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'Dünyayı ücretsiz nasıl gezerim' sorusu hayatını değiştirdi: Hiç para harcamadan Avrupa turu yapıyor
'Dünyayı ücretsiz nasıl gezerim' sorusu hayatını değiştirdi: Hiç para harcamadan Avrupa turu yapıyor
Sputnik Türkiye
Dünyayı görme hayaliyle yola çıkan Hilal Özen, Slovakya’da gönüllülük projeleriyle hayatını değiştirdi. 26 yaşındaki genç öğretmen, ailesinin tüm itirazlarına... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T08:11+0300
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Niğde’nin küçük bir köyünde doğan Hilal Özen, zorlu geçen gençlik yıllarında, kaybettiği babasının ardından tarlalarda çalışan annesine destek oldu. 18 yaşında babasını bir tren kazasında kaybeden Hilal, İstanbul'da üniversite okurken dizi setlerinde figüranlık yaparak harçlığını çıkardı. Küçük yaşlardan beri içinde büyüyen dünyayı gezme hayali ile sıfırdan İngilizce öğrendi. Ancak ailesinin desteği olmadan bu hayalini gerçekleştirmesi kolay olmadı.'Dünyayı ücretsiz nasıl gezerim' sorusu hayatını değiştirdiHilal, “Dünyayı ücretsiz nasıl gezebilirim” sorusunun peşinden giderek Avrupa gönüllülük projeleri ile tanıştı. Bu projelerle gençlere Avrupa ülkelerinde sosyal çalışmalara katılma fırsatı sunuluyor; konaklama, vize, cep harçlığı gibi masraflar karşılanıyor. Bu fırsat genç öğretmenin ilgisini çekti ve Slovakya’nın başkenti Bratislava’daki bir anaokulunda gönüllü olarak çalışmaya başladı. Hilal, bu proje ile kazandığı 330 euro cep harçlığıyla bugüne kadar 10’dan fazla ülke gezdi.'Ailem ‘boş i̇şlerle uğraşıyorsun’ dedi, ama ben yılmadım'Gönüllülük projesine başlarken ailesinden destek görmeyen Hilal, “Kimse bana inanmadı, herkes ‘boş işlerle uğraşıyorsun’ dedi. Ama ben kendi yolumdan gittim” diye anlatıyor. Başvuruları için çok sayıda motivasyon mektubu yazdı, sonunda Slovakya’da kabul aldı. Proje süresince karşılaştığı zorlukları ve gönüllülük deneyiminde çocuklara İngilizce öğretirken yaşadığı mutluluğu anlatan Hilal, “Bir çocuğun İngilizce öğrendiğini görmek beni çok mutlu etti. İnsanlar her yerde aynı; istekleri ve üzüntüleri farklı dillerde ifade ediliyor sadece” dedi.Avrupa’da hayalinin peşinden gidenlere önerilerHilal, Avrupa gönüllülük projelerine katılmak isteyenlere ise kısa ve öz bir CV ile içten bir motivasyon mektubu hazırlamalarını öneriyor. "Başvurduğunuz projeye özel yazılmış ve özgün motivasyon mektupları çok etkili. İngilizce bilmek büyük bir avantaj; yoksa geliştirmek için çalışın" diyen Hilal, gönüllü adaylarına konfor alanlarını terk etmeleri tavsiyesinde bulunuyor.'Eğer dinleseydim, şimdi dört duvar arasında depresyondaydım'Hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyleyen Hilal, başkalarının ne dediğine kulak asmadığı için bugün farklı bir hayat yaşadığını dile getiriyor. “Eğer insanların söylediklerini dinleseydim, şimdi belki istemediğim bir şehirde öğretmen olur ya da dört duvar arasında depresyona girerdim” diyen Hilal, Avrupa gönüllülük projelerinin 18-30 yaş arası herkese açık olduğunu ve bu projelerin eğitim şartı aramadığını da belirtiyor.'Pes etmeyi sevmem, zorluklar beni güçlendirdi'Zorlukların ona güç kattığını söyleyen Hilal, Slovakya’da sıfırdan bir hayat kurmanın kendisini geliştirdiğini ifade etti. Dilini bilmediği bir ülkede yaşamanın cesaret isteyen bir yolculuk olduğunu belirten genç öğretmen, "Pes etmedim, her zaman daha iyisini istedim. Kendi yolumdan giderek bugün istediğim hayata ulaştım” sözleriyle hikayesini özetliyor.
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'Dünyayı ücretsiz nasıl gezerim' sorusu hayatını değiştirdi: Hiç para harcamadan Avrupa turu yapıyor

08:11 14.11.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturGezgin
Gezgin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Dünyayı görme hayaliyle yola çıkan Hilal Özen, Slovakya’da gönüllülük projeleriyle hayatını değiştirdi. 26 yaşındaki genç öğretmen, ailesinin tüm itirazlarına rağmen Avrupa’ya gitme kararı aldı ve tarlalarda çalışarak biriktirdiği parayla yola koyuldu. Bugün, Hilal 2,5 yıldır Slovakya’da yaşıyor ve Avrupa’yı keşfetmeye devam ediyor.
Niğde’nin küçük bir köyünde doğan Hilal Özen, zorlu geçen gençlik yıllarında, kaybettiği babasının ardından tarlalarda çalışan annesine destek oldu. 18 yaşında babasını bir tren kazasında kaybeden Hilal, İstanbul'da üniversite okurken dizi setlerinde figüranlık yaparak harçlığını çıkardı. Küçük yaşlardan beri içinde büyüyen dünyayı gezme hayali ile sıfırdan İngilizce öğrendi. Ancak ailesinin desteği olmadan bu hayalini gerçekleştirmesi kolay olmadı.

'Dünyayı ücretsiz nasıl gezerim' sorusu hayatını değiştirdi

Hilal, “Dünyayı ücretsiz nasıl gezebilirim” sorusunun peşinden giderek Avrupa gönüllülük projeleri ile tanıştı. Bu projelerle gençlere Avrupa ülkelerinde sosyal çalışmalara katılma fırsatı sunuluyor; konaklama, vize, cep harçlığı gibi masraflar karşılanıyor. Bu fırsat genç öğretmenin ilgisini çekti ve Slovakya’nın başkenti Bratislava’daki bir anaokulunda gönüllü olarak çalışmaya başladı. Hilal, bu proje ile kazandığı 330 euro cep harçlığıyla bugüne kadar 10’dan fazla ülke gezdi.

'Ailem ‘boş i̇şlerle uğraşıyorsun’ dedi, ama ben yılmadım'

Gönüllülük projesine başlarken ailesinden destek görmeyen Hilal, “Kimse bana inanmadı, herkes ‘boş işlerle uğraşıyorsun’ dedi. Ama ben kendi yolumdan gittim” diye anlatıyor. Başvuruları için çok sayıda motivasyon mektubu yazdı, sonunda Slovakya’da kabul aldı. Proje süresince karşılaştığı zorlukları ve gönüllülük deneyiminde çocuklara İngilizce öğretirken yaşadığı mutluluğu anlatan Hilal, “Bir çocuğun İngilizce öğrendiğini görmek beni çok mutlu etti. İnsanlar her yerde aynı; istekleri ve üzüntüleri farklı dillerde ifade ediliyor sadece” dedi.

Avrupa’da hayalinin peşinden gidenlere öneriler

Hilal, Avrupa gönüllülük projelerine katılmak isteyenlere ise kısa ve öz bir CV ile içten bir motivasyon mektubu hazırlamalarını öneriyor. "Başvurduğunuz projeye özel yazılmış ve özgün motivasyon mektupları çok etkili. İngilizce bilmek büyük bir avantaj; yoksa geliştirmek için çalışın" diyen Hilal, gönüllü adaylarına konfor alanlarını terk etmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

'Eğer dinleseydim, şimdi dört duvar arasında depresyondaydım'

Hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyleyen Hilal, başkalarının ne dediğine kulak asmadığı için bugün farklı bir hayat yaşadığını dile getiriyor. “Eğer insanların söylediklerini dinleseydim, şimdi belki istemediğim bir şehirde öğretmen olur ya da dört duvar arasında depresyona girerdim” diyen Hilal, Avrupa gönüllülük projelerinin 18-30 yaş arası herkese açık olduğunu ve bu projelerin eğitim şartı aramadığını da belirtiyor.

'Pes etmeyi sevmem, zorluklar beni güçlendirdi'

Zorlukların ona güç kattığını söyleyen Hilal, Slovakya’da sıfırdan bir hayat kurmanın kendisini geliştirdiğini ifade etti. Dilini bilmediği bir ülkede yaşamanın cesaret isteyen bir yolculuk olduğunu belirten genç öğretmen, "Pes etmedim, her zaman daha iyisini istedim. Kendi yolumdan giderek bugün istediğim hayata ulaştım” sözleriyle hikayesini özetliyor.
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