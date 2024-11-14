https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/icardi-hakkinda-carpici-iddia-wanda-nara-sikayet-etti-mahkemeye-cikacak-1090402217.html

Icardi hakkında çarpıcı iddia: Wanda Nara şikayet etti, mahkemeye çıkacak

Icardi hakkında çarpıcı iddia: Wanda Nara şikayet etti, mahkemeye çıkacak

Sputnik Türkiye

Son dönemde Wanda Nara ile olan ilişkisiyle gündemde olan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında çarpıcı bir iddia gündeme getirildi. Wanda Nara'nın... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T16:16+0300

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wanda nara

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mahkeme

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, çapraz bağ sakatlığının yanı sıra özel hayatıyla da gündemde yer alıyor. Yıllardır birlikte olduğu Wanda Nara ile ayrılık aşamasında olan Arjantinli yıldız için çarpıcı bir iddia gündeme getirildi. Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile yaşadığı tartışma sonrası hakkında yasal işlem başlatıldığı öne sürüldü.İspanyol basınında yer alan habere göre Wanda Nara, avukatı Ana Rosenfeld aracılığıyla Mauro Icardi hakkında şiddet suçlamasından hukuki süreç başlattı.Wanda Nara ile Icardi arasında tartışmaHaberin devamında Mauro Icardi'nin kızlarını görmek için Arjantin'e gittiği ifade edildi. Icardi'nin ziyaretini geç saatte düzenlediği ve o esnada Wanda Nara ile çocuklarının uyuduğu belirtilen haberde ikili arasındaki tartışmaya da yer verildi.Wanda Nara'nın Mauro Icardi'ye evi terk etmesini söylediği ve aralarındaki konuşmanın kavgaya dönüştüğü kaydedildi.Tartışmanın alevlenmesinin ardından Mauro Icardi'nin eşyalarını alarak evden hızla çıktığı da öne sürüldü. Wanda Nara'nın Icardi hakkında şikayet oluşturduğu ve yıldız futbolcunun 15 Kasım'da Buenos Aires'te mahkemeye çıkacağı da iddia edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/galatasarayda-icardiden-sakatlik-aciklamasi-sahalara-geri-donecegi-tarihi-verdi-ne-zaman-maca-1090323109.html

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