https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/beykoz-belediyesine-20-milyonluk-konser-incelemesi-1090386578.html

Beykoz Belediyesi'ne '20 milyonluk konser' incelemesi

Beykoz Belediyesi'ne '20 milyonluk konser' incelemesi

Sputnik Türkiye

Beykoz Belediyesi hakkında 20 milyon bedele 3 konser düzenlediği iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı. 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T12:36+0300

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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idari soruşturma

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Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri'ne yönelik konser ve etkinlik harcamalarına yönelik soruşturmanın ardından bu kez de Beykoz Belediyesi için inceleme kararı alındı. Beykoz Belediyesi'nin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddialarına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.20 milyon bedelle düzenlenen üç konser incelenecekBelediye tarafından yaklaşık 20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser ile Beykoz Anadolu Spor AŞ'nin TFF 2. Lig'de mücadele etme sürecine ilişkin usulsüzlük iddialarının kamuoyunda yer alması üzerine, savcılık harekete geçti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcama iddialarıyla ilgili kamu zararının doğup doğmadığının tespiti için inceleme başlattı.Ayrıca, İçişleri Bakanlığına yazı yazılarak konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ibbye-konser-incelemesi-ekrem-imamoglundan-ilk-aciklama-1090382526.html

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