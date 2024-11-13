https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/mansur-yavastan-bakan-isikhana-yanit-toplu-bir-hucum-baslatildigi-anlasilmaktadir-1090366491.html
Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a yanıt: 'Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır'
Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a yanıt: 'Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır'
Sputnik Türkiye
ABB Başkanı Yavaş, Bakan Işıkhan'ın 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya 8.5 milyar lira borcu olduğu' yönünde açıklamasına yanıt verdi. 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T23:04+0300
2024-11-13T23:04+0300
2024-11-13T23:18+0300
mansur yavaş
türkiye
vedat ışıkhan
borç
ankara
abb
konser
ankara büyükşehir belediyesi
haciz
sgk
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya 8.5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu" açıklamasına sosyal medyadan cevap verdi.Yavaş "Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “ABB’nin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu var.” İddiasında bulunmuştur. Gerçek aşağıdaki gibi" diyerek şu bilgileri paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bakan-isikhandan-belediyelere-uyari-hicbir-girisimde-bulunmayan-belediyelere-haciz-islemlerini-1090364991.html
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mansur yavaş, vedat ışıkhan, borç, ankara, abb, konser, ankara büyükşehir belediyesi, haciz, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
mansur yavaş, vedat ışıkhan, borç, ankara, abb, konser, ankara büyükşehir belediyesi, haciz, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a yanıt: 'Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır'
23:04 13.11.2024 (güncellendi: 23:18 13.11.2024)
ABB Başkanı Yavaş, Bakan Işıkhan'ın 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya 8.5 milyar lira borcu olduğu' yönünde açıklamasına yanıt verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya 8.5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu" açıklamasına sosyal medyadan cevap verdi.
Yavaş "Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “ABB’nin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu var.” İddiasında bulunmuştur. Gerçek aşağıdaki gibi" diyerek şu bilgileri paylaştı:
"SGK son durum bilgi notu (Toplam güncel borç 8 Milyar)
6183 sayılı kanunun 48/A maddesine göre zor durum talepli faizin silinerek taksit talebi dilekçeleri reddedildi.
6183 sayılı kanunun 48’inci maddesine göre taksitlendirme talebi kabul edildi bu kapsamda Borcun yüzde 10 u peşinat olan 651 milyon ödendi.
Borcun yüzde yüzde 50 teminat için arazi çalışması 2 ayrı çizelge ile Emlak dairesince SGK ya bildirildi fakat teminatlardaki tahdit ve hacizlerden dolayı SGK yönetim kurulu 1.2 milyar teminattan 80 milyonluk kısım hariç reddedildi.
Son yapılan görüşmelerde ilgili kanunun 48’nci maddesi yerine dilekçe ile iptali ve karşılıklı rızaen anlaşma ile tüm şirketler için 250 milyon rızaen karşılıklı ödeme konusunda mutabık kalındı."