https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/israil-ordusu-suriyenin-kusayr-ilcesinde-bir-kopruyu-vurdu-1090411852.html
İsrail ordusu Suriye’nin Kusayr ilçesinde bir köprüyü vurdu
İsrail ordusu Suriye’nin Kusayr ilçesinde bir köprüyü vurdu
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Suriye’nin Humus iline bağlı Kusayr ilçesine hava saldırısı düzenlediği bildirildi. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T21:55+0300
2024-11-14T21:55+0300
2024-11-14T21:54+0300
dünya
suriye
humus
israil ordusu
saldırı
el ihbariye
sham fm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1e/1066334818_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_09a6dcc253fded8946503e92778d558f.jpg
Suriye merkezli El İhbariye televizyonunun haberine göre İsrail ordusu, Suriye'nin Humus ilinin güney kırsalında yer alan Kusayr ilçesindeki köprülerden birini vurdu.Haberde “İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarındaki Kusayr ilçesindeki köprülerden birini vurdu" denildi.Suriye’de yayın yapan Sham FM ise, saldırının maddi hasara yol açtığı bilgisini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/israilden-suriyenin-baskenti-sama-yeni-saldiri-iki-semtte-patlamalar-meydana-geldi-1090402811.html
suriye
humus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1e/1066334818_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_1a1b321b4d56e578cf192e9b96158c07.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suriye, humus, israil ordusu, saldırı, el ihbariye, sham fm
suriye, humus, israil ordusu, saldırı, el ihbariye, sham fm
İsrail ordusu Suriye’nin Kusayr ilçesinde bir köprüyü vurdu
İsrail ordusunun Suriye’nin Humus iline bağlı Kusayr ilçesine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Suriye merkezli El İhbariye televizyonunun haberine göre İsrail ordusu, Suriye'nin Humus ilinin güney kırsalında yer alan Kusayr ilçesindeki köprülerden birini vurdu.
Haberde “İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarındaki Kusayr ilçesindeki köprülerden birini vurdu" denildi.
Suriye’de yayın yapan Sham FM ise, saldırının maddi hasara yol açtığı bilgisini paylaştı.