https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/korelilerin-74-yil-sonra-vefasi-kore-gazisi-iki-depremzedeye-ev-yaptirdilar-1090391512.html
Korelilerin 74 yıl sonra vefası: Kore Gazisi iki depremzedeye ev yaptırdılar
Korelilerin 74 yıl sonra vefası: Kore Gazisi iki depremzedeye ev yaptırdılar
Sputnik Türkiye
Kore, 74 yıl önce savaşa katılan iki gazinin evlerinin depremde yıkıldığını duyunca harekete geçti. Depremzede gaziler için iki prefabrik ev inşa ettirildi ve... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T13:54+0300
2024-11-14T13:54+0300
2024-11-14T13:54+0300
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6 şubat kahramanmaraş depremi
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depremzede
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan iki Kore Gazisi'ne, Kore Cumhuriyeti ev yaptırdı. Törene katılan ve 74 yıl önce savaşa katılan gazilere vefa borçlarını ödemek istediklerini söyleyen Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Personel Komutanı Tümgeneral Eun Bong Shın, "Bu kahramanlarımızın fedakarlıklarını ve özverilerini nasıl karşılık verebileceğimizi düşünürken, konut koşullarını iyileştirme yoluyla vefa borcumuzu ödemeye karar verdik" dedi. Vefa borçlarını ödemek istedilerTürkiye'nin 11 ilinde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 92 yaşındaki Kore gazisi Kadir Çolak ile 93 yaşındaki Kore Gazisi Mustafa Kurt'un da evleri yıkıldı. İki gazi için Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığı, ROTC toplumsal katkı grubu ve Walk Together Derneği bir araya geldi ve iki gazi için prefabrik ev inşa edildi. Kore gazileri Çolak ve Kurt'a evlerinin anahtarı Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Personel Komutanı Tümgeneral Eun Bong Shın tarafından teslim edildi. 6 Şubat 2023 depremlerinde evi yıkılan gazilerin konut koşullarını iyileştirme ve vefa borcunu ödemek için yola çıktıkları belirten Shın, şunları söyledi:Kore Gazisi Kadir Çolak da Kore Cumhuriyeti'nin kendisini bu zor günlerde unutmayarak hatırlamasından ötürü çok duygusal anlar yaşadığını dile getirerek Kore halkına teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/guney-koreli-oyuncu-song-jae-lim-evinde-olu-bulundu-1090348500.html
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türkiye, 6 şubat kahramanmaraş depremi, kahramanmaraş, depremzede, kore, kore gazisi
türkiye, 6 şubat kahramanmaraş depremi, kahramanmaraş, depremzede, kore, kore gazisi
Korelilerin 74 yıl sonra vefası: Kore Gazisi iki depremzedeye ev yaptırdılar
Kore, 74 yıl önce savaşa katılan iki gazinin evlerinin depremde yıkıldığını duyunca harekete geçti. Depremzede gaziler için iki prefabrik ev inşa ettirildi ve 'vefa borcumuzu ödemek istedik' diyerek teslim edildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan iki Kore Gazisi'ne, Kore Cumhuriyeti ev yaptırdı. Törene katılan ve 74 yıl önce savaşa katılan gazilere vefa borçlarını ödemek istediklerini söyleyen Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Personel Komutanı Tümgeneral Eun Bong Shın, "Bu kahramanlarımızın fedakarlıklarını ve özverilerini nasıl karşılık verebileceğimizi düşünürken, konut koşullarını iyileştirme yoluyla vefa borcumuzu ödemeye karar verdik" dedi.
Vefa borçlarını ödemek istediler
Türkiye'nin 11 ilinde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 92 yaşındaki Kore gazisi Kadir Çolak ile 93 yaşındaki Kore Gazisi Mustafa Kurt'un da evleri yıkıldı. İki gazi için Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığı, ROTC toplumsal katkı grubu ve Walk Together Derneği bir araya geldi ve iki gazi için prefabrik ev inşa edildi.
Kore gazileri Çolak ve Kurt'a evlerinin anahtarı Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Personel Komutanı Tümgeneral Eun Bong Shın tarafından teslim edildi. 6 Şubat 2023 depremlerinde evi yıkılan gazilerin konut koşullarını iyileştirme ve vefa borcunu ödemek için yola çıktıkları belirten Shın, şunları söyledi:
"Biz, Kore Cumhuriyeti olarak, 2023 yılında Türkiye’de meydana gelen deprem nedeniyle zor durumda yaşayan Kore Savaşı kahramanlarının üzücü haberlerini aldık. Bu kahramanlarımızın fedakarlıklarını ve özverilerini nasıl karşılık verebileceğimizi düşünürken, konut koşullarını iyileştirme yoluyla vefa borcumuzu ödemeye karar verdik. Bugün, nihayet Kore Cumhuriyeti’ni koruyan kahraman gazimize küçük de olsa bir karşılık sunabildiğimiz, çok anlamlı bir gün. Kadir Çolak Bey ve ailesinin mutluluk dolu günler yaşamasını içtenlikle dilerim."
Kore Gazisi Kadir Çolak da Kore Cumhuriyeti'nin kendisini bu zor günlerde unutmayarak hatırlamasından ötürü çok duygusal anlar yaşadığını dile getirerek Kore halkına teşekkür etti.