https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/istanbul-ankara-ve-izmir-elektrik-kesintisi-elektrikler-ne-zaman-gelece-14-kasim-1090371509.html
İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyük elektrik kesintisi uyarısı: Hangi ilçeler/mahallelere saatlerce elektrik olmayacak?
İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyük elektrik kesintisi uyarısı: Hangi ilçeler/mahallelere saatlerce elektrik olmayacak?
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14 Kasım 2024 Perşembe günü, Ankara, İzmir ve İstanbul genelinde çeşitli ilçelerde şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları nedeniyle uzun süreli elektrik... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T07:47+0300
2024-11-14T07:47+0300
2024-11-14T07:47+0300
türkiye
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ayedaş
ayedaş
anadolu yakası elektrik dağıtım aş (ayedaş)
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elektrik kesintisi
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Başkent Ankara’da 14 Kasım Perşembe günü birçok ilçede şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle kesintiler yaşanacak. Kesintiler belirli saatler arasında yapılacak olup, vatandaşların bu sürelere dikkat etmeleri öneriliyor.İstanbul’da 14 Kasım’da AYEDAŞ ve BEDAŞ Tarafından Planlı Kesintilerİstanbul’da AYEDAŞ Anadolu Yakası’nda ve BEDAŞ Avrupa Yakası’nda çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri duyurdu. Vatandaşlar, kesinti bilgilerini ilgili kurumların web sitelerinden öğrenebilir.İzmir’de 14 Kasım’da Gediz Elektrik’ten Uzun Süreli Elektrik KesintisiGediz Elektrik İzmir’de bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yapacak. Bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında kesintiler, geniş mahalleleri kapsayacak.Önemli uyarılar ve alternatif bilgi kanallarıElektrik kesintisinden etkilenecek vatandaşlar, kesinti saatleri boyunca elektrikli cihazlarını koruma altına almalı ve çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik şebekelerine dikkatle yaklaşmalıdır. Tüm kesinti bilgilerine ALO 186, BEDAŞ, AYEDAŞ ve Gediz Elektrik’in web sitelerinden ulaşılabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/son-dakika-meteorolojiden-kritik-uyari-cok-kuvvetli-saganak-kar-ve-firtina-tum-ulkeyi-saracak-1090370576.html
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İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyük elektrik kesintisi uyarısı: Hangi ilçeler/mahallelere saatlerce elektrik olmayacak?
14 Kasım 2024 Perşembe günü, Ankara, İzmir ve İstanbul genelinde çeşitli ilçelerde şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. AYEDAŞ, BEDAŞ ve Gediz Elektrik’in duyurduğu kesintiler ile ilgili ilçe, mahalle ve saat bilgileri haberimizde.
Başkent Ankara’da 14 Kasım Perşembe günü birçok ilçede şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle kesintiler yaşanacak. Kesintiler belirli saatler arasında yapılacak olup, vatandaşların bu sürelere dikkat etmeleri öneriliyor.
Akyurt
: 09:30 - 17:00, Kerpiç, Ördekgölü, Kirazoğlu ve çevresi
Altındağ
: 09:00 - 17:00, Ziya Oralay ve Doğukent mahalleleri
Ayaş
: 09:30 - 17:00, Çiçek, Sağlık, Karanfil ve civarı
Çankaya
: 09:30 - 17:30, 1784-1787 sokaklar ve Yarenler Sitesi
Etimesgut
: 09:00 - 18:00, Şehit Celal İşen ve civarı
Gölbaşı
: 10:00 - 14:00, Porsuk ve Köyceğiz mahalleleri
Kızılcahamam
: 09:30 - 17:00, Turnalı ve Örencik köyleri
Mamak
: 09:00 - 17:00, Yukarı İmrahor ve Doğukent bölgeleri
İstanbul’da 14 Kasım’da AYEDAŞ ve BEDAŞ Tarafından Planlı Kesintiler
İstanbul’da AYEDAŞ Anadolu Yakası’nda ve BEDAŞ Avrupa Yakası’nda çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri duyurdu. Vatandaşlar, kesinti bilgilerini ilgili kurumların web sitelerinden öğrenebilir.
Avrupa Yakası (BEDAŞ)
: Gün boyu birçok ilçede arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintileri olacak.
Anadolu Yakası (AYEDAŞ)
: Çeşitli mahallelerde planlı kesintiler yaşanacak olup sorgulama ekranı AYEDAŞ’ın resmi web sitesinde mevcut.
İzmir’de 14 Kasım’da Gediz Elektrik’ten Uzun Süreli Elektrik Kesintisi
Gediz Elektrik İzmir’de bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yapacak. Bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında kesintiler, geniş mahalleleri kapsayacak.
Kemalpaşa
: 09:00 - 16:00, Mehmet Akif Ersoy ve Sekiz Eylül mahalleleri
Buca
: 10:00 - 16:00, Dumlupınar ve Kozağaç mahalleleri
Aliağa
: 09:00 - 17:00, Yenişakran ve Kızıltepe mahalleleri
Çiğli
: 09:00 - 14:00, İnönü ve Uğur Mumcu mahalleleri
Konak
: 04:00 - 09:00, Alsancak Atatürk Cd. ve çevresi
Seferihisar
: 09:00 - 15:00, Hıdırlık ve Tepecik mahalleleri
Önemli uyarılar ve alternatif bilgi kanalları
Elektrik kesintisinden etkilenecek vatandaşlar, kesinti saatleri boyunca elektrikli cihazlarını koruma altına almalı ve çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik şebekelerine dikkatle yaklaşmalıdır. Tüm kesinti bilgilerine ALO 186, BEDAŞ, AYEDAŞ ve Gediz Elektrik’in web sitelerinden ulaşılabilir.