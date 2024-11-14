https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/2025-asgari-ucret-zammi-icin-en-guclu-senaryolar-belli-oldu-tarih-ve-rakam-tahmini-verildi-1090377650.html

2025 Asgari ücret zammı için en güçlü senaryolar belli oldu: Tarih ve rakam tahmini verildi

2025 Asgari ücret zammı için en güçlü senaryolar belli oldu: Tarih ve rakam tahmini verildi

Sputnik Türkiye

Milyonların 2025 asgari ücret zammı için geri sayımı sürüyor. Asgari ücret komisyonun toplanmasına az bir süre kaldı. Kulislerde ise asgari ücret zammı için 4... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T10:43+0300

2024-11-14T10:43+0300

2024-11-14T10:43+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

brüt asgari ücret

net asgari ücret

asgari ücret zammı 2025

maaş zammı

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

emekli maaşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090378121_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d629ba0e0a71c67e43c6e9cc95585d59.jpg

Milyonlarca kişiyi doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek 2025 asgari ücret zammı için en güçlü zam senaryolar açıklandı. Gözler bir yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayındaki toplantısındayken bir yandan da asgari ücret zam oranlarına ilişkin tahminler takip ediliyor. Asgari ücret zammı için çalışmalar henüz başlamasa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Asgari ücrette herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum" açıklaması çeşitli rakamları gündeme getirdi.Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, CNN Türk canlı yayınında asgari ücret zammında 4 senaryoyu paylaştı. Kulislerde asgari ücrete yapılacak 4 zam senaryosu konuşuluyor. Asgari ücret zammında en güçlü senaryo hangisi?Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal şu ifadeleri kullandı: "Özellikle enflasyon oranı çok önemli. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandığı zaman işçi kesimi mutlaka enflasyonun da üzerinde bir rakamla masaya gelecek. Yurt dışı kaynaklı kredi derecelendirme kuruluşları ve büyük bankalardan gerçekleşen enflasyona değil hedeflenen enflasyona göre artışlar olmasına dair raporlar yayımlanıyor. Ben bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Gerçekleşen enflasyonun üzerinden pazarlıkların yapılacağını düşünüyorum. Bu rakamların üzerine refah payı da konulması gerekiyor. Beklenti yüzde 44’e yükseltildi. Yani yüzde 42-44 aralığında enflasyonun olduğu ortamda bundan daha düşük maaş artışı dar gelirli kesim olan asgari ücretli üzerine olumsuz etki oluşturur."2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?Asgari ücretin brütte 28 bin TL civarında olacağını öngörüyoruz. Ben refah payı gelmesi gerektiğini de düşünüyorum. Aralık ayının ortası gibi en geç 20’si gibi geleceğini düşünüyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/emekli-maas-guncelleme-katsayisi-degisiyor-yeni-yilda-emekli-maaslari-dusecek-mi-1090374519.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

2025 asgari ücret, 2025 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2025 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, asgari ücrete ara zam olacak mı, asgari ücrete refah payı verilecek, asgari ücret tahmini, asgari ücret kulis, asgari ücret zammı, asgari ücret 4 senaryo, asgari ücret zam senaryoları, son dakika 2025 asgari ücret zammı, vedat ışıkhan asgari ücret açıklaması