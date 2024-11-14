https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/belediye-ekipleri-bile-sasirdi-evden-2-kamyon-cop-cikti-1090410741.html

Belediye ekipleri bile şaşırdı: Evden 2 kamyon çöp çıktı

Belediye ekipleri bile şaşırdı: Evden 2 kamyon çöp çıktı

Sputnik Türkiye

Aydın Efeler ilçesinde belediye ekipleri tarafından tespit edilen çöp evden 2 kamyon atık çıkarıldı. Çöplerin toplanmasının ardından dezenfekte edilen ev... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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aydın

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çöp torbası

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efeler

efeler belediyesi

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Efeler Belediyesi Orta Mahalle'de bulunan bir evde kötü kokudan dolayı temizlik çalışması başlattı.Aydın Efeler ilçesinde bulunan çöp ev mahalle sakinleri tarafından şikayet edildi. Bölgeye giden Zabıta ekipleri evin atık dolu olduğunu fark edince belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi. Çalışma başlatan ekipler evden 2 kamyon çöp çıkarırken ev dezenfekte edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/eskisehirde-cop-evde-ceset-bulundu-ceset-koku-nedeniyle-zor-cikarildi-1088624990.html

türkiye

aydın

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çöp ev, aydın, çöp, çöp toplama, çöp aracı, çöp torbası, atık, efeler, efeler belediyesi