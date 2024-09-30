https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/eskisehirde-cop-evde-ceset-bulundu-ceset-koku-nedeniyle-zor-cikarildi-1088624990.html
Eskişehir'de çöp evde ceset bulundu: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı
Eskişehir'de çöp evde ceset bulundu: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de yalnız yaşayan Bülent Tanrıgüzey’den bir gündür haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve giren yetkililer çöp evde 55... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T18:05+0300
2024-09-30T18:05+0300
2024-09-30T18:05+0300
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ceset
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çöp
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eskişehir
belediye
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polis
komşu
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Eskişehir Odunpazarı ilçesinde çöp evde yaşayan adamın cesedi çöp kokusundan dolayı fark edilemedi.Eskişehir'de kalp hastası Bülent Tanrıgüzey'den haber alamayan komşuları polise durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 55 yaşındaki Tanrıgüzey’in evine çilingir yardımı ile girdi. Ağır kokudan içeri giremeyen ekipler evin çöplük içinde olduğunu belirtti. Bülent Tanrıgüzey'in vefat ettiği tespit edilirken ceset maske ve eldiven ile dışarı çıkarıldı. Belediye ekipleri evin çalışma ile temizleneceğini açıkladı.Cenaze torbasına koyulan Bülent Tanrıgüzey’in cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/mersinde-copte-bulunan-ve-boguldugu-iddia-edilen-bebek-cesedi-annesinin-cope-attigi-ortaya-cikti-1088445632.html
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ceset, ceset torbası, çöp, koku, eskişehir, belediye, ölü, polis, komşu
ceset, ceset torbası, çöp, koku, eskişehir, belediye, ölü, polis, komşu
Eskişehir'de çöp evde ceset bulundu: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı
Eskişehir'de yalnız yaşayan Bülent Tanrıgüzey’den bir gündür haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve giren yetkililer çöp evde 55 yaşındaki adamın cesedi ile karşılaştı. Cansız beden yoğun koku nedeniyle maske ve eldivenle zorlukla dışarı çıkarıldı.
Eskişehir Odunpazarı ilçesinde çöp evde yaşayan adamın cesedi çöp kokusundan dolayı fark edilemedi.
Eskişehir'de kalp hastası Bülent Tanrıgüzey'den haber alamayan komşuları polise durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 55 yaşındaki Tanrıgüzey’in evine çilingir yardımı ile girdi. Ağır kokudan içeri giremeyen ekipler evin çöplük içinde olduğunu belirtti. Bülent Tanrıgüzey'in vefat ettiği tespit edilirken ceset maske ve eldiven ile dışarı çıkarıldı. Belediye ekipleri evin çalışma ile temizleneceğini açıkladı.
Cenaze torbasına koyulan Bülent Tanrıgüzey’in cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.