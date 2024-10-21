https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/brezilya-devlet-baskani-lula-basini-yaraladiktan-sonra-bricse-video-konferans-ile-katilacak-1089474412.html
Brezilya Devlet Başkanı Lula, başını yaraladığı için BRICS'e video konferans ile katılacak
Brezilya Devlet Başkanı Lula, başını yaraladığı için BRICS'e video konferans ile katılacak
Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 19 Ekim günü evinde geçirdiği bir kaza sonucu başından yaralanmasının ardından Rusya gezisini iptal etti. Lula, devlet... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T10:56+0300
2024-10-21T10:56+0300
2024-10-21T11:08+0300
dünya
brics
brics liderler zirvesi
luiz inacio lula da silva
lula da silva
brezilya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083085895_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d4f602f5c91cbf23fa96071c940e3cf2.jpg
78 yaşındaki Lula'nın dün öğleden sonra Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika gibi ülkelerin devlet başkanlarının bir araya geldiği BRICS Zirvesi'ne gitmesi planlanıyordu. Ancak Brezilya Devlet Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihleri arasında dönem başkanlığını yürüten Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın Kazan kentinde yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/lubnanli-uzman-brics-gibi-yeni-guc-dengeleri-ortaya-cikmadikca-dunya-siyaseti-degismeyecek-1089451245.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083085895_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a24ea76847cd40a8128e1508dba0c19f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
brics, brics liderler zirvesi, luiz inacio lula da silva, lula da silva, brezilya
brics, brics liderler zirvesi, luiz inacio lula da silva, lula da silva, brezilya
Brezilya Devlet Başkanı Lula, başını yaraladığı için BRICS'e video konferans ile katılacak
10:56 21.10.2024 (güncellendi: 11:08 21.10.2024)
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 19 Ekim günü evinde geçirdiği bir kaza sonucu başından yaralanmasının ardından Rusya gezisini iptal etti. Lula, devlet başkanlarının katılacağı BRICS Zirvesi'ne video konferans ile katılacak.
78 yaşındaki Lula'nın dün öğleden sonra Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika gibi ülkelerin devlet başkanlarının bir araya geldiği BRICS Zirvesi'ne gitmesi planlanıyordu. Ancak Brezilya Devlet Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, tıbbi tavsiye sebebiyle uzun mesafeli uçak seyahatlerine getirilen geçici yasak nedeniyle, Kazan'daki BRICS Zirvesine katılamayacak. Devlet Başkanı, BRICS Zirvesi'ne video konferans yoluyla katılacak ve bu hafta, Brasilia'da Planalto Sarayı'nda çalışmalarına devam edecek."
16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihleri arasında dönem başkanlığını yürüten Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın Kazan kentinde yapılacak.