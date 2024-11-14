https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ankarada-surpriz-gorusme-erdogan-saat-1800de-bahceli-ile-bir-araya-gelecek-1090386946.html
Ankara'da sürpriz görüşme: Erdoğan, saat 18:00'de Bahçeli ile bir araya gelecek
Ankara'da sürpriz görüşme: Erdoğan, saat 18:00'de Bahçeli ile bir araya gelecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 18:00'de MHP lideri Bahçeli ile görüşecek. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T12:45+0300
2024-11-14T12:45+0300
2024-11-14T12:45+0300
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, son dakika
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, son dakika
Ankara'da sürpriz görüşme: Erdoğan, saat 18:00'de Bahçeli ile bir araya gelecek
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 18:00'de MHP lideri Bahçeli ile görüşecek. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.