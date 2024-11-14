https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/2025-asgari-ucret-zammi-icin-en-guclu-senaryolar-belli-oldu-tarih-ve-rakam-tahmini-verildi-1090377650.html
2025 Asgari ücret zammı için en güçlü senaryolar belli oldu: Tarih ve rakam tahmini verildi
2025 Asgari ücret zammı için en güçlü senaryolar belli oldu: Tarih ve rakam tahmini verildi
Sputnik Türkiye
Milyonların 2025 asgari ücret zammı için geri sayımı sürüyor. Asgari ücret komisyonun toplanmasına az bir süre kaldı. Kulislerde ise asgari ücret zammı için 4... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T10:43+0300
2024-11-14T10:43+0300
2024-11-14T10:43+0300
ekonomi
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Milyonlarca kişiyi doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek 2025 asgari ücret zammı için en güçlü zam senaryolar açıklandı. Gözler bir yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayındaki toplantısındayken bir yandan da asgari ücret zam oranlarına ilişkin tahminler takip ediliyor. Asgari ücret zammı için çalışmalar henüz başlamasa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Asgari ücrette herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum" açıklaması çeşitli rakamları gündeme getirdi.Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, CNN Türk canlı yayınında asgari ücret zammında 4 senaryoyu paylaştı. Kulislerde asgari ücrete yapılacak 4 zam senaryosu konuşuluyor. Asgari ücret zammında en güçlü senaryo hangisi?Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal şu ifadeleri kullandı: "Özellikle enflasyon oranı çok önemli. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandığı zaman işçi kesimi mutlaka enflasyonun da üzerinde bir rakamla masaya gelecek. Yurt dışı kaynaklı kredi derecelendirme kuruluşları ve büyük bankalardan gerçekleşen enflasyona değil hedeflenen enflasyona göre artışlar olmasına dair raporlar yayımlanıyor. Ben bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Gerçekleşen enflasyonun üzerinden pazarlıkların yapılacağını düşünüyorum. Bu rakamların üzerine refah payı da konulması gerekiyor. Beklenti yüzde 44’e yükseltildi. Yani yüzde 42-44 aralığında enflasyonun olduğu ortamda bundan daha düşük maaş artışı dar gelirli kesim olan asgari ücretli üzerine olumsuz etki oluşturur."2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?Asgari ücretin brütte 28 bin TL civarında olacağını öngörüyoruz. Ben refah payı gelmesi gerektiğini de düşünüyorum. Aralık ayının ortası gibi en geç 20’si gibi geleceğini düşünüyorum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/emekli-maas-guncelleme-katsayisi-degisiyor-yeni-yilda-emekli-maaslari-dusecek-mi-1090374519.html
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2025 Asgari ücret zammı için en güçlü senaryolar belli oldu: Tarih ve rakam tahmini verildi
Milyonların 2025 asgari ücret zammı için geri sayımı sürüyor. Asgari ücret komisyonun toplanmasına az bir süre kaldı. Kulislerde ise asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo konuşuluyor. Asgari ücrete zam oranı yüzde 41.5 ve yüzde 44 aralığında değişiyor. SGK uzmanı, yeni asgari ücretin ne zaman açıklanacağına ilişkin tarih tahminini de paylaştı.
Milyonlarca kişiyi doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek 2025 asgari ücret zammı için en güçlü zam senaryolar açıklandı. Gözler bir yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayındaki toplantısındayken bir yandan da asgari ücret zam oranlarına ilişkin tahminler takip ediliyor. Asgari ücret zammı için çalışmalar henüz başlamasa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Asgari ücrette herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum" açıklaması çeşitli rakamları gündeme getirdi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, CNN Türk canlı yayınında asgari ücret zammında 4 senaryoyu paylaştı. Kulislerde asgari ücrete yapılacak 4 zam senaryosu konuşuluyor.
Yüzde 41.5 artış yapılması durumunda asgari ücret net olarak 24 bin 58 liraya yükselecek.
Asgari ücrete yüzde 42 oranında zam yapılması durumunda yeni dönem maaş 24 bin 143 liraya çıkacak.
Merkez Bankası’nın enflasyon öngörüsü olan yüzde 44 oranında zam yapılması durumunda nette 24 bin 483 liraya, brütte 28 bin 803 liraya yükselecek.
Asgari ücret zammında en güçlü senaryo hangisi?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal şu ifadeleri kullandı: "Özellikle enflasyon oranı çok önemli. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandığı zaman işçi kesimi mutlaka enflasyonun da üzerinde bir rakamla masaya gelecek. Yurt dışı kaynaklı kredi derecelendirme kuruluşları ve büyük bankalardan gerçekleşen enflasyona değil hedeflenen enflasyona göre artışlar olmasına dair raporlar yayımlanıyor. Ben bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Gerçekleşen enflasyonun üzerinden pazarlıkların yapılacağını düşünüyorum. Bu rakamların üzerine refah payı da konulması gerekiyor. Beklenti yüzde 44’e yükseltildi. Yani yüzde 42-44 aralığında enflasyonun olduğu ortamda bundan daha düşük maaş artışı dar gelirli kesim olan asgari ücretli üzerine olumsuz etki oluşturur."
2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücretin brütte 28 bin TL civarında olacağını öngörüyoruz. Ben refah payı gelmesi gerektiğini de düşünüyorum. Aralık ayının ortası gibi en geç 20’si gibi geleceğini düşünüyorum."