https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/mhp-teklif-sundu-universiteye-giriste-sinav-kaldirilsin-1090408993.html

MHP teklif sundu: 'Üniversiteye girişte sınav kaldırılsın'

MHP teklif sundu: 'Üniversiteye girişte sınav kaldırılsın'

Sputnik Türkiye

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üniversite sınavının kaldırılmasını istedi. MHP Milletvekili Filiz Kılıç Milli Eğitim Bakanlığı... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T19:46+0300

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tbmm başkanlığı

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

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sınav sistemi

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Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Filiz Kılıç, Meclis'te üniversite sınavının kaldırılmasını istedi.Üniversite sınavının kaldırılmasını talep Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Filiz Kılıç Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslendi. Üniversitelerde kontenjan sayısının 1 milyonu aştığını açıklayan MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ''Üniversite giriş sınavının kaldırılması ve yerine ilköğretim ve ortaöğretimde etkili bir yönlendirmeye bağlı uygulanacak müfredatla ortaöğretim sonunda olgunlaşma sınavını esas alan bir eğitim modelini tahayyül ediyoruz. Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek zenginliğe geldi. MHP olarak üniversiteye giriş sınavının kaldırılmasını talep ediyoruz'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/osym-baskani-acikladi-2025-yks-tarihi-belli-oldu-1090333605.html

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