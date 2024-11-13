https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bakan-tekin-dunya-capinda-ses-getirecek-sanatcilarin-yetisme-surecinde-bizim-sorumlulugumuz-1090354454.html

Bakan Tekin: Dünya çapında ses getirecek sanatçıların yetişme sürecinde bizim sorumluluğumuz olduğunun farkındayız

Bakan Tekin: Dünya çapında ses getirecek sanatçıların yetişme sürecinde bizim sorumluluğumuz olduğunun farkındayız

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığında gerçekleştirilen Milli Mücadele kahramanlarını öğrencileri ile birlikte tiyatro oyununa dönüştürmelerini amaçlayan Nesilden Nesile... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T16:53+0300

2024-11-13T16:53+0300

2024-11-13T16:53+0300

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milli eğitim bakanlığı (meb)

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türkiye voleybol federasyonu

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spor

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Nesilden Nesile Milli Mücadele Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması'nın ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin ‘vatan' olarak sunulmasını sağlayan kişilerin emanetlerine sahip çıkacak nesilleri yetiştirmenin ve birliktelik duygusu aşılamanın bakanlığın ana görevi olduğunu söylediği konuşmasında, "Güzel sanatlar liselerimizi tematik hale getirmek için temalar üzerine odaklanmaya çalışıyoruz. Bu yıl İstanbul'da ve Ankara'da birer tane olmak üzere müzik ilkokulu ve ortaokulunu liselerin bünyesinde açmış olduk. Yani sadece müzik eğitimi veren ilkokul ve ortaokullular, ardından da liseye devam etmiş olacak. Bunu sanatın diğer dallarıyla ilgili de başlatmak istiyoruz. En azından ortaöğretim ve lise düzeyinde başlatabilirsek iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz" cümlelerini kaydetti.Bu çerçevede müfredatın da değiştiğini kaydeden Tekin, “Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin kendi bireysel farklılıklarını yöntem olarak kullanabilecekleri, sunabilecekleri ve eğitim öğretim faaliyetlerini daha kalıcı hale getirebilecekleri, farklılıkları kullanabilecekleri bir süreç başlattık. Bu süreçte burada bahsi geçen, hepimizi bir araya toplayan bu yarışma dahil bu tür etkinlikler bizim için çok önemli olacaklar. Bunların sayıları artacak. Bu sebeple öğretmen arkadaşlarımız arasında böyle bir yarışma düzenlenmesi, yaklaşımımız açısından da çok önemli” dedi.'Dünya çapında ses getirecek sanatçıların yetişme sürecinde bizim sorumluluğumuz olduğunun farkındayız'Sanatı eğitimin içerisinde bir yöntem olarak kullanmak istediklerini belirten Tekin, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Söz konusu konuya ilişkin voleybol liselerini örnek veren Bakan Tekin konuşmasını, "Türkiye'de kadın voleybolunun geldiği noktada Voleybol Federasyonu ile yürüttüğümüz voleybol lisesinin yerini ben anlatmayayım, araştırmanızı öneririm. Küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza bu tür yeteneklerini geliştirecek doğru eğitimi doğru zamanda ve doğru metodolojiyle verirsek başarılı olacağımızın bir göstergesidir. Bunu hem spor hem de sanat alanlarında yapmak istiyoruz” cümleleriyle tamamladı.

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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, sanat, voleybol, türkiye voleybol federasyonu, sanatçı, spor