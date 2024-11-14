https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/korelilerin-74-yil-sonra-vefasi-kore-gazisi-iki-depremzedeye-ev-yaptirdilar-1090391512.html

Korelilerin 74 yıl sonra vefası: Kore Gazisi iki depremzedeye ev yaptırdılar

Korelilerin 74 yıl sonra vefası: Kore Gazisi iki depremzedeye ev yaptırdılar

Sputnik Türkiye

Kore, 74 yıl önce savaşa katılan iki gazinin evlerinin depremde yıkıldığını duyunca harekete geçti. Depremzede gaziler için iki prefabrik ev inşa ettirildi ve... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T13:54+0300

2024-11-14T13:54+0300

2024-11-14T13:54+0300

türkiye

türkiye

6 şubat kahramanmaraş depremi

kahramanmaraş

depremzede

kore

kore gazisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090390930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bef62c4d1efc964bb25eadda0283f53.jpg

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan iki Kore Gazisi'ne, Kore Cumhuriyeti ev yaptırdı. Törene katılan ve 74 yıl önce savaşa katılan gazilere vefa borçlarını ödemek istediklerini söyleyen Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Personel Komutanı Tümgeneral Eun Bong Shın, "Bu kahramanlarımızın fedakarlıklarını ve özverilerini nasıl karşılık verebileceğimizi düşünürken, konut koşullarını iyileştirme yoluyla vefa borcumuzu ödemeye karar verdik" dedi. Vefa borçlarını ödemek istedilerTürkiye'nin 11 ilinde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 92 yaşındaki Kore gazisi Kadir Çolak ile 93 yaşındaki Kore Gazisi Mustafa Kurt'un da evleri yıkıldı. İki gazi için Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığı, ROTC toplumsal katkı grubu ve Walk Together Derneği bir araya geldi ve iki gazi için prefabrik ev inşa edildi. Kore gazileri Çolak ve Kurt'a evlerinin anahtarı Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Personel Komutanı Tümgeneral Eun Bong Shın tarafından teslim edildi. 6 Şubat 2023 depremlerinde evi yıkılan gazilerin konut koşullarını iyileştirme ve vefa borcunu ödemek için yola çıktıkları belirten Shın, şunları söyledi:Kore Gazisi Kadir Çolak da Kore Cumhuriyeti'nin kendisini bu zor günlerde unutmayarak hatırlamasından ötürü çok duygusal anlar yaşadığını dile getirerek Kore halkına teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/guney-koreli-oyuncu-song-jae-lim-evinde-olu-bulundu-1090348500.html

türkiye

kahramanmaraş

kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, 6 şubat kahramanmaraş depremi, kahramanmaraş, depremzede, kore, kore gazisi