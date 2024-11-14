https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-cift-yonlu-askiya-alindi-1090375104.html
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı'nda, sondaj gemisinin geçişi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T09:35+0300
2024-11-14T09:35+0300
2024-11-14T09:36+0300
türkiye
istanbul boğazı
gemi
trafik
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, "Transocean Barents" isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.Alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği saat 06.50 itibarıyla "TRANSOCEAN BARENTS" sondaj gemisinin geçişi sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/emekli-maas-guncelleme-katsayisi-degisiyor-yeni-yilda-emekli-maaslari-dusecek-mi-1090374519.html
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istanbul boğazı, gemi, trafik
istanbul boğazı, gemi, trafik
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
09:35 14.11.2024 (güncellendi: 09:36 14.11.2024)
İstanbul Boğazı'nda, sondaj gemisinin geçişi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, "Transocean Barents" isimli sondaj gemisinin geçiş planlaması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği saat 06.50 itibarıyla "TRANSOCEAN BARENTS" sondaj gemisinin geçişi sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.