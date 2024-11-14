Ekonomist Topkurulu: ABD’nin yaptırımları Türkiye ile Rusya arasındaki ticarete büyük zarar veriyor

“Yaptırımlar karşılıklı olarak ülkelere zarar veriyor. Ancak bu yaptırımı uygulatmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri'ne bunun çok ciddi maliyetleri var. Tabii Amerika Birleşik Devletleri öyle bir durumda ki bu maliyeti hesaplayacak durumda değil. ABD bindiği dalı kesiyor. Neden? Amerika Birleşik Devletleri bu yaptırımları uygulayarak dolar sisteminin dünya ölçeğinde itibarının kaybolmasına neden oluyor. Çünkü ülkeler dolar sisteminden ellerinden geldiğince kopmaya çalışıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi nasıl tehdit ediyor? Nasıl yaptırımları uygulatmak konusunda zorluyor? Eğer sen bu yaptırımları uygulamazsan ben de ‘senin uluslararası ticaretinde kullandığın doları engellerim, hesaplarına bloke koyarım’ diyor. Tabi bunu açık kamuoyunun önünde söylemiyorlar ama bunlar gizli yapılan karşılıklı toplantılarda bir şekilde ihdas ettiriliyor. Zaten Amerika'nın bugüne kadar bu tür şeylere yaptırımlara karşı çıkan ya da kendi çizgisine girmeyen ülkelere uyguladığı askeri olmayan en ciddi yaptırım, en ciddi şey New York'taki dolar hesaplarına bloke koymaktır. Dolayısıyla Türkiye bu blokajlardan, bu tehditlerden uzaklaşabilmek için Rusya ile ticareti azaltıyor. Ama bu tehditler dönüyor dolaşıyor Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini vuruyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri dolar sistemini sürdürme şansını kaybediyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri artık üreten bir ülke değil. Üretim koşullarını Asya'ya kattırmış bir ülke. Asya'dan ucuz ithalat yapmadan yaşama şansı olmayan bir ülke. Bunu da ancak doları hakim para, rezerv para, dünya ticaretinde kullanılan para olarak yapma şansı var. Ama ülkeler bu yaptırımlar ve dolarda oluşabilecek istikrarsızlıklar nedeniyle dolar sisteminden kopmak için her fırsatı değerlendiriyorlar.”