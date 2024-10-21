https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/brezilya-devlet-baskani-lula-basini-yaraladiktan-sonra-bricse-video-konferans-ile-katilacak-1089474412.html

Brezilya Devlet Başkanı Lula, başını yaraladığı için BRICS'e video konferans ile katılacak

Brezilya Devlet Başkanı Lula, başını yaraladığı için BRICS'e video konferans ile katılacak

Sputnik Türkiye

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 19 Ekim günü evinde geçirdiği bir kaza sonucu başından yaralanmasının ardından Rusya gezisini iptal etti. Lula, devlet... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T10:56+0300

2024-10-21T10:56+0300

2024-10-21T11:08+0300

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brics liderler zirvesi

luiz inacio lula da silva

lula da silva

brezilya

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78 yaşındaki Lula'nın dün öğleden sonra Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika gibi ülkelerin devlet başkanlarının bir araya geldiği BRICS Zirvesi'ne gitmesi planlanıyordu. Ancak Brezilya Devlet Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihleri arasında dönem başkanlığını yürüten Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın Kazan kentinde yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/lubnanli-uzman-brics-gibi-yeni-guc-dengeleri-ortaya-cikmadikca-dunya-siyaseti-degismeyecek-1089451245.html

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brics, brics liderler zirvesi, luiz inacio lula da silva, lula da silva, brezilya