https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ab-dis-politika-sefi-borrell-avrupa-parlamentosundaki-konusmasinda-trumpi-diktator-ilan-etti-1090400670.html

AB Dış Politika Şefi Borrell, Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında Trump'ı 'diktatör' ilan etti

AB Dış Politika Şefi Borrell, Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında Trump'ı 'diktatör' ilan etti

Sputnik Türkiye

Uluslararası gelişmelerde yaptığı bazı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken AB yetkilisi Borrell, bu kez ABD'nin müstakbel başkanı Trump'ı diktatör olarak... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T15:42+0300

2024-11-14T15:42+0300

2024-11-14T15:42+0300

dünya

josep borrell

ispanya

diktatör

diktatör franco

diktatörlük

francisco franco

donald trump

ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilciliği

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ı İspanyol diktatör Francisco Franco'ya benzetti.Avrupa Parlamentosu'ndaki oturumda konuşan Borrell, "ABD, artık Obama dönemindeki ABD değil. Örneğin (Francisco) Franco yönetimindeki İspanya da, (Felipe) Gonzalez dönemindeki İspanya'dan farklıydı" dedi.Borrell, Trump ile diktatör Franco arasındaki farkın ABD Başkanı'nın halk tarafından seçilmesi olduğunu savundu.İspanya'da iç savaş ve sonrasında, 1936'dan hayatını kaybettiği 1975 yılına kadar iktidarda kalan diktatör General Francisco Franco, ülkeyi demir yumrukla yönetmişti.2 yıl önce İspanya'da sol koalisyon hükümetinin girişimiyle Senato'da kabul edilen 'Demokratik Hafıza Yasası' ile Franco diktatörlüğü dönemi yasa dışı ilan edilmişti.İspanya'da 2007'de çıkarılan 'Tarihi Bellek Yasası' ile başlayan, iç savaş ve diktatör Franco dönemlerinin (1936-1975) izlerinin silinmesi ve mağdurlara destek verilip geçmişle yüzleşme adımları, yeni çıkartılan bu yasayla daha da genişletilmişti.Ayrıca 1978-1983 döneminde Franco dönemiyle bağlantılı olarak olası insan hakları ihlallerinin soruşturulmasının önü bu yasayla açılmıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Trump'a iktidara dönmesinin ABD'nin Ukrayna'daki duruma bakışını değiştirmeyeceğini, zira Washington'un yaşanan gelişmeler üzerindeki kontrolünü korumayı amaçlayacağını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/putinin-ozel-temsilcisi-lavrentyev-suriyedeki-ukraynali-askeri-istihbaratcilari-imha-edecegiz-1090389926.html

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josep borrell, ispanya, diktatör, diktatör franco, diktatörlük, francisco franco, donald trump, ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilciliği