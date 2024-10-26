https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/belarus-devlet-baskani-lukasenko-zelenskiyin-baris-plani-cephedeki-gerceklerle-ortusmuyor-1089705849.html

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Zelenskiy'in barış planı cephedeki gerçeklerle örtüşmüyor

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Zelenskiy'in barış planı cephedeki gerçeklerle örtüşmüyor

Sputnik Türkiye

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Vladimir Zelenskiy tarafından sunulan 'zafer planının' cephedeki gerçeklerle örtüşmediğini ifade etti. 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T18:54+0300

2024-10-26T18:54+0300

2024-10-26T18:54+0300

ukrayna krizi

belarus

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

aleksandr lukaşenko

rusya

ukrayna

vladimir zelenskiy

dmitriy peskov

mariya zaharova

çin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/18/1084180602_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_559577ea28e859c8c1fac6b3ce77bf96.jpg

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Vladimir Zelenskiy'in barış planı ile cephede ve Kursk bölgesinde olanlar arasında bir ilişki yok. 'Zafer planı' olarak adlandırılması da oldukça garip: Burada Zelenskiy artık zaferden bahsetmek yerine, durmaya odaklanmalı" dedi.Zelenskiy, Ukrayna parlamentosuna sunduğu 'zafer planını' beş madde ve üç gizli ekten oluşan bir belge olarak tanıtmıştı. Bu planın birinci maddesi, Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesini ve ardından üyelik sürecini öngörüyordu; ikinci madde, Rusya topraklarına karşı uzun menzilli silahlarla saldırı kısıtlamalarının kaldırılmasını, üçüncü madde ise Ukrayna'ya Rusya'ya karşı 'kapsamlı nükleer olmayan caydırıcılık paketi' yerleştirilmesini içeriyordu. Zelenskiy, planın uygulanmasının 'taraflara bağlı olduğunu' vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy'in 'zafer planı' hakkında yaptığı açıklamada, bunun bir plan olmadığını, sadece bir dizi bağlantısız slogan içerdiğini belirtmişti. Zaharova, bu planın yalnızca NATO'yu Rusya ile doğrudan bir çatışmaya sürükleyeceğini ifade etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Kiev için gerçek bir barış planının, Ukrayna yönetiminin izlediği politikanın umutsuzluğunu anlaması gerektiğini belirtmişti. Peskov, Zelenskiy'in yeni barış planının, aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin planını yansıttığını ve bu planın Rusya ile son Ukraynalı kalana kadar savaşmayı ön gördüğünü dile getirmiş ve ayrıca, Kiev'in barışı sağlamak için 'kendine gelmesi' ve çatışmaya neden olan hususları anlaması gerektiğini vurgulamıştı.'Çin ve Brezilya'nın bu sürece dahil edilmesini destekliyorum'Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Çin ve Brezilya'nın Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl çözümü çabalarına destek verdiğini dile getirdi."Çin ve Brezilya'nın bu sürece dahil edilmesini destekliyorum" diyen Lukaşenko, iki ülkenin Rusya ile rekabet içinde olmadıklarını ancak çatışmanın barışçıl çözümü için istekli olduklarını belirtti. Aynı zamanda, bu iki ülkenin, Ukrayna'daki silahlı çatışmanın çözümüne yönelik ortaklaşa geliştirilen bir barış planı sunduğunu ifade etti.Lukaşenko, toprak sınırlarının belirlenmesi, çatışmanın sona erdirilmesi şartları ve cephe hattından askerlerin geri çekilmesi gibi spesifik konuların yalnızca çatışma tarafları arasında müzakere masasında çözüme kavuşturulması gerektiğine inandığını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/peskov-zelenskiy-natonun-ukraynadaki-catismaya-dogrudan-dahil-olmasini-istiyor-1089357423.html

belarus

rusya

ukrayna

çin

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, dmitriy peskov, mariya zaharova, çin, brezilya