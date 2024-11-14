https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/cumhuriyetciler-kongrenin-her-iki-kanadinda-tek-parti-kontrolunu-sagladi-1090381610.html

Cumhuriyetçiler, Kongre'nin her iki kanadında tek parti kontrolünü sağladı

Cumhuriyetçiler, Kongre'nin her iki kanadında tek parti kontrolünü sağladı

Sputnik Türkiye

Donald Trump ve Cumhuriyetçiler, ABD Kongresi'nin her iki kanadında, yani Temsilciler Meclisi ve Senato'da üstünlüğü sağladı. Siyasi jargonla buna "üçlü... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T12:24+0300

2024-11-14T12:24+0300

2024-11-14T12:24+0300

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temsilciler meclisi

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abd başkanlık seçimleri

cumhuriyetçi parti

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Cumhuriyetçi Parti (Grand Old Party - GOP), Donald Trump'ın seçim zaferine bir yenisini ekleyerek ABD Kongresi'nin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senato'da üstünlük sağladı. Kongre'deki bu kontrol, Trump'ın politikalarının hızlıca eyleme geçmesini sağlayacağı yönünde yorumlara sebep olurken Trump kabine seçimiyle izleyeceği politikalara dair ip uçları vermeye başladı. Kritik eyaletlerden olan Arizona'daki Cumhuriyetçi Parti zaferi ve dün erken saatlerde yavaş sayılan Kaliforniya'daki zafer, GOP'a çoğunluğu oluşturarak Temsilciler Meclisi'nde 218 sandalye elde etti. 100 sandalyeli ABD Senatosu'nda ise 53 sandalye ile yüne üstünlüğü elde eden Cumhuriyetçiler, Washington'daki siyasi jargonla 'üçlü yönetimi' gerçekleştirdi. ABD Yüksek Mahkemesi, Temmuz ayında açılan dava sonucunda 'Donald Trump'ın görevdeyken yaptığı resmi eylemler nedeniyle federal kovuşturmadan muafiyet hakkına sahip olduğuna' karar vermişti. 9 üyeli ABD Yüksek Mahkemesi bu kararı, 6-3'lük bir oyla aldı. Bu karar doğrultusunda ABD Başkanı, aldığı kararlar sonucunda açılabilecek davalardan geniş bir muafiyet sağladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/trumpin-ekibi-belli-oluyor-disisleri-bakani-ulusal-istihbarat-direktoru-ve-adalet-bakani-adaylari-1090367379.html

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abd senatosu, abd temsilciler meclisi, temsilciler meclisi, donald trump, abd başkanlık seçimleri, cumhuriyetçi parti