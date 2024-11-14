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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/komisyondan-gecen-kanun-teklifinin-ilk-iki-maddesi-kabul-edildi-avukatlik-kanunu-ve-stajinda-1090368692.html
Komisyondan geçen kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi: Avukatlık Kanunu ve stajında değişiklik
Komisyondan geçen kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi: Avukatlık Kanunu ve stajında değişiklik
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu'nda, yargı alanındaki düzenlemeleri içeren 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T01:58+0300
2024-11-14T01:58+0300
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Kabul edilen maddelere göre, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına paralel olarak Avukatlık Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, avukatlık stajına fiilen engel teşkil etmemek şartıyla, stajyerlerin herhangi bir işte sigortalı olarak çalışması, avukatlık stajının yapılmasına engel oluşturmayacak şekilde düzenleniyor.Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları veya yardımcıları ile hakim ve savcılar dışında, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar da, görev yerleri saklı kalmak kaydı ile mahkemelerde yapılan staj sürecinde aylıksız veya ücretsiz izinli olarak avukatlık stajı yapabilecek. Bu süreçte, ilgili kişinin talebi üzerine yıllık izin kullanımı da mümkün olacak.Staj çalışma saatleri, izin dönemleri düzenlenebilecekAvukat yanında yapılacak staj sürecinde, kamu kurum ve kuruluşu, ilgili kişinin yürüttüğü kamu görevini aksatmayacak şekilde çalışma saatleri, izin dönemleri ve sürelerini düzenleyebilecek. Ancak, kamu görevlerinin niteliği nedeniyle staj yapmanın, kamu görevinde aksamalara yol açacağı durumlarda, avukat yanında yapılan stajda da ilgilinin aylıksız veya ücretsiz izin alması sağlanabilecek.Memur kadrosuna geçişin ardından faydalanılabilecekMemur kadrolarına geçiş hakkı tanınan sözleşmeli personel, memur kadrosuna geçiş hakkını kazandıktan sonra bu düzenlemelerden faydalanabilecek. Aylıksız veya ücretsiz izinler ise, diğer mevzuatlarda yer alan sınırlamalara tabi olmayacak.Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların avukatlık stajı sürecindeki izin dönemleri, süreleri ve çalışma saatlerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce avukatlık stajına başlamış olanlar ise, önceki hükümlerden faydalanmaya devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bakan-tekin-dunya-capinda-ses-getirecek-sanatcilarin-yetisme-surecinde-bizim-sorumlulugumuz-1090354454.html
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avukatlık kanunu, staj, stajyer, tbmm, tbmm genel kurulu, memur
avukatlık kanunu, staj, stajyer, tbmm, tbmm genel kurulu, memur

Komisyondan geçen kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi: Avukatlık Kanunu ve stajında değişiklik

01:58 14.11.2024
© AAavukat
avukat - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© AA
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TBMM Genel Kurulu'nda, yargı alanındaki düzenlemeleri içeren 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi oylamaya sunularak kabul edildi.
Kabul edilen maddelere göre, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına paralel olarak Avukatlık Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, avukatlık stajına fiilen engel teşkil etmemek şartıyla, stajyerlerin herhangi bir işte sigortalı olarak çalışması, avukatlık stajının yapılmasına engel oluşturmayacak şekilde düzenleniyor.
Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları veya yardımcıları ile hakim ve savcılar dışında, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar da, görev yerleri saklı kalmak kaydı ile mahkemelerde yapılan staj sürecinde aylıksız veya ücretsiz izinli olarak avukatlık stajı yapabilecek. Bu süreçte, ilgili kişinin talebi üzerine yıllık izin kullanımı da mümkün olacak.

Staj çalışma saatleri, izin dönemleri düzenlenebilecek

Avukat yanında yapılacak staj sürecinde, kamu kurum ve kuruluşu, ilgili kişinin yürüttüğü kamu görevini aksatmayacak şekilde çalışma saatleri, izin dönemleri ve sürelerini düzenleyebilecek. Ancak, kamu görevlerinin niteliği nedeniyle staj yapmanın, kamu görevinde aksamalara yol açacağı durumlarda, avukat yanında yapılan stajda da ilgilinin aylıksız veya ücretsiz izin alması sağlanabilecek.

Memur kadrosuna geçişin ardından faydalanılabilecek

Memur kadrolarına geçiş hakkı tanınan sözleşmeli personel, memur kadrosuna geçiş hakkını kazandıktan sonra bu düzenlemelerden faydalanabilecek. Aylıksız veya ücretsiz izinler ise, diğer mevzuatlarda yer alan sınırlamalara tabi olmayacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların avukatlık stajı sürecindeki izin dönemleri, süreleri ve çalışma saatlerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce avukatlık stajına başlamış olanlar ise, önceki hükümlerden faydalanmaya devam edecek.
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