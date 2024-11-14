https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/chp-ve-iyi-parti-ogretmen-atamalarinda-mulakatin-kaldirilmasini-istedi-1090410059.html
CHP ve İYİ Parti öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasını istedi
CHP ve İYİ Parti öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasını istedi
Sputnik Türkiye
CHP ve İYİ Parti milletvekilleri öğretmen atamalarında uygulanan mülakatın kaldırılması gerektiğine yönelik TBMM'de bir açıklama yaptı. "Mülakat puanları iptal... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T20:31+0300
2024-11-14T20:31+0300
2024-11-14T20:31+0300
türkiye
mülakat
öğretmen atamaları
atanamayan öğretmenler
chp
iyi parti
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CHP ve İYİ Parti milletvekilleri bir grup öğretmen adayıyla Meclis'te açıklama yaptı. atama bekleyen öğretmenlerle yapılan açıklamada mülakatın bir an önce kaldırılması gerektiği ifade edildi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, mülakat ve atamaların iptal edilmesi ve KPSS puan esasına göre atamaların yapılmasını istedi. Türkoğlu, "Vicdanlar böyle rahatlar. Bir an önce bu atama ve kontenjan belirleme işlemleri iptal edilmeli. Mülakat puanları iptal edilmeli" dedi.CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise atamaların mülakat puanlarıyla yapılmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/mhp-teklif-sundu-universiteye-giriste-sinav-kaldirilsin-1090408993.html
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mülakat, öğretmen atamaları, atanamayan öğretmenler, chp, iyi parti
mülakat, öğretmen atamaları, atanamayan öğretmenler, chp, iyi parti
CHP ve İYİ Parti öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasını istedi
CHP ve İYİ Parti milletvekilleri öğretmen atamalarında uygulanan mülakatın kaldırılması gerektiğine yönelik TBMM'de bir açıklama yaptı. "Mülakat puanları iptal edilmeli" çağrısı yapıldı.
CHP ve İYİ Parti milletvekilleri bir grup öğretmen adayıyla Meclis'te açıklama yaptı. atama bekleyen öğretmenlerle yapılan açıklamada mülakatın bir an önce kaldırılması gerektiği ifade edildi.
İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, mülakat ve atamaların iptal edilmesi ve KPSS puan esasına göre atamaların yapılmasını istedi. Türkoğlu, "Vicdanlar böyle rahatlar. Bir an önce bu atama ve kontenjan belirleme işlemleri iptal edilmeli. Mülakat puanları iptal edilmeli" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise atamaların mülakat puanlarıyla yapılmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:
"Öğretmenlerin mağduriyetini gidermek mümkün. Süratle hepsinin atamasını gerçekleştirin. Eğer mülakatları KPSS ile alınacak şekilde iptal etmiyorsanız, mülakatlarda haksızlığa uğramış bu öğretmenlerin tamamını ek kontenjan olarak atayın."