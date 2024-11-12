https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ukrayna-ordusu-kursktaki-sivilleri-canli-kalkan-olarak-kullaniyor-1090290656.html

Ukrayna ordusu Kursk’taki sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor

Ukrayna ordusu Kursk’taki sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor

Sputnik Türkiye

Rus topçuları, Kursk Bölgesi’nin Plehovo yerleşiminde Ukrayna askeri teçhizatının yanında sivilleri tespit etti. Ukrayna ordusu sivilleri kalkan olarak... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T10:39+0300

2024-11-12T10:39+0300

2024-11-12T10:45+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

kursk bölgesi

ukrayna

ukrayna ordusu

siviller

sivil kayıplar

insansız hava aracı (iha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1c/1088555410_0:26:748:447_1920x0_80_0_0_65300b56f1b9bf0f073da9f901b64ca2.png

Kursk Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir Rus topçu biriminin Şani kod adlı komutanı, Sputnik’e açıklamasında, “Hedefimiz, düşmanın bir zırhlı savaş aracıydı. Bugün çalışma şansımız olmadı. Bize, hedefin bulunduğu yerde sivillerin olduğu bilgisi verildi. Biz de işimize son verip tekrar saklandık. Orada siviller var. Naziler onları kalkan olarak kullanıyor” diye anlattı.Ukrayna ordusunun, Kursk Bölgesi’nde evlerin yakınına silah ve teçhizat yerleştirerek sivilleri kalkan olarak kullanmanın yanı sıra, geri çekildikleri yerleşim birimlerini de bombaladığını anlatan Şani, “Üniformasız birini, asker olmayan birini görseler dahi bu kişinin yakınındaki hedefi vurmaya çalışıyorlar. Burada neredeyse hiç sağlam evin kalmadığı bir köy var” dedi.Komutan, Ukraynalı askerlerin sivil evleri Baba-Yaga tipi drone ile ateşe verdiğini kaydetti.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği son bilgiye göre, Ukrayna ordusu Kursk Bölgesi’ndeki çatışmalarda bugüne kadar 30 binden fazla asker kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona imza attığını ve sivil hedefler dahil rastgele ateş açtığını açıklamıştı. Rus lider, Kursk Bölgesi'nin Ukraynalı askerlerden tamamen temizleneceğini açıklamıştı.Rusya’nın Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla terörle mücadele operasyonu yürütülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ozel-harekat-timi-komutani-rus-ordusu-dhcdeki-dzerjinskin-ucte-birini-kontrol-altina-aldi-1090285366.html

rusya

kursk bölgesi

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, kursk bölgesi, ukrayna, ukrayna ordusu, siviller, sivil kayıplar, insansız hava aracı (iha), iha, valeriy gerasimov, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin