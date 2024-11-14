https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/istanbul-ankara-ve-izmir-elektrik-kesintisi-elektrikler-ne-zaman-gelece-14-kasim-1090371509.html

İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyük elektrik kesintisi uyarısı: Hangi ilçeler/mahallelere saatlerce elektrik olmayacak?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyük elektrik kesintisi uyarısı: Hangi ilçeler/mahallelere saatlerce elektrik olmayacak?

Sputnik Türkiye

14 Kasım 2024 Perşembe günü, Ankara, İzmir ve İstanbul genelinde çeşitli ilçelerde şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları nedeniyle uzun süreli elektrik... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T07:47+0300

2024-11-14T07:47+0300

2024-11-14T07:47+0300

türkiye

istanbul

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izmir

ayedaş

ayedaş

anadolu yakası elektrik dağıtım aş (ayedaş)

bedaş

elektrik

elektrik kesintisi

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Başkent Ankara’da 14 Kasım Perşembe günü birçok ilçede şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle kesintiler yaşanacak. Kesintiler belirli saatler arasında yapılacak olup, vatandaşların bu sürelere dikkat etmeleri öneriliyor.İstanbul’da 14 Kasım’da AYEDAŞ ve BEDAŞ Tarafından Planlı Kesintilerİstanbul’da AYEDAŞ Anadolu Yakası’nda ve BEDAŞ Avrupa Yakası’nda çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri duyurdu. Vatandaşlar, kesinti bilgilerini ilgili kurumların web sitelerinden öğrenebilir.İzmir’de 14 Kasım’da Gediz Elektrik’ten Uzun Süreli Elektrik KesintisiGediz Elektrik İzmir’de bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yapacak. Bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında kesintiler, geniş mahalleleri kapsayacak.Önemli uyarılar ve alternatif bilgi kanallarıElektrik kesintisinden etkilenecek vatandaşlar, kesinti saatleri boyunca elektrikli cihazlarını koruma altına almalı ve çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik şebekelerine dikkatle yaklaşmalıdır. Tüm kesinti bilgilerine ALO 186, BEDAŞ, AYEDAŞ ve Gediz Elektrik’in web sitelerinden ulaşılabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/son-dakika-meteorolojiden-kritik-uyari-cok-kuvvetli-saganak-kar-ve-firtina-tum-ulkeyi-saracak-1090370576.html

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