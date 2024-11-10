https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/okan-buruk-ilk-kez-acikladi-icardinin-sozlesmesi-dondurulacak-mi-1090241189.html

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk kez açıkladı: Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk kez açıkladı: Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak mı?

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi'nde RAMS Park'ta Galatasaray Tottenham'ı 3-2 yenmişti. Ancak maçta sakatlanan sarı kırmızılı takımın yıldız ismi Mauro Icardi'nin sezonu... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

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spor

mauro icardi

okan buruk

sakatlık

sözleşme

süper lig

samsunspor

maç

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.Avrupa ve Süper Lig'de namağlup ilerleyen Galatasaray'da Mauro İcardi'nin sakatlığı taraftarı üzdü. Sezonu kapattığı iddia edilen yıldız ismin hocası Okan Buruk maç sonu röportajında konuştu. Sakatlık nedeniyle sözleşmesinin dondurulacağı konuşulan Icardi için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ''Mauro Icardi büyük ihtimal önümüzdeki sezon kampına yetişecek. Sözleşme dondurması diye bir şey yok. Zor sakatlık'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/osimhen-gol-sonrasi-icardi-formasi-acti-statta-askin-olayim-sarkisi-caldi-1090240574.html

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icardi sakatlık, icardi sözleşme dondurma