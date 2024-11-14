https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/belediye-ekipleri-bile-sasirdi-evden-2-kamyon-cop-cikti-1090410741.html
Belediye ekipleri bile şaşırdı: Evden 2 kamyon çöp çıktı
Belediye ekipleri bile şaşırdı: Evden 2 kamyon çöp çıktı
Sputnik Türkiye
Aydın Efeler ilçesinde belediye ekipleri tarafından tespit edilen çöp evden 2 kamyon atık çıkarıldı. Çöplerin toplanmasının ardından dezenfekte edilen ev... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T21:08+0300
2024-11-14T21:08+0300
2024-11-14T21:08+0300
türkiye
çöp ev
aydın
çöp
çöp toplama
çöp aracı
çöp torbası
atık
efeler
efeler belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090410368_0:163:1600:1063_1920x0_80_0_0_7657226d9c5d53c40756af11cdcfa027.jpg
Efeler Belediyesi Orta Mahalle'de bulunan bir evde kötü kokudan dolayı temizlik çalışması başlattı.Aydın Efeler ilçesinde bulunan çöp ev mahalle sakinleri tarafından şikayet edildi. Bölgeye giden Zabıta ekipleri evin atık dolu olduğunu fark edince belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi. Çalışma başlatan ekipler evden 2 kamyon çöp çıkarırken ev dezenfekte edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/eskisehirde-cop-evde-ceset-bulundu-ceset-koku-nedeniyle-zor-cikarildi-1088624990.html
türkiye
aydın
efeler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090410368_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_c7dfec211dfc6fda08a1d60b208aa552.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çöp ev, aydın, çöp, çöp toplama, çöp aracı, çöp torbası, atık, efeler, efeler belediyesi
çöp ev, aydın, çöp, çöp toplama, çöp aracı, çöp torbası, atık, efeler, efeler belediyesi
Belediye ekipleri bile şaşırdı: Evden 2 kamyon çöp çıktı
Aydın Efeler ilçesinde belediye ekipleri tarafından tespit edilen çöp evden 2 kamyon atık çıkarıldı. Çöplerin toplanmasının ardından dezenfekte edilen ev hijyenik hale getirildi. Mahalle sakinleri kötü kokunun gittiğini belirtti.
Efeler Belediyesi Orta Mahalle'de bulunan bir evde kötü kokudan dolayı temizlik çalışması başlattı.
Aydın Efeler ilçesinde bulunan çöp ev mahalle sakinleri tarafından şikayet edildi. Bölgeye giden Zabıta ekipleri evin atık dolu olduğunu fark edince belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi. Çalışma başlatan ekipler evden 2 kamyon çöp çıkarırken ev dezenfekte edildi.