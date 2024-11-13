https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/benficada-oynayan-kerem-akturkoglu-canli-yayinda-itiraf-etti-bana-kimse-inanmazken-1090325602.html
Benfica’da oynayan Kerem Aktürkoğlu canlı yayında itiraf etti: 'Bana kimse inanmazken...'
Benfica’da oynayan Kerem Aktürkoğlu canlı yayında itiraf etti: 'Bana kimse inanmazken...'
Sputnik Türkiye
Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'deki yeni hayatına hızlı adapte olduğunu ve Benfica taraftarlarının desteğinden çok... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T10:05+0300
2024-11-13T10:05+0300
2024-11-13T10:05+0300
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Galatasaray’dan ayrılarak Portekiz’in köklü kulüplerinden Benfica’ya transfer olan ve burada gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’de yaşamaya kısa sürede alıştığını belirtti. TRT Spor’da konuşan Aktürkoğlu, profesyonel yaşama uzun yıllardır adapte olduğunu ifade ederek, “10 yıldır hayatımı profesyonelliğe göre şekillendiriyorum, bu yüzden buraya adaptasyon sürecinde hiç zorlanmadım” dedi.'Yoğun maç trafiği nedeniyle tatil yapma fırsatım olmadı'Benfica’daki yoğun antrenman ve maç programından söz eden Aktürkoğlu, “Üç günde bir maç yapıyoruz, milli takım araları da oluyor; bu nedenle Portekiz’de gezip tatil yapma fırsatım çok olmadı” diyerek tempolu bir sezon geçirdiğini ifade etti.'Benfica’nın oyun tarzına alışkınım'Galatasaray’da da topa sahip olan bir sistemde oynadığı için Benfica’ya alışmakta zorlanmadığını belirten Kerem Aktürkoğlu, “Benfica'da güzel bir başlangıç yaptım. Buradaki oyun tarzına çok yabancı değilim. Takım arkadaşlarım ve taraftarlar da adaptasyon sürecimi kolaylaştırdı. Umarım bu başarıyı sürdürebilirim,” şeklinde konuştu.'Taraftarların alkışları beni derinden etkiledi'Benfica’daki ilk maçında taraftarların kendisini alkışlamasının duygusal bir an olduğunu dile getiren Aktürkoğlu, “Beni alkışlayan tribünleri görmek çok etkileyiciydi, hele ki babam da oradaydı. Hissettiklerim tarifsizdi; bu beni farklı bir seviyeye taşıdı. Böyle anlar bizi daha çok motive ediyor” ifadelerini kullandı.Gol sevincinin anlamı: 'Başarabileceğimi Göstermek İstiyorum'Gol sevincine de değinen genç yıldız, bunun bir özgüven göstergesi olduğunu vurguladı:Kariyer hedefleri: 'Henüz hiçbir şey başarmadım'Benfica'da başladığı bu yeni serüveni büyük bir motivasyon kaynağı olarak gören Kerem Aktürkoğlu, hala hayallerini gerçekleştirmek için önünde uzun bir yol olduğunu belirtti. "Henüz hiçbir şey başarmadım. Hedeflerim var ve her gün bunun için çalışıyorum" diyerek gelecek başarılara olan inancını dile getirdi.'Galatasaray beni̇m yuvam'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/galatasarayda-icardiden-sakatlik-aciklamasi-sahalara-geri-donecegi-tarihi-verdi-ne-zaman-maca-1090323109.html
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kerem aktürkoğlu, galatasaray sk, galatasaray, galatasay kulübü, futbol, yayın, canlı yayın, benfica futbol takımı
Benfica’da oynayan Kerem Aktürkoğlu canlı yayında itiraf etti: 'Bana kimse inanmazken...'
Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'deki yeni hayatına hızlı adapte olduğunu ve Benfica taraftarlarının desteğinden çok etkilendiğini söyledi. TRT Spor’a verdiği röportajda hem sahadaki performansını hem de yaşadığı duygu dolu anları anlatan Aktürkoğlu, "Umarım bu başarıyı sürdürebilirim" dedi.
