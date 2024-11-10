https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/okan-buruk-ilk-kez-acikladi-icardinin-sozlesmesi-dondurulacak-mi-1090241189.html
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk kez açıkladı: Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak mı?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk kez açıkladı: Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak mı?
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde RAMS Park'ta Galatasaray Tottenham'ı 3-2 yenmişti. Ancak maçta sakatlanan sarı kırmızılı takımın yıldız ismi Mauro Icardi'nin sezonu... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T20:19+0300
2024-11-10T20:19+0300
2024-11-10T20:24+0300
spor
mauro icardi
okan buruk
sakatlık
sözleşme
süper lig
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maç
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.Avrupa ve Süper Lig'de namağlup ilerleyen Galatasaray'da Mauro İcardi'nin sakatlığı taraftarı üzdü. Sezonu kapattığı iddia edilen yıldız ismin hocası Okan Buruk maç sonu röportajında konuştu. Sakatlık nedeniyle sözleşmesinin dondurulacağı konuşulan Icardi için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ''Mauro Icardi büyük ihtimal önümüzdeki sezon kampına yetişecek. Sözleşme dondurması diye bir şey yok. Zor sakatlık'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/osimhen-gol-sonrasi-icardi-formasi-acti-statta-askin-olayim-sarkisi-caldi-1090240574.html
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icardi sakatlık, icardi sözleşme dondurma
icardi sakatlık, icardi sözleşme dondurma
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk kez açıkladı: Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak mı?
20:19 10.11.2024 (güncellendi: 20:24 10.11.2024)
UEFA Avrupa Ligi'nde RAMS Park'ta Galatasaray Tottenham'ı 3-2 yenmişti. Ancak maçta sakatlanan sarı kırmızılı takımın yıldız ismi Mauro Icardi'nin sezonu kapattığı iddia edilmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yaptığı açıklamada Icardi'nin önümüzdeki sezon kampta olacağını belirterek sözleşme dondurma olmayacağını söyledi.
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
Avrupa ve Süper Lig'de namağlup ilerleyen Galatasaray'da Mauro İcardi'nin sakatlığı taraftarı üzdü. Sezonu kapattığı iddia edilen yıldız ismin hocası Okan Buruk maç sonu röportajında konuştu. Sakatlık nedeniyle sözleşmesinin dondurulacağı konuşulan Icardi için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ''Mauro Icardi büyük ihtimal önümüzdeki sezon kampına yetişecek. Sözleşme dondurması diye bir şey yok. Zor sakatlık'' dedi.