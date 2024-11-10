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İsrail Hava Kuvvetleri Şam'ın güney banliyösünü vurdu: Saldırıda 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
İsrail Hava Kuvvetleri Şam'ın güney banliyösünü vurdu: Saldırıda 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İsrail uçaklarının Şam’ın güney banliyösünde yer alan Seyyide Zeyneb bölgesine hava saldırısı düzenlediği, saldırı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
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Suriye resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiği üzere, İsrail Hava Kuvvetleri uçakları Şam’ın güney banliyösünde yer alan Seyyide Zeyneb bölgesine hava saldırısı düzenledi.'Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti'Seyyide Zeyneb’teki İmam es-Sadr Hastanesi Başhekimi Mager Abbas, Sputnik’e yaptığı açıklamada İsrail’in saldırısının bir binaya isabet ettiğini, saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 25 kişinin de yaralandığını söyledi.Abbas, “5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi hastaneye getirildi. Aralarında durumu ciddi olanlar var” açıklamasında bulundu.
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İsrail Hava Kuvvetleri Şam'ın güney banliyösünü vurdu: Saldırıda 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

19:11 10.11.2024
© iStock.com / Zhora KochegarovŞam
Şam - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© iStock.com / Zhora Kochegarov
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İsrail uçaklarının Şam’ın güney banliyösünde yer alan Seyyide Zeyneb bölgesine hava saldırısı düzenlediği, saldırı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiği üzere, İsrail Hava Kuvvetleri uçakları Şam’ın güney banliyösünde yer alan Seyyide Zeyneb bölgesine hava saldırısı düzenledi.

'Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti'

Seyyide Zeyneb’teki İmam es-Sadr Hastanesi Başhekimi Mager Abbas, Sputnik’e yaptığı açıklamada İsrail’in saldırısının bir binaya isabet ettiğini, saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 25 kişinin de yaralandığını söyledi.
Abbas, “5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi hastaneye getirildi. Aralarında durumu ciddi olanlar var” açıklamasında bulundu.
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