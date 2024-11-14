https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/m2-yenikapi-haciosman-metro-hattinda-yangin-cikti-yenikapi-istasyonu-kapatildi-ise-ve-okula-1090372727.html

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yangın çıktı: Yenikapı İstasyonu kapatıldı, işe ve okula gidenler yolda kaldı

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yangın çıktı: Yenikapı İstasyonu kapatıldı, işe ve okula gidenler yolda kaldı

Sputnik Türkiye

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Yenikapı İstasyonu geçici süreyle kapatıldı. Yürüyen merdivende yangın çıkması nedeniyle istasyonun kapatıldığı... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T08:18+0300

2024-11-14T08:18+0300

2024-11-14T08:45+0300

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Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda Yenikapı İstasyonu, geçici süreyle hizmet dışı bırakıldı. Duyuruda, hattaki seferlerin yalnızca Vezneciler ile Hacıosman istasyonları arasında sürdürüldüğü belirtildi. Bu gelişme, sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için metro hattını kullanan yolcular arasında büyük kalabalıklara yol açtı.Sabah yoğunluğunda aksaklık yaşandıYenikapı İstasyonu’nun geçici olarak kapatılması özellikle sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcuları etkiledi. Alternatif ulaşım araçlarına yönelen yolcular, metro hatlarındaki kalabalığın yanı sıra Yenikapı çevresindeki trafik yoğunluğuyla da karşılaştı. Metro İstanbul, hizmetin ne zaman normale döneceği konusunda henüz net bir bilgi paylaşmadı.Metro İstanbul’dan yolculara uyarıMetro İstanbul yetkilileri, geçici kapatma nedeniyle yaşanan aksaklık hakkında bilgilendirme yaparak, yolcuların Vezneciler-Hacıosman arası alternatif sefer planlamalarını önerdi. Olası gecikmelerden etkilenmemek için yolcuların diğer toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

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