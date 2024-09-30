https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/eskisehirde-cop-evde-ceset-bulundu-ceset-koku-nedeniyle-zor-cikarildi-1088624990.html

Eskişehir'de çöp evde ceset bulundu: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı

Eskişehir'de çöp evde ceset bulundu: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de yalnız yaşayan Bülent Tanrıgüzey’den bir gündür haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve giren yetkililer çöp evde 55... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T18:05+0300

2024-09-30T18:05+0300

2024-09-30T18:05+0300

türkiye

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Eskişehir Odunpazarı ilçesinde çöp evde yaşayan adamın cesedi çöp kokusundan dolayı fark edilemedi.Eskişehir'de kalp hastası Bülent Tanrıgüzey'den haber alamayan komşuları polise durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 55 yaşındaki Tanrıgüzey’in evine çilingir yardımı ile girdi. Ağır kokudan içeri giremeyen ekipler evin çöplük içinde olduğunu belirtti. Bülent Tanrıgüzey'in vefat ettiği tespit edilirken ceset maske ve eldiven ile dışarı çıkarıldı. Belediye ekipleri evin çalışma ile temizleneceğini açıkladı.Cenaze torbasına koyulan Bülent Tanrıgüzey’in cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ceset, ceset torbası, çöp, koku, eskişehir, belediye, ölü, polis, komşu