını açıklayan MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ''Üniversite giriş sınavının kaldırılması ve yerine ilköğretim ve ortaöğretimde etkili bir yönlendirmeye bağlı uygulanacak müfredatla ortaöğretim sonunda olgunlaşma sınavını esas alan bir eğitim modelini tahayyül ediyoruz. Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek zenginliğe geldi. MHP olarak üniversiteye giriş sınavının kaldırılmasını talep ediyoruz'' açıklamasında bulundu.