Kayserispor teknik direktörü Sinan Kaloğlu'na eşinden suçlama: 'Tüm spor camiası senin kim olduğunu bilecek'

Bütün derdin bu eli bırakmam mı? Artık yalanlarını dinlememem mi? Hangi akla hizmet Belkıs denilen kişiyi gözdağı verir gibi karşıma çıkartıyorsun. Tüm spor camiası senin kim olduğunu bilecek. İşlenen hiçbir suç cezasız kalmaz! O bedeli ilahi adalette ödetir yargı adaleti de zaman der susarım öncekiler gibi. He bir de kendi cezasını yaşarken bulursun tıpkı şimdi ki gibi... Bu daha iyi günlerin"