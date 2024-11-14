https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-cift-yonlu-askiya-alindi-1090375104.html

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı'nda, sondaj gemisinin geçişi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T09:35+0300

2024-11-14T09:35+0300

2024-11-14T09:36+0300

türkiye

istanbul boğazı

gemi

trafik

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, "Transocean Barents" isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.Alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği saat 06.50 itibarıyla "TRANSOCEAN BARENTS" sondaj gemisinin geçişi sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

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istanbul boğazı, gemi, trafik