https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/lavrov-yaptirimlar-nedeniyle-ucaginin-yasadigi-yakit-krizinden-bahsetti--1090375488.html

Lavrov, yaptırımlar nedeniyle uçağının yaşadığı yakıt krizinden bahsetti

Lavrov, yaptırımlar nedeniyle uçağının yaşadığı yakıt krizinden bahsetti

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ‘Rossiya’ özel havayolu şirketine ait bir uçağa yakıt ikmali yapılırken yaşanan... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T09:38+0300

2024-11-14T09:38+0300

2024-11-14T09:41+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

uçak

yakıt

kriz

güney afrika

brezilya

batı

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Söz konusu olay, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un 2023’te BRICS Zirvesi için gittiği Güney Afrika'da yaşandı.Lavrov, Rus medyasına açıklamasında, “Geçen yıl bana Johannesburg’daki zirvede ülke liderimizi temsil etme görevi verildiğinde, geri dönüşte uçağın yakıtıyla ilgili bir olay yaşandı. Orada uçaklara yakıt ikmali yapan şirketlerin neredeyse tamamın ülkeye ait olmadığı ortaya çıktı” ifadesini kullandı.Benzer durumun Brezilya’da da yaşandığını dile getiren Rus bakan, bir süre diğer ülkelerin yaptırımlardan korkacağını ve ikincil cezalardan kaçınacağını söyleyerek, “Elbette sıradan vatandaşların egemenliklerine yönelik bu ihlallerden dolayı kızgınlığı artıyor" diye ekledi.

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