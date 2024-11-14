https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/beykoz-belediyesine-20-milyonluk-konser-incelemesi-1090386578.html
Beykoz Belediyesi'ne '20 milyonluk konser' incelemesi
Beykoz Belediyesi'ne '20 milyonluk konser' incelemesi
Sputnik Türkiye
Beykoz Belediyesi hakkında 20 milyon bedele 3 konser düzenlediği iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T12:36+0300
2024-11-14T12:36+0300
2024-11-14T12:36+0300
türkiye
beykoz adliyesi
beykoz
ankara büyükşehir belediyesi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
konser
soruşturma
idari soruşturma
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Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri'ne yönelik konser ve etkinlik harcamalarına yönelik soruşturmanın ardından bu kez de Beykoz Belediyesi için inceleme kararı alındı. Beykoz Belediyesi'nin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddialarına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.20 milyon bedelle düzenlenen üç konser incelenecekBelediye tarafından yaklaşık 20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser ile Beykoz Anadolu Spor AŞ'nin TFF 2. Lig'de mücadele etme sürecine ilişkin usulsüzlük iddialarının kamuoyunda yer alması üzerine, savcılık harekete geçti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcama iddialarıyla ilgili kamu zararının doğup doğmadığının tespiti için inceleme başlattı.Ayrıca, İçişleri Bakanlığına yazı yazılarak konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ibbye-konser-incelemesi-ekrem-imamoglundan-ilk-aciklama-1090382526.html
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beykoz adliyesi, beykoz, ankara büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), konser, soruşturma, idari soruşturma
beykoz adliyesi, beykoz, ankara büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), konser, soruşturma, idari soruşturma
Beykoz Belediyesi'ne '20 milyonluk konser' incelemesi
Beykoz Belediyesi hakkında 20 milyon bedele 3 konser düzenlediği iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri'ne yönelik konser ve etkinlik harcamalarına yönelik soruşturmanın ardından bu kez de Beykoz Belediyesi için inceleme kararı alındı. Beykoz Belediyesi'nin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddialarına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.
20 milyon bedelle düzenlenen üç konser incelenecek
Belediye tarafından yaklaşık 20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser ile Beykoz Anadolu Spor AŞ'nin TFF 2. Lig'de mücadele etme sürecine ilişkin usulsüzlük iddialarının kamuoyunda yer alması üzerine, savcılık harekete geçti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcama iddialarıyla ilgili kamu zararının doğup doğmadığının tespiti için inceleme başlattı.
Ayrıca, İçişleri Bakanlığına yazı yazılarak konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.