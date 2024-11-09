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Başka bir aşka yelken açan Wanda Nara Icardi'nin mesajlarını ifşaladı: 'Sen benim zayıflığımsın, sevdiğim kadınımsın'
Başka bir aşka yelken açan Wanda Nara Icardi'nin mesajlarını ifşaladı: 'Sen benim zayıflığımsın, sevdiğim kadınımsın'
Sputnik Türkiye
Wanda Nara, bir süre önce ayrıldığını duyurduğu Mauro Icardi'ye içten bir mesaj göndererek destek oldu. Icardi'nin verdiği duygusal yanıt ise sosyal medyada... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T16:00+0300
2024-11-09T16:09+0300
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Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin ilişkisindeki iniş çıkışlar, ikilinin sosyal medya üzerinden iletişimiyle yeni bir boyut kazandı. Destek mesajları ve yanıtları, hem spor dünyasında hem de magazin gündeminde uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.Arjantinli ünlü isim Wanda Nara, Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi’ye yaşadığı sakatlık nedeniyle bir destek mesajı gönderdi ve bu mesajı sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımda, uzun zamandır sorunlu olan dizine dikkat çeken Nara, “Mauro, başına gelenler için çok üzgünüm. İyileşme süreci önemli, neye ihtiyacın olursa benimle iletişime geçebilirsin. Ben buradayım” ifadelerini kullandı.Icardi'den duygusal yanıt: 'Sevdiğim kadınımsın'Bu destek mesajının ardından Icardi'nin yanıtı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Icardi, “Boş işlerle uğraşmanın anlamı yok, hiçbir şey değiştirmeyecek. Hayatımı huzur içinde yaşamak, ailem ve çocuklarımın tadını çıkarmak istiyorum” diyerek ilişkinin anlamını vurguladı. En dikkat çekici sözleri ise, “Sen benim prensesimsin, sevdiğim kadınımsın. Sana sonsuza kadar bakacağım” oldu.Bir dargın bir barışık i̇lişkiNara ve Icardi'nin ilişkisi, kamuoyunda bir süredir dalgalı bir şekilde seyrediyor. Aylar önce, Nara'nın ünlü rapçi L-Gante ile ilişkisi ve canlı yayında paylaştığı görüntüler olay yaratmıştı. Bu durumun ardından Icardi, sosyal medya hesabından Nara’yı takipten çıkmıştı. Nara ise gelen eleştirilere, “Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm” diyerek yanıt vermişti.'Özgürlüğüm ve mücadelem'Wanda Nara, L-Gante ile dudak dudağa görüntülerin ardından gelen tepkilere, “Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Kızlarımın evcil hayvanlarını kurtarmak için tehditlerle uğraşıyorum. Mutsuz bir ilişkide kalmak zorunda değilim” açıklamasını yapmıştı. Bu ifadeler, Nara’nın kendine olan bağımsız duruşunu ve mücadeleci yapısını ortaya koydu.'Her şey yoluna girecek' mesajıTottenham maçında çapraz bağları kopan Icardi’ye attığı mesajda Nara, “Dizindeki sorun uzun zamandır vardı ama şimdi iyileşme zamanı. En iyi tedaviyi almaktan çekinme; sağlığın her şeyden önemli” diyerek geçmişteki olayları bir kenara bırakıp eski eşine destek oldu.Sosyal medyanın tepkileriBu duygusal mesajlaşma, sosyal medyada takipçileri ikiye böldü. Bir kesim Nara’nın samimiyetini sorgularken, diğerleri çiftin ilişkilerinin derin ve karmaşık yapısına vurgu yaptı.
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Başka bir aşka yelken açan Wanda Nara Icardi'nin mesajlarını ifşaladı: 'Sen benim zayıflığımsın, sevdiğim kadınımsın'

16:00 09.11.2024 (güncellendi: 16:09 09.11.2024)
© Fotoğraf : InstagramWanda Nara
Wanda Nara - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© Fotoğraf : Instagram
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Wanda Nara, bir süre önce ayrıldığını duyurduğu Mauro Icardi'ye içten bir mesaj göndererek destek oldu. Icardi'nin verdiği duygusal yanıt ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü çiftin mesajları, inişli çıkışlı ilişkilerine dair merak uyandıran detayları ortaya çıkardı.
Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin ilişkisindeki iniş çıkışlar, ikilinin sosyal medya üzerinden iletişimiyle yeni bir boyut kazandı. Destek mesajları ve yanıtları, hem spor dünyasında hem de magazin gündeminde uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.
Arjantinli ünlü isim Wanda Nara, Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi’ye yaşadığı sakatlık nedeniyle bir destek mesajı gönderdi ve bu mesajı sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımda, uzun zamandır sorunlu olan dizine dikkat çeken Nara, “Mauro, başına gelenler için çok üzgünüm. İyileşme süreci önemli, neye ihtiyacın olursa benimle iletişime geçebilirsin. Ben buradayım” ifadelerini kullandı.

Icardi'den duygusal yanıt: 'Sevdiğim kadınımsın'

Bu destek mesajının ardından Icardi'nin yanıtı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Icardi, “Boş işlerle uğraşmanın anlamı yok, hiçbir şey değiştirmeyecek. Hayatımı huzur içinde yaşamak, ailem ve çocuklarımın tadını çıkarmak istiyorum” diyerek ilişkinin anlamını vurguladı. En dikkat çekici sözleri ise, “Sen benim prensesimsin, sevdiğim kadınımsın. Sana sonsuza kadar bakacağım” oldu.

Bir dargın bir barışık i̇lişki

Nara ve Icardi'nin ilişkisi, kamuoyunda bir süredir dalgalı bir şekilde seyrediyor. Aylar önce, Nara'nın ünlü rapçi L-Gante ile ilişkisi ve canlı yayında paylaştığı görüntüler olay yaratmıştı. Bu durumun ardından Icardi, sosyal medya hesabından Nara’yı takipten çıkmıştı. Nara ise gelen eleştirilere, “Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm” diyerek yanıt vermişti.

'Özgürlüğüm ve mücadelem'

Wanda Nara, L-Gante ile dudak dudağa görüntülerin ardından gelen tepkilere, “Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Kızlarımın evcil hayvanlarını kurtarmak için tehditlerle uğraşıyorum. Mutsuz bir ilişkide kalmak zorunda değilim” açıklamasını yapmıştı. Bu ifadeler, Nara’nın kendine olan bağımsız duruşunu ve mücadeleci yapısını ortaya koydu.

'Her şey yoluna girecek' mesajı

Tottenham maçında çapraz bağları kopan Icardi’ye attığı mesajda Nara, “Dizindeki sorun uzun zamandır vardı ama şimdi iyileşme zamanı. En iyi tedaviyi almaktan çekinme; sağlığın her şeyden önemli” diyerek geçmişteki olayları bir kenara bırakıp eski eşine destek oldu.

Sosyal medyanın tepkileri

Bu duygusal mesajlaşma, sosyal medyada takipçileri ikiye böldü. Bir kesim Nara’nın samimiyetini sorgularken, diğerleri çiftin ilişkilerinin derin ve karmaşık yapısına vurgu yaptı.
Mauro Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
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Galatasaray'da Mauro Icardi için radikal karar: Sözleşmesi dondurulacak
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