https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/marie-antoinettenin-elmas-kolyesi-481-milyon-dolara-satildi-1090404913.html

Marie Antoinette'in elmas kolyesi 4.81 milyon dolara satıldı

Marie Antoinette'in elmas kolyesi 4.81 milyon dolara satıldı

Sputnik Türkiye

Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in 300 karat elmas içeren kolyesi açık artırma yoluyla ismi açıklanmayan bir kadın tarafından 4.81 milyon dolara satın... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T17:41+0300

2024-11-14T17:41+0300

2024-11-14T17:42+0300

dünya

marie antoinette

elmas

"inci ve elmas" kolye

kolye

müzayede

sotheby's müzayede evi

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Asyalı özel bir koleksiyoncu tarafından satışa çıkarılan Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'ye ait elmas kolye rekor fiyata satıldı. 300 karat elmas içeren Georgian dönemine ait parça 4.81 milyon dolara ismi açıklanmayan bir kadın tarafından satın alındı. Beklenenin üzerinde fiyata satıldıİsviçre'nin Cenevre şehrinde yapılan açık artırmada, Kralice Marie Antoinette'in elmas kolyesi ismi açıklanmayan bir kadın tarafından 4,81 milyon dolara satın alındı. Asyalı özel bir koleksiyoncu tarafından satışa çıkarılan ve 300 karat elmas içeren Georgian dönemine ait parça, uzun bir açık arttırma savaşının ardından beklenenin üzerinde bir fiyata alıcı buldu. Kolyeye daha önce 2 milyon 246 bin dolar değer biçilmişti. Sotheby's Mücevherat Uzmanı Andres White Correal, kolyenin dün akşam saatlerinde satılmasının ardından, “Heyecanlı bir geceydi. Piyasada muhteşem kökene sahip tarihi mücevherler için özel olduğu açık. İnsanlar sadece objeyi değil, ona bağlı olan tüm tarihi de satın alıyor” dedi.Söz konusu mücevherin Jeanne de la Motte adlı zor durumdaki bir soylunun Fransa Kraliçesi Antoinette gibi davranarak kolyeyi ödeme yapmadan satın aldığı ve "1785 elmas kolye olayı" olarak bilinen skandalın merkezinde bulunduğu belirtildi.Fransız Devrimi'ni körükleyen kolye olarak tanınıyorKral XV. Louis, sevgilisi Madam du Barry için bugün yaklaşık 16.45 milyon euro değerinde gösterişli bir elmas kolye sipariş etti. Kolyenin tasarımcıları Parisli kuyumcular Charles Auguste Böhmer ve Paul Bassenge, Kral Louis'in ölmesi nedeniyle kolyeyi satamadı ve büyük borca girdi. 1784 yılında Jeanne de La Motte adlı kadın, sevgilisi Kardinal de Rohan'ı Marie Antoinette'in kolyeyi gizlice istediğine inandırmak için bir plan yaptı ve kolyeyi alması için kandırdı. Kolyeyi ele geçiren La Motte, parçalara ayırdığı elmasları karaborsada satılmak üzere Londra'ya gönderdi. Ödeme alamayan Böhmer ve Bassenge, borçlarını tahsil etmek için doğrudan kraliçeye başvurdu. Olaydan haberi olmayan Marie Antoinette'in durumu öğrenmesinin ardından La Motte hapse atıldı, Kardinal de Rohan serbest bırakıldı ve kraliçe aklandı. Skandal nedeniyle halkın monarşiye duyduğu öfke arttı ve Fransız Devrimi körüklendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/marie-antoinettein-olumune-neden-oldugu-iddia-edilen-300-karatlik-elmas-kolye-rekor-fiyata-satisa-1088423412.html

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marie antoinette, elmas kolye, elmas kolye olayı