Galatasaray’dan ayrılarak Portekiz’in köklü kulüplerinden Benfica’ya transfer olan ve burada gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’de yaşamaya kısa sürede alıştığını belirtti. TRT Spor’da konuşan Aktürkoğlu, profesyonel yaşama uzun yıllardır adapte olduğunu ifade ederek, “10 yıldır hayatımı profesyonelliğe göre şekillendiriyorum, bu yüzden buraya adaptasyon sürecinde hiç zorlanmadım” dedi.
'Yoğun maç trafiği nedeniyle tatil yapma fırsatım olmadı'
Benfica’daki yoğun antrenman ve maç programından söz eden Aktürkoğlu, “Üç günde bir maç yapıyoruz, milli takım araları da oluyor; bu nedenle Portekiz’de gezip tatil yapma fırsatım çok olmadı” diyerek tempolu bir sezon geçirdiğini ifade etti.
'Benfica’nın oyun tarzına alışkınım'
Galatasaray’da da topa sahip olan bir sistemde oynadığı için Benfica’ya alışmakta zorlanmadığını belirten Kerem Aktürkoğlu, “Benfica'da güzel bir başlangıç yaptım. Buradaki oyun tarzına çok yabancı değilim. Takım arkadaşlarım ve taraftarlar da adaptasyon sürecimi kolaylaştırdı. Umarım bu başarıyı sürdürebilirim,” şeklinde konuştu.
'Taraftarların alkışları beni derinden etkiledi'
Benfica’daki ilk maçında taraftarların kendisini alkışlamasının duygusal bir an olduğunu dile getiren Aktürkoğlu, “Beni alkışlayan tribünleri görmek çok etkileyiciydi, hele ki babam da oradaydı. Hissettiklerim tarifsizdi; bu beni farklı bir seviyeye taşıdı. Böyle anlar bizi daha çok motive ediyor” ifadelerini kullandı.
Gol sevincinin anlamı: 'Başarabileceğimi Göstermek İstiyorum'
Gol sevincine de değinen genç yıldız, bunun bir özgüven göstergesi olduğunu vurguladı:
“Bazı insanlar ‘Başaramazsın, orada kalamazsın’ dediler. Gol sevincimle ‘Ben buradayım, yapabiliyorum’ demek istedim. Bu bir ego değil, aksine hala gerçekleştirmek istediğim hayallerim var. Ülkemi ve sevdiklerimi gururlandırmak için çok çalışıyorum.”
Kariyer hedefleri: 'Henüz hiçbir şey başarmadım'
Benfica'da başladığı bu yeni serüveni büyük bir motivasyon kaynağı olarak gören Kerem Aktürkoğlu, hala hayallerini gerçekleştirmek için önünde uzun bir yol olduğunu belirtti. "Henüz hiçbir şey başarmadım. Hedeflerim var ve her gün bunun için çalışıyorum" diyerek gelecek başarılara olan inancını dile getirdi.
'Galatasaray beni̇m yuvam'
"Editleri izliyorum. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum, bunu çok fazla dile getirdim. Hala Galatasaray maçlarını izliyorum. Onlarla seviniyorum, onlarla üzülüyorum. Komik olanlara gülüyorum. Duygusal olanlarına üzülüyorum. Ayrıldıktan sonra da söyledim, ben Galatasaray'dan ayrılmıyorum, gittiğim yere de sevdiklerim benimle geliyor. Şu anda da öyle oluyor. Galatasaray maçlarını izliyorum. Editler beni mutlu ediyor, hoşuma gidiyor, bazen de duygusallaştırıyor. Galatasaray benim evim, Galatasaray benim yuvam. İnsan evinden ayrılır ama vazgeçmez. Benim için de bu şekilde."