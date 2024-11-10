Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk kez açıkladı: Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak mı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
9 dk
ÖZEL HABER
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı: İmamoğlu da olası bir kayyum ataması ile karşı karşıya kalır mı?
09:42
3 dk
ÖZEL HABER
İBB Gülhane Parkı’ndaki 56 ağacı kesti: Soruları da yanıtsız bıraktı
10:04
5 dk
SESLİ HABER
Netanyahu bakanını kovdu: Biden’a yakın isim
10:37
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Mutlak egemenliğin sembolü: Montrö Boğazlar Sözleşmesi
11:17
9 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
11:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Holokostun ayak sesleri: Kristal Gece
16:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:00
9 dk
TARİHTE BUGÜN
Mutlak egemenliğin sembolü: Montrö Boğazlar Sözleşmesi
19:25
9 dk
86 YILLIK MATEM
9'u 5 geçe hayat durdu
10:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
21 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
86 YILLIK MATEM
9'u 5 geçe hayat durdu
19:01
15 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/okan-buruk-ilk-kez-acikladi-icardinin-sozlesmesi-dondurulacak-mi-1090241189.html
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk kez açıkladı: Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak mı?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk kez açıkladı: Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak mı?
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde RAMS Park'ta Galatasaray Tottenham'ı 3-2 yenmişti. Ancak maçta sakatlanan sarı kırmızılı takımın yıldız ismi Mauro Icardi'nin sezonu... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T20:19+0300
2024-11-10T20:24+0300
spor
mauro icardi
okan buruk
sakatlık
sözleşme
süper lig
samsunspor
maç
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082670587_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a67548fa831db8e8c2edc270d2626d89.jpg
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.Avrupa ve Süper Lig'de namağlup ilerleyen Galatasaray'da Mauro İcardi'nin sakatlığı taraftarı üzdü. Sezonu kapattığı iddia edilen yıldız ismin hocası Okan Buruk maç sonu röportajında konuştu. Sakatlık nedeniyle sözleşmesinin dondurulacağı konuşulan Icardi için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ''Mauro Icardi büyük ihtimal önümüzdeki sezon kampına yetişecek. Sözleşme dondurması diye bir şey yok. Zor sakatlık'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/osimhen-gol-sonrasi-icardi-formasi-acti-statta-askin-olayim-sarkisi-caldi-1090240574.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082670587_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_43d142ff81c03807bda62410dae5b17f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
icardi sakatlık, icardi sözleşme dondurma
icardi sakatlık, icardi sözleşme dondurma

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk kez açıkladı: Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak mı?

20:19 10.11.2024 (güncellendi: 20:24 10.11.2024)
© AA / Mehmet Akif ParlakIcardi'den 'alkış'
Icardi'den 'alkış' - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© AA / Mehmet Akif Parlak
Abone ol
UEFA Avrupa Ligi'nde RAMS Park'ta Galatasaray Tottenham'ı 3-2 yenmişti. Ancak maçta sakatlanan sarı kırmızılı takımın yıldız ismi Mauro Icardi'nin sezonu kapattığı iddia edilmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yaptığı açıklamada Icardi'nin önümüzdeki sezon kampta olacağını belirterek sözleşme dondurma olmayacağını söyledi.
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
Avrupa ve Süper Lig'de namağlup ilerleyen Galatasaray'da Mauro İcardi'nin sakatlığı taraftarı üzdü. Sezonu kapattığı iddia edilen yıldız ismin hocası Okan Buruk maç sonu röportajında konuştu. Sakatlık nedeniyle sözleşmesinin dondurulacağı konuşulan Icardi için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ''Mauro Icardi büyük ihtimal önümüzdeki sezon kampına yetişecek. Sözleşme dondurması diye bir şey yok. Zor sakatlık'' dedi.
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'den Mauro Icardi'ye destek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
SPOR
Osimhen gol sonrası Icardi forması açtı: Statta 'Aşkın olayım' şarkısı çaldı
19:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала