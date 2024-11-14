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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: ABD, Almanya Başbakanı Scholz'u ayaklarının altında eziyor
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: ABD, Almanya Başbakanı Scholz'u ayaklarının altında eziyor
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ABD'nin Almanya Başbakanı Scholz'u 'ayaklarının altında ezdiği' söyledi. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko bir ziyaret esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerika'nın Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u 'ayaklarının altında ezdiğini dile getirdi.Lukaşenko açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Avrupa Birliği'nin ABD'den bağımsız olup olamayacağı sorusunu da yanıtlayan Lukaşenko, “AB'de ‘Trumplar’ olduğunda belki ancak şimdi orada böyle birileri yok” dedi.'Avrupa'nın karar verecek ve harekete geçecek gerçek liderlere ihtiyacı var'Konuşmasında Avrupa'da Charles de Gaulle gibi yeni liderlerin ortaya çıkacağına olan inancını dile getiren Lukanşenko, “Jacques Chirac halk için çalışan gerçek bir adamdı. Şimdi böyle adamlar yok, herkes korkudan titriyor” cümlesinin altını çizdi.Konuşmasını sürdüren Belarus Devlet Başkanı Lukanşenko, şu cümleleri dile getirdi:Lukaşenko konuşmasını, "Neden biz Belaruslular ve Ruslar, onlarla kavga edelim? İkinci Dünya Savaşı'nın, Büyük Anavatan Savaşı defterini kapattık. Milyonlarca insan öldü. İlerlememiz gerekirdi ancak Avrupa Amerikalıların peşinden koştu. Onlar da orada oturacaklarını sanıyorlar. Ama oturmayacaklar. İşte bu yüzden tablo çok karmaşık ve ciddi ancak her şey oraya doğru ilerliyor. Sadece biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var" cümleleriyle tamamladı.
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belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, abd, almanya, olaf scholz, donald trump, avrupa birliği, charles de gaulle, jacques chirac
belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, abd, almanya, olaf scholz, donald trump, avrupa birliği, charles de gaulle, jacques chirac

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: ABD, Almanya Başbakanı Scholz'u ayaklarının altında eziyor

16:57 14.11.2024
© Sputnik / Павел БедняковAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ABD'nin Almanya Başbakanı Scholz'u 'ayaklarının altında ezdiği' söyledi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko bir ziyaret esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerika'nın Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u 'ayaklarının altında ezdiğini dile getirdi.
Lukaşenko açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

Onları karakterize etmek istemiyorum zira bu iyi bir şey değil. Bugün Amerikalıların Scholz'u ayaklarının altında ezdikleri doğru. Bunu söylemek istemiyorum ama Scholz'un 'siyasi bir hafif sıklet' olduğu ve benzeri şeyler. Ancak o halkının bir evladı. Almanlar neyi hak ediyorsa, kimi seçmişlerse, onunla çalışsınlar. Halk diye bir şey yok. Herkes kendini olduğundan fazla gösteriyor ama karar verecek ve harekete geçecek insan yok.

Avrupa Birliği'nin ABD'den bağımsız olup olamayacağı sorusunu da yanıtlayan Lukaşenko, “AB'de ‘Trumplar’ olduğunda belki ancak şimdi orada böyle birileri yok” dedi.

'Avrupa'nın karar verecek ve harekete geçecek gerçek liderlere ihtiyacı var'

Konuşmasında Avrupa'da Charles de Gaulle gibi yeni liderlerin ortaya çıkacağına olan inancını dile getiren Lukanşenko, “Jacques Chirac halk için çalışan gerçek bir adamdı. Şimdi böyle adamlar yok, herkes korkudan titriyor” cümlesinin altını çizdi.
Konuşmasını sürdüren Belarus Devlet Başkanı Lukanşenko, şu cümleleri dile getirdi:
Titreyecek ne var: Rusya'da ucuz kaynaklar, Almanya'da teknoloji...Şimdi de otomobil ve havacılık endüstrileri dağılıyor. Avrupa'yı birlikte olmak yerine bu hale getirdiler. Bu nedenle kararlar almalı ve bu yönde hareket etmeliyiz. Avrupa bunun için olgunlaşmış durumda. Avrupa'nın karar verecek ve harekete geçecek gerçek liderlere ihtiyacı var.
Lukaşenko konuşmasını, "Neden biz Belaruslular ve Ruslar, onlarla kavga edelim? İkinci Dünya Savaşı'nın, Büyük Anavatan Savaşı defterini kapattık. Milyonlarca insan öldü. İlerlememiz gerekirdi ancak Avrupa Amerikalıların peşinden koştu. Onlar da orada oturacaklarını sanıyorlar. Ama oturmayacaklar. İşte bu yüzden tablo çok karmaşık ve ciddi ancak her şey oraya doğru ilerliyor. Sadece biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var" cümleleriyle tamamladı.
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