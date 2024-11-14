https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/dunyanin-en-buyuk-mercan-resifi-solomon-adalarinda-kesfedildi-mavi-balinadan-bile-buyuk-1090379448.html

Dünyanın en büyük mercan resifi Solomon Adaları'nda keşfedildi: 'Mavi balinadan bile büyük'

Dünyanın en büyük mercan resifi Solomon Adaları'nda keşfedildi: 'Mavi balinadan bile büyük'

Sputnik Türkiye

Keşif ekipleri, Solomon Adaları'nda bu zamana kadar kaydedilen en büyük mercan resifi buldu. 300 yıldan daha eski olduğu düşünülen bu resifin, dünyanın en... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T11:02+0300

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yaşam

pasifik okyanusu

solomon adaları

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mercan

mercan resifi

national geographic

keşif

iklim değişikliği

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Bilim insanları şimdiye kadar kaydedilen en büyük mercan resifini keşfetti. Pasifik Okyanusu'nun güneybatısında bulunan birbirine bağlı mega büyüklükteki mercan, 300 yıldan daha yaşlı olabileceği düşünülüyor. Keşif ekibinin söylediğine göre bu mercan, 33 metreyi bulan boyuyla mavi balinalardan bile büyük.Mercan, National Geographic ekiplerinin Pasifik'in iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini araştırmak için yapılan gezi sırasında bir gemi enkazını fotoğraflamak için dalış yapan ekip tarafından bulundu. Ekibin su altında bir tür mezura kullanarak ölçtükleri mercan resifinin 34 metre genişliğinde, 32 metre uzunluğunda ve 5 buçuk metre yüksekliğinde olduğu belirtildi.İklim değişikliğiyle birlikte okyanusların ısınmasından dolayı tehlike altında olan mercan resifleri, balıkların ve diğer deniz canlılarının yaşadığı geniş resifler oluşturmak için bir araya gelir. Denizlerin 'mimarı' olarak tanımlanan mercanlar, Dünya Ekonomik Forumu'na göre, turizmi ve balıkçılığı destekleyerek bir milyar insanın geçim kaynağı oluyor.Bu yeni keşif, iklim değişikliğiyle mücadelede ilerlemeye kaydetmeye çalışan BM İklim Değişikliği Konferansı COP29 ile aynı anda duyuruldu. Zirvede konuşan Solomon Adaları İklim Bakanı Trevor Manemahaga, ülkesinin yeni bulunan mercanla gurur duyduğunu söyledi. Bakan Manemahaga, Solomon Adaları için daha fazla finansmanın, ülkedeki mercan resiflerine zarar veren endüstrilerde daha az insanın çalışması anlamına geleceğini belirtti. Ülkenin yıllık ihracat gelirinin yüzde 50 ila 70'ini kerestecilik oluşturuyor. Ancak kerestecilik, bölgedeki mercanlara zarar veren yüksek su kirliliğine neden oluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/uranus-sanildigi-kadar-olu-olmayabilir-bilim-insanlari-yeni-bir-calismayla-gezegende-yasam-1090292666.html

pasifik okyanusu

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pasifik okyanusu, solomon adaları, solomon denizi, mercan, mercan resifi, national geographic, keşif, iklim değişikliği