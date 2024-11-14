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İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a yeni saldırı: İki semtte patlamalar meydana geldi
İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a yeni saldırı: İki semtte patlamalar meydana geldi
Sputnik Türkiye
Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezindeki Mazze semtine İsrail ordusu tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi. Dubai merkezli Al Hadath, nokta hedefli saldırı... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
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Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının başkent Şam'ın merkezindeki Mazze semtini hedef aldığını duyurdu.SANA'nın haberinde, "Mazze semtindeki patlamaların nedeni, ilk belirlemelere göre düşman İsrail'in hava saldırısı" dendi.Ajans, Şam'ın Kudsey semtindeki bir binanın da İsrail saldırısına maruz kaldığını aktardı.'İran destekli grupların bir komutanı öldürüldü'Dubai merkezli Al Hadath televizyonu, İsrail'in Mazze semtine düzenlediği nokta hedefli saldırı sonucunda İran destekli grupların komutanlarından birinin öldüğü bilgisini paylaştı.'Filistin İslami Cihat Örgütü'nün merkezi vuruldu, 4 ölü'Bu arada Sky News Arabia, İsrail'in hava saldırısında Filistin İslami Cihat Örgütü'nün genel merkezinin hedef alındığını ve uyrukları henüz belirlenemeyen 4 kişinin öldürüldüğünü aktardı.Sky News Arabia, İsrail'in bu saldırıyla Filistinli grupların liderlerinden birini ortadan kaldırmayı amaçladığını belirtti.İsrail, Suriye krizinin patlak verdiği 2011 yılından beri Suriye topraklarındaki İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri tesislere zaman zaman saldırılar düzenliyor.
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İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a yeni saldırı: İki semtte patlamalar meydana geldi

16:42 14.11.2024 (güncellendi: 16:53 14.11.2024)
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Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezindeki Mazze semtine İsrail ordusu tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi. Dubai merkezli Al Hadath, nokta hedefli saldırı sonucu İranlı bir komutanın öldüğü bilgisini geçti. Sky News Arabia da, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün genel merkezinin vurulduğunu ve 4 kişinin öldürüldüğünü aktardı.
Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının başkent Şam'ın merkezindeki Mazze semtini hedef aldığını duyurdu.

SANA'nın haberinde, "Mazze semtindeki patlamaların nedeni, ilk belirlemelere göre düşman İsrail'in hava saldırısı" dendi.

Ajans, Şam'ın Kudsey semtindeki bir binanın da İsrail saldırısına maruz kaldığını aktardı.

'İran destekli grupların bir komutanı öldürüldü'

Dubai merkezli Al Hadath televizyonu, İsrail'in Mazze semtine düzenlediği nokta hedefli saldırı sonucunda İran destekli grupların komutanlarından birinin öldüğü bilgisini paylaştı.

'Filistin İslami Cihat Örgütü'nün merkezi vuruldu, 4 ölü'

Bu arada Sky News Arabia, İsrail'in hava saldırısında Filistin İslami Cihat Örgütü'nün genel merkezinin hedef alındığını ve uyrukları henüz belirlenemeyen 4 kişinin öldürüldüğünü aktardı.

Sky News Arabia, İsrail'in bu saldırıyla Filistinli grupların liderlerinden birini ortadan kaldırmayı amaçladığını belirtti.

İsrail, Suriye krizinin patlak verdiği 2011 yılından beri Suriye topraklarındaki İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri tesislere zaman zaman saldırılar düzenliyor.
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