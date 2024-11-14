https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/futbolda-yeni-donem-basliyor-fifadan-son-teknoloji-futbol-video-destegi-fvs-nedir-nasil-isleyecek-1090377701.html

Futbolda yeni dönem başlıyor, FIFA’dan son teknoloji: Futbol Video Desteği (FVS) nedir, nasıl işleyecek?

Futbolda yeni dönem başlıyor, FIFA’dan son teknoloji: Futbol Video Desteği (FVS) nedir, nasıl işleyecek?

Sputnik Türkiye

FIFA, futbolda yanlış kararları ve adaletsizlikleri önlemek için VAR sistemine alternatif olarak Futbol Video Desteği (FVS) adı verilen yeni bir teknolojiyi... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T10:36+0300

2024-11-14T10:36+0300

2024-11-14T10:36+0300

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

spor

var

video yardımcı hakem (var)

video yardımcı hakem (var)

video yardımcı hakem sistemi (var)

futbol video desteği (fvs)

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Modern futbolda yanlış kararların önüne geçme çabalarını sürdüren FIFA, VAR’a ek olarak yepyeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Futbol Video Desteği (FVS) adı verilen bu sistem, teknik direktörlerin tartışmalı hakem kararlarına itiraz edebilmesini sağlayarak, oyunda daha fazla adalet hedefliyor. ESPN’in haberine göre, FIFA bu teknolojiyi geliştirme sürecine hız verdi.Teknik direktörlere i̇tiraz hakkıFVS’nin en dikkat çeken özelliği, hakem kararlarına anında itiraz etme imkanı sağlaması. VAR’da yalnızca hakem çağrısı veya VAR uyarısıyla pozisyonlar incelenirken, FVS sayesinde teknik direktörler doğrudan hakem kararlarına itiraz edebilecek. Hakem, teknik direktörün talebi üzerine monitörde pozisyonu tekrar izleyip kararını yeniden değerlendirecek.Maç başına en az i̇ki i̇tiraz hakkıSistem devreye girerse, teknik direktörler maç başına en az iki kez hakem kararına itirazda bulunabilecek. Bu özellik, kritik anlarda teknik direktörlerin stratejik hamle yapmasına olanak tanıyacak. Bu sayede yanlış kararlar azaltılırken, oyunun daha adil bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor.İlk testler başarıyla tamamlandıFIFA, Futbol Video Desteği’nin ilk testlerini 2023 yazında Kolombiya’da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası ve Ekim’deki 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası maçlarında gerçekleştirdi. FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, test sonuçlarından memnun olduklarını belirterek, “Şu ana kadar herhangi bir beklenmedik durumla karşılaşmadık” ifadelerini kullandı.FVS, futbolun geleceğinde neleri değiştirecek?Futbol Video Desteği ile hakemlerin kararlarının daha fazla güvence altına alınması bekleniyor. FVS’nin futbola kazandıracağı itiraz hakkı, hem teknik ekiplerin hem de taraftarların karar sürecine güvenini artırabilir. Bu yeni sistemin futbolun geleceğinde nasıl bir etkisi olacağı ise şimdiden merak konusu.Futbol Video Desteği (FVS) Nedir?FIFA, futbolda hatalı hakem kararlarını minimuma indirmek amacıyla Futbol Video Desteği (FVS) adlı yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Modern futbolda VAR’ın etkisi tartışılırken, FVS sayesinde oyunda adaleti sağlama süreci daha interaktif ve doğrudan hale getirilecek. Bu yeni sistemin özelliği, teknik direktörlere hakem kararlarına itiraz hakkı tanıması; böylece önemli pozisyonlarda yanlış kararların geri alınması mümkün hale gelecek.FVS Nasıl İşleyecek?FVS, teknik direktörlerin belirli pozisyonlarda hakem kararına itiraz edebilmesine imkan tanıyor. İtiraz sonrası hakem, VAR ekibinden bağımsız olarak monitörde pozisyonu inceleyecek ve kararını yeniden gözden geçirecek. FVS, maç başına en az iki kez kullanılabilecek; böylece kritik anlarda hakemlerin verdiği kararların doğruluğu yeniden değerlendirilebilecek. Sistemin temel amacı, tartışmalı pozisyonlarda anlık bir çözüm sağlamak ve yanlış kararları en aza indirgemek.FVS ile VAR arasındaki farklar neler?Bu farklılıklar sayesinde, FVS’nin futbolda daha adil bir yönetim sağlaması ve tartışmalı anlarda süreci hızlandırması hedefleniyor.FVS i̇lk olarak nerelerde test edildi?FIFA, FVS sisteminin ilk denemelerini Kolombiya’da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası ve Ekim ayında gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası sırasında yaptı. Testlerin ardından FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, “Testlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı,” diyerek sistemin başarılı bir şekilde çalıştığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ispanya-taraftari-sinirden-kopuruyor-real-madrid-arda-guler-icin-surpriz-alternatif-buldu-ondan-1090371308.html

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