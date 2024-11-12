https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/yasadisi-bahis-sorusturmasinda-son-gelisme-8-sosyal-medya-fenomeninin-hesabina-erisim-engeli--1090315362.html
Yasadışı bahis soruşturmasında son gelişme: 8 sosyal medya fenomeninin hesabına erişim engeli
Yasadışı bahis soruşturmasında son gelişme: 8 sosyal medya fenomeninin hesabına erişim engeli
Sputnik Türkiye
Yasadışı bahis operasyonu kapsamında 8 sosyal medya fenomeninin hesaplarına erişim engeli getirildi. Fenomenlerin sosyal medya hesapları kapatıldı. 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T19:08+0300
2024-11-12T19:08+0300
2024-11-12T19:08+0300
türkiye
mehmet ali erbil
ibrahim yılmaz
sosyal medya fenomeni
sosyal medya bağımlılığı
erişim engeli
serdar ortaç
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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Yasadışı bahis operasyonu kapsamında ünlü isimler Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazı şüpheliler tutuklanmıştı. Operasyon kapsamında sekiz fenomenin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Diğer fenomenlerin dosyaları inceleniyor. Yasadışı bahis operasyonu kapsamında şüpheliler İbrahim Yılmaz, Emirhan Karuç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Menshikov, Muhammed Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ile Muzaffer Zorbey Erkoçlar tutuklanmış, Doğukan Demirtaş ile Fuat Emre Nalbant ise imza ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmıştı.Sekizi için karar çıktıÖte yandan yüzbinleri hatta milyonları bulan takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomenlerinden Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ile Yağmur Şifa Yaprak'ın sosyal medya hesaplarına erişim yasağı kararı getirildi. Bu kararla birlikte adı geçen sosyal medya fenomenlerinin hesapları kapatıldı.Diğer tutuklu şüpheli sosyal medya fenomenlerinin ise hesaplarına erişim engeli kararı verilmesine yönelik Başsavcılığın talebi doğrultusunda dosyalardaki incelemeler devam etmektedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/tutuklanan-sosyal-medya-fenomeni-ibrahim-yilmazin-ifadesi-ortaya-cikti-1090295769.html
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mehmet ali erbil , ibrahim yılmaz, sosyal medya fenomeni, sosyal medya bağımlılığı, erişim engeli, serdar ortaç, istanbul cumhuriyet başsavcılığı
mehmet ali erbil , ibrahim yılmaz, sosyal medya fenomeni, sosyal medya bağımlılığı, erişim engeli, serdar ortaç, istanbul cumhuriyet başsavcılığı
Yasadışı bahis soruşturmasında son gelişme: 8 sosyal medya fenomeninin hesabına erişim engeli
Yasadışı bahis operasyonu kapsamında 8 sosyal medya fenomeninin hesaplarına erişim engeli getirildi. Fenomenlerin sosyal medya hesapları kapatıldı.
Yasadışı bahis operasyonu kapsamında ünlü isimler Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazı şüpheliler tutuklanmıştı. Operasyon kapsamında sekiz fenomenin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Diğer fenomenlerin dosyaları inceleniyor.
Yasadışı bahis operasyonu kapsamında şüpheliler İbrahim Yılmaz, Emirhan Karuç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Menshikov, Muhammed Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ile Muzaffer Zorbey Erkoçlar tutuklanmış, Doğukan Demirtaş ile Fuat Emre Nalbant ise imza ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Öte yandan yüzbinleri hatta milyonları bulan takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomenlerinden Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ile Yağmur Şifa Yaprak'ın sosyal medya hesaplarına erişim yasağı kararı getirildi. Bu kararla birlikte adı geçen sosyal medya fenomenlerinin hesapları kapatıldı.
Diğer tutuklu şüpheli sosyal medya fenomenlerinin ise hesaplarına erişim engeli kararı verilmesine yönelik Başsavcılığın talebi doğrultusunda dosyalardaki incelemeler devam etmektedir.