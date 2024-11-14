https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/m2-yenikapi-haciosman-metro-hattinda-yangin-cikti-yenikapi-istasyonu-kapatildi-ise-ve-okula-1090372727.html
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yangın çıktı: Yenikapı İstasyonu kapatıldı, işe ve okula gidenler yolda kaldı
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yangın çıktı: Yenikapı İstasyonu kapatıldı, işe ve okula gidenler yolda kaldı
Sputnik Türkiye
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Yenikapı İstasyonu geçici süreyle kapatıldı. Yürüyen merdivende yangın çıkması nedeniyle istasyonun kapatıldığı... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T08:18+0300
2024-11-14T08:18+0300
2024-11-14T08:45+0300
türkiye
yenikapı
yenikapı-hacıosman metro hattı
metro
metro
metro istanbul
metro hattı
yangın
yangın söndürme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1b/1075816809_0:61:3141:1828_1920x0_80_0_0_9ab6651563e1de9e81a75d6fd073a9bd.jpg
Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda Yenikapı İstasyonu, geçici süreyle hizmet dışı bırakıldı. Duyuruda, hattaki seferlerin yalnızca Vezneciler ile Hacıosman istasyonları arasında sürdürüldüğü belirtildi. Bu gelişme, sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için metro hattını kullanan yolcular arasında büyük kalabalıklara yol açtı.Sabah yoğunluğunda aksaklık yaşandıYenikapı İstasyonu’nun geçici olarak kapatılması özellikle sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcuları etkiledi. Alternatif ulaşım araçlarına yönelen yolcular, metro hatlarındaki kalabalığın yanı sıra Yenikapı çevresindeki trafik yoğunluğuyla da karşılaştı. Metro İstanbul, hizmetin ne zaman normale döneceği konusunda henüz net bir bilgi paylaşmadı.Metro İstanbul’dan yolculara uyarıMetro İstanbul yetkilileri, geçici kapatma nedeniyle yaşanan aksaklık hakkında bilgilendirme yaparak, yolcuların Vezneciler-Hacıosman arası alternatif sefer planlamalarını önerdi. Olası gecikmelerden etkilenmemek için yolcuların diğer toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri gerektiği hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/istanbul-ankara-ve-izmir-elektrik-kesintisi-elektrikler-ne-zaman-gelece-14-kasim-1090371509.html
türkiye
yenikapı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1b/1075816809_313:0:2829:1887_1920x0_80_0_0_ff3df4efdc93dcf99cef5425f4db2163.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yenikapı, yenikapı-hacıosman metro hattı, metro, metro, metro istanbul, metro hattı, yangın, yangın söndürme
yenikapı, yenikapı-hacıosman metro hattı, metro, metro, metro istanbul, metro hattı, yangın, yangın söndürme
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yangın çıktı: Yenikapı İstasyonu kapatıldı, işe ve okula gidenler yolda kaldı
08:18 14.11.2024 (güncellendi: 08:45 14.11.2024)
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Yenikapı İstasyonu geçici süreyle kapatıldı. Yürüyen merdivende yangın çıkması nedeniyle istasyonun kapatıldığı öğrenilirken; sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyen yolcular, yalnızca Vezneciler-Hacıosman arası yapılan seferler nedeniyle yoğun kalabalıklarla karşılaştı.
Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda Yenikapı İstasyonu, geçici süreyle hizmet dışı bırakıldı. Duyuruda, hattaki seferlerin yalnızca Vezneciler ile Hacıosman istasyonları arasında sürdürüldüğü belirtildi. Bu gelişme, sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için metro hattını kullanan yolcular arasında büyük kalabalıklara yol açtı.
Sabah yoğunluğunda aksaklık yaşandı
Yenikapı İstasyonu’nun geçici olarak kapatılması özellikle sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcuları etkiledi. Alternatif ulaşım araçlarına yönelen yolcular, metro hatlarındaki kalabalığın yanı sıra Yenikapı çevresindeki trafik yoğunluğuyla da karşılaştı. Metro İstanbul, hizmetin ne zaman normale döneceği konusunda henüz net bir bilgi paylaşmadı.
Metro İstanbul’dan yolculara uyarı
Metro İstanbul yetkilileri, geçici kapatma nedeniyle yaşanan aksaklık hakkında bilgilendirme yaparak, yolcuların Vezneciler-Hacıosman arası alternatif sefer planlamalarını önerdi. Olası gecikmelerden etkilenmemek için yolcuların diğer toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri gerektiği hatırlatıldı.