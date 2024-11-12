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Bahçeli 'görüş ayrılığı' sorusuna 'basın mensubu kardeşlerim' diyerek sert tepki gösterdi: 'Mesleğini bırak'
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ukrayna-ordusu-kursktaki-sivilleri-canli-kalkan-olarak-kullaniyor-1090290656.html
Ukrayna ordusu Kursk’taki sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor
Ukrayna ordusu Kursk’taki sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor
Sputnik Türkiye
Rus topçuları, Kursk Bölgesi’nin Plehovo yerleşiminde Ukrayna askeri teçhizatının yanında sivilleri tespit etti. Ukrayna ordusu sivilleri kalkan olarak... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T10:39+0300
2024-11-12T10:45+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
kursk bölgesi
ukrayna
ukrayna ordusu
siviller
sivil kayıplar
insansız hava aracı (iha)
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Kursk Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir Rus topçu biriminin Şani kod adlı komutanı, Sputnik’e açıklamasında, “Hedefimiz, düşmanın bir zırhlı savaş aracıydı. Bugün çalışma şansımız olmadı. Bize, hedefin bulunduğu yerde sivillerin olduğu bilgisi verildi. Biz de işimize son verip tekrar saklandık. Orada siviller var. Naziler onları kalkan olarak kullanıyor” diye anlattı.Ukrayna ordusunun, Kursk Bölgesi’nde evlerin yakınına silah ve teçhizat yerleştirerek sivilleri kalkan olarak kullanmanın yanı sıra, geri çekildikleri yerleşim birimlerini de bombaladığını anlatan Şani, “Üniformasız birini, asker olmayan birini görseler dahi bu kişinin yakınındaki hedefi vurmaya çalışıyorlar. Burada neredeyse hiç sağlam evin kalmadığı bir köy var” dedi.Komutan, Ukraynalı askerlerin sivil evleri Baba-Yaga tipi drone ile ateşe verdiğini kaydetti.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği son bilgiye göre, Ukrayna ordusu Kursk Bölgesi’ndeki çatışmalarda bugüne kadar 30 binden fazla asker kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona imza attığını ve sivil hedefler dahil rastgele ateş açtığını açıklamıştı. Rus lider, Kursk Bölgesi'nin Ukraynalı askerlerden tamamen temizleneceğini açıklamıştı.Rusya’nın Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla terörle mücadele operasyonu yürütülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ozel-harekat-timi-komutani-rus-ordusu-dhcdeki-dzerjinskin-ucte-birini-kontrol-altina-aldi-1090285366.html
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rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, kursk bölgesi, ukrayna, ukrayna ordusu, siviller, sivil kayıplar, insansız hava aracı (iha), iha, valeriy gerasimov, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin
rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, kursk bölgesi, ukrayna, ukrayna ordusu, siviller, sivil kayıplar, insansız hava aracı (iha), iha, valeriy gerasimov, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin

Ukrayna ordusu Kursk’taki sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor

10:39 12.11.2024 (güncellendi: 10:45 12.11.2024)
© SputnikKursk Bölgesi operasyon
Kursk Bölgesi operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© Sputnik
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Rus topçuları, Kursk Bölgesi’nin Plehovo yerleşiminde Ukrayna askeri teçhizatının yanında sivilleri tespit etti. Ukrayna ordusu sivilleri kalkan olarak kullanıyor.
Kursk Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir Rus topçu biriminin Şani kod adlı komutanı, Sputnik’e açıklamasında, “Hedefimiz, düşmanın bir zırhlı savaş aracıydı. Bugün çalışma şansımız olmadı. Bize, hedefin bulunduğu yerde sivillerin olduğu bilgisi verildi. Biz de işimize son verip tekrar saklandık. Orada siviller var. Naziler onları kalkan olarak kullanıyor” diye anlattı.
Ukrayna ordusunun, Kursk Bölgesi’nde evlerin yakınına silah ve teçhizat yerleştirerek sivilleri kalkan olarak kullanmanın yanı sıra, geri çekildikleri yerleşim birimlerini de bombaladığını anlatan Şani, “Üniformasız birini, asker olmayan birini görseler dahi bu kişinin yakınındaki hedefi vurmaya çalışıyorlar. Burada neredeyse hiç sağlam evin kalmadığı bir köy var” dedi.
Komutan, Ukraynalı askerlerin sivil evleri Baba-Yaga tipi drone ile ateşe verdiğini kaydetti.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği son bilgiye göre, Ukrayna ordusu Kursk Bölgesi’ndeki çatışmalarda bugüne kadar 30 binden fazla asker kaybetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona imza attığını ve sivil hedefler dahil rastgele ateş açtığını açıklamıştı. Rus lider, Kursk Bölgesi'nin Ukraynalı askerlerden tamamen temizleneceğini açıklamıştı.
Rusya’nın Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla terörle mücadele operasyonu yürütülüyor.
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