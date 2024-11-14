https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/lavrov-yaptirimlar-nedeniyle-ucaginin-yasadigi-yakit-krizinden-bahsetti--1090375488.html
Lavrov, yaptırımlar nedeniyle uçağının yaşadığı yakıt krizinden bahsetti
Lavrov, yaptırımlar nedeniyle uçağının yaşadığı yakıt krizinden bahsetti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ‘Rossiya’ özel havayolu şirketine ait bir uçağa yakıt ikmali yapılırken yaşanan... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T09:38+0300
2024-11-14T09:38+0300
2024-11-14T09:41+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
uçak
yakıt
kriz
güney afrika
brezilya
batı
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Söz konusu olay, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un 2023’te BRICS Zirvesi için gittiği Güney Afrika'da yaşandı.Lavrov, Rus medyasına açıklamasında, “Geçen yıl bana Johannesburg’daki zirvede ülke liderimizi temsil etme görevi verildiğinde, geri dönüşte uçağın yakıtıyla ilgili bir olay yaşandı. Orada uçaklara yakıt ikmali yapan şirketlerin neredeyse tamamın ülkeye ait olmadığı ortaya çıktı” ifadesini kullandı.Benzer durumun Brezilya’da da yaşandığını dile getiren Rus bakan, bir süre diğer ülkelerin yaptırımlardan korkacağını ve ikincil cezalardan kaçınacağını söyleyerek, “Elbette sıradan vatandaşların egemenliklerine yönelik bu ihlallerden dolayı kızgınlığı artıyor" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/scholzun-parlamentodaki-konusmasi-kahkahalarla-karsilandi-gurur-duyuyorum-1090373298.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, uçak, yakıt, kriz, güney afrika, brezilya, batı, yaptırım, brics, brics zirvesi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, uçak, yakıt, kriz, güney afrika, brezilya, batı, yaptırım, brics, brics zirvesi
Lavrov, yaptırımlar nedeniyle uçağının yaşadığı yakıt krizinden bahsetti
09:38 14.11.2024 (güncellendi: 09:41 14.11.2024)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ‘Rossiya’ özel havayolu şirketine ait bir uçağa yakıt ikmali yapılırken yaşanan sorunlardan bahsetti.
Söz konusu olay, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un 2023’te BRICS Zirvesi için gittiği Güney Afrika'da yaşandı.
Lavrov, Rus medyasına açıklamasında, “Geçen yıl bana Johannesburg’daki zirvede ülke liderimizi temsil etme görevi verildiğinde, geri dönüşte uçağın yakıtıyla ilgili bir olay yaşandı. Orada uçaklara yakıt ikmali yapan şirketlerin neredeyse tamamın ülkeye ait olmadığı ortaya çıktı” ifadesini kullandı.
Benzer durumun Brezilya’da da yaşandığını dile getiren Rus bakan, bir süre diğer ülkelerin yaptırımlardan korkacağını ve ikincil cezalardan kaçınacağını söyleyerek, “Elbette sıradan vatandaşların egemenliklerine yönelik bu ihlallerden dolayı kızgınlığı artıyor" diye ekledi.