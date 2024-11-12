https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/yasadisi-bahis-sorusturmasinda-son-gelisme-8-sosyal-medya-fenomeninin-hesabina-erisim-engeli--1090315362.html

Yasadışı bahis soruşturmasında son gelişme: 8 sosyal medya fenomeninin hesabına erişim engeli

Yasadışı bahis soruşturmasında son gelişme: 8 sosyal medya fenomeninin hesabına erişim engeli

Sputnik Türkiye

Yasadışı bahis operasyonu kapsamında 8 sosyal medya fenomeninin hesaplarına erişim engeli getirildi. Fenomenlerin sosyal medya hesapları kapatıldı. 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T19:08+0300

2024-11-12T19:08+0300

2024-11-12T19:08+0300

türkiye

mehmet ali erbil

ibrahim yılmaz

sosyal medya fenomeni

sosyal medya bağımlılığı

erişim engeli

serdar ortaç

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

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Yasadışı bahis operasyonu kapsamında ünlü isimler Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazı şüpheliler tutuklanmıştı. Operasyon kapsamında sekiz fenomenin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Diğer fenomenlerin dosyaları inceleniyor. Yasadışı bahis operasyonu kapsamında şüpheliler İbrahim Yılmaz, Emirhan Karuç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Menshikov, Muhammed Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ile Muzaffer Zorbey Erkoçlar tutuklanmış, Doğukan Demirtaş ile Fuat Emre Nalbant ise imza ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmıştı.Sekizi için karar çıktıÖte yandan yüzbinleri hatta milyonları bulan takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomenlerinden Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ile Yağmur Şifa Yaprak'ın sosyal medya hesaplarına erişim yasağı kararı getirildi. Bu kararla birlikte adı geçen sosyal medya fenomenlerinin hesapları kapatıldı.Diğer tutuklu şüpheli sosyal medya fenomenlerinin ise hesaplarına erişim engeli kararı verilmesine yönelik Başsavcılığın talebi doğrultusunda dosyalardaki incelemeler devam etmektedir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/tutuklanan-sosyal-medya-fenomeni-ibrahim-yilmazin-ifadesi-ortaya-cikti-1090295769.html

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mehmet ali erbil , ibrahim yılmaz, sosyal medya fenomeni, sosyal medya bağımlılığı, erişim engeli, serdar ortaç, istanbul cumhuriyet başsavcılığı