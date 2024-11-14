https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/chp-ve-iyi-parti-ogretmen-atamalarinda-mulakatin-kaldirilmasini-istedi-1090410059.html

CHP ve İYİ Parti öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasını istedi

CHP ve İYİ Parti öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasını istedi

Sputnik Türkiye

CHP ve İYİ Parti milletvekilleri öğretmen atamalarında uygulanan mülakatın kaldırılması gerektiğine yönelik TBMM'de bir açıklama yaptı. "Mülakat puanları iptal... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

mülakat

öğretmen atamaları

atanamayan öğretmenler

chp

iyi parti

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CHP ve İYİ Parti milletvekilleri bir grup öğretmen adayıyla Meclis'te açıklama yaptı. atama bekleyen öğretmenlerle yapılan açıklamada mülakatın bir an önce kaldırılması gerektiği ifade edildi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, mülakat ve atamaların iptal edilmesi ve KPSS puan esasına göre atamaların yapılmasını istedi. Türkoğlu, "Vicdanlar böyle rahatlar. Bir an önce bu atama ve kontenjan belirleme işlemleri iptal edilmeli. Mülakat puanları iptal edilmeli" dedi.CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise atamaların mülakat puanlarıyla yapılmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

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mülakat, öğretmen atamaları, atanamayan öğretmenler, chp, iyi parti