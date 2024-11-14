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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı'nda, sondaj gemisinin geçişi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, "Transocean Barents" isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.Alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği saat 06.50 itibarıyla "TRANSOCEAN BARENTS" sondaj gemisinin geçişi sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.
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istanbul boğazı, gemi, trafik
istanbul boğazı, gemi, trafik

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

09:35 14.11.2024 (güncellendi: 09:36 14.11.2024)
© AAİstanbul Boğazı
İstanbul Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© AA
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İstanbul Boğazı'nda, sondaj gemisinin geçişi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, "Transocean Barents" isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği saat 06.50 itibarıyla "TRANSOCEAN BARENTS" sondaj gemisinin geçişi sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.
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