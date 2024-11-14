https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/kkm-hesap-bakiyelerindeki-dusus-suruyor-1090397249.html
KKM hesap bakiyelerindeki düşüş sürüyor
KKM hesap bakiyelerindeki düşüş sürüyor
Sputnik Türkiye
Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 48 milyar 986 milyon lira azalarak 1 trilyon 289 milyar 581 milyon liraya düştü. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T14:52+0300
2024-11-14T14:52+0300
2024-11-14T14:52+0300
ekonomi
kur korumalı mevduat (kkm)
merkez bankası
kur korumalı tl mevduat
dövize dayalı tl mevduat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812539_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_57d64b09c478e49c6bdd6ec2e6a3ddff.jpg
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 8 Kasım itibarıyla 14 milyar 835 milyon lira arttı.Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 8 kasım haftasında 14 milyar 836 milyon lira artarak 15 trilyon 133 milyar 998 milyon liradan, 15 trilyon 148 milyar 834 milyon liraya çıktı.Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 135 milyar 349 milyon lira azalarak 17 trilyon 891 milyar 67 milyon liraya indi.Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 897 milyar lira olduTüketici kredilerinin tutarı, 8 Kasım itibarıyla 12 milyar 347 milyon lira artarak 1 trilyon 897 milyar 190 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 485 milyar 343 milyon lirası konut, 75 milyar 88 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 336 milyar 759 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 8 milyar 226 milyon lira artarak 1 trilyon 990 milyar 263 milyon lira oldu.Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0.6 azalışla 1 trilyon 667 milyar 365 milyon liraya indi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 573 milyar 430 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 93 milyar 935 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 3.7 ve 48 milyar 986 milyon liralık azalışla 1 trilyon 289 milyar 582 milyon liraya düştü.Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 7.21'i oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/2025-asgari-ucret-zammi-icin-en-guclu-senaryolar-belli-oldu-tarih-ve-rakam-tahmini-verildi-1090377650.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812539_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f34c2021457851ac18e7c725bb311277.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kur korumalı mevduat (kkm), merkez bankası, kur korumalı tl mevduat, dövize dayalı tl mevduat
kur korumalı mevduat (kkm), merkez bankası, kur korumalı tl mevduat, dövize dayalı tl mevduat
KKM hesap bakiyelerindeki düşüş sürüyor
Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 48 milyar 986 milyon lira azalarak 1 trilyon 289 milyar 581 milyon liraya düştü.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 8 Kasım itibarıyla 14 milyar 835 milyon lira arttı.
Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 8 kasım haftasında 14 milyar 836 milyon lira artarak 15 trilyon 133 milyar 998 milyon liradan, 15 trilyon 148 milyar 834 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 135 milyar 349 milyon lira azalarak 17 trilyon 891 milyar 67 milyon liraya indi.
Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 897 milyar lira oldu
Tüketici kredilerinin tutarı, 8 Kasım itibarıyla 12 milyar 347 milyon lira artarak 1 trilyon 897 milyar 190 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 485 milyar 343 milyon lirası konut, 75 milyar 88 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 336 milyar 759 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 8 milyar 226 milyon lira artarak 1 trilyon 990 milyar 263 milyon lira oldu.
Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0.6 azalışla 1 trilyon 667 milyar 365 milyon liraya indi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 573 milyar 430 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 93 milyar 935 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.
KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 3.7 ve 48 milyar 986 milyon liralık azalışla 1 trilyon 289 milyar 582 milyon liraya düştü.
Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 7.21'i oldu